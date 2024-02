Po 13 letech první nová, bizarně vyhlížející Lancia odhalila ceny. Je hodně drahá a dráždí i technikou před 4 hodinami | Petr Prokopec

Bude se muset najít hodně zapřisáhlých fanoušků italské značky, aby se úvodní edice nového hatchbacku s kontroverzním zevnějškem i vnitřkem vůbec vyprodala. Zvlášť když už se vůz ani nemůže opírat o úspěchy značky v rallye.

Před pár dny jsem dohnal jeden filmový rest, konečně jsem si pustil snímek Race for Glory: Audi vs. Lancia. V centru dění je souboj mezi německou a italskou značkou, který se v roce 1983 odehrál na rallyových kolbištích. Těm vládly čtyři kruhy, zejména díky pohonu všech kol. Lancia se nicméně rozhodla, že kultovní speciál 037 může být dostatečnou odpovědí, pokud si za jeho volant sedne nejlepší jezdec té doby, a sice Walter Röhrl. Šampionát pak skutečně skončil v její prospěch, a to přesto, že německý závodník odjel jen šest z dvanácti závodů.

Důvod, proč Lancia tolik prahla po vítězství, je velmi prostý. Italové doufali, že jim přinese nemalou vzpruhu image a z toho vyplývající prodeje, což se skutečně stalo (kdeže tyto sněhy jsou...). Ještě ve větší míře se pak o reputaci značky zasadila Delta, jejíž soutěžní verze HF Integrale dominovala šampionátu WRC v letech 1987 až 1992. Díky tomu je Lancia dodnes vůbec nejúspěšnější značkou v rallye v celé historii. V roce 1993 se však již automobilka ze závodů stáhla, přičemž její prodeje začaly rychle klesat - z více než 300 tisíc aut ročně jich v roce 2010 bylo méně než 100 tisíc.

Protože pád pokračoval, měla Lancia postupně zemřít. Její portfolio tak bylo postupně okleštěno jen na hatchback Ypsilon, který byl ve finále k mání jen v Itálii. K mání byl ovšem za hubičku, pročež si vůz nakonec vedl lépe než taková Alfa Romeo v celé Evropě, která měla k dispozici daleko více modelů. Když se tedy Fiat-Chrysler sloučil s Peugeotem a Citroënem a došlo na zformování koncernu Stellantis, bylo rozhodnuto, že z Lancie bude znovu výrobcem s mezinárodními ambicemi.

Prvním dílkem v novém puzzle představujícím návrat na výsluní má být Ypsilon čtvrté generace, který jsme si mohli poprvé lépe ukázat zkraje února. Jde o první kompletně nový vůz značky po dlouhých 13 letech, 4 080 milimetrů měřící hatchback, který je konkurencí aut jako Škoda Fabia. Stojí na platformě CMP, díky čemuž je spřízněný mj. s Peugeotem 208 či Opelem Corsa, spojitost s francouzským či německým vozem však není na první pohled patrná. A vlastně ani na ten druhý či desátý, v tomto ohledu tedy designéři Lancie odvedli dobrou práci.

Je ale třeba dodat, že vzhled vozu stěží padne do oka každému. Zadní partie odkazující na legendární Stratos jsou ještě v pořádku, ovšem vpředu je to neskutečný guláš. Lem kapoty motoru totiž dostal do vínku černý pás, na kterém je vyveden název značky. Pod něj pak zamířil proužek z diod, na který navazuje malý „camprlík“, čímž bylo zformováno písmeno Y. Hlavní světlomety jsou až pod tím, přičemž mezi nimi jsou záslepky odkazující na ony vozy WRC.

Jakkoli ovšem vzhled bude publikum dělit na dva tábory, o úspěch vozu se zasadí především to, co se skrývá za onou čelní maskou. Nový Ypsilon bude totiž zpočátku k dispozici jen jako elektromobil. Používat bude stejnou techniku jako zmíněný Peugeot a Opel, tedy vpředu uložený elektromotor naladěný na 156 koní. Spárován je pak s bateriemi o kapacitě 51 kWh, jenž mají vystačit na 403 km dojezdu. S nimi hmotnost činí nemalých 1 584 kg.

Dle aktuálně dostupných informací by ve druhém sledu měla následovat hybridní verze, jenž spojí přeplňovanou jedna-dvojku se 48voltovým systémem. Má jít přitom o vůbec poslední spalovací auto Lancie, než tato značka přepřáhne čistě na elektřinu. To ale nakonec může vést k tomu, oč se manažeři Fiatu pokoušeli před pár lety, tedy k pádu automobilky do propasti zapomnění. Nový Ypsilon totiž oproti svému předchůdci nebude levný.

Zatímco na stávající provedení vám v Itálii stačí 17 650 Eur (cca 449 tisíc Kč), což na pomalu dvě dekády staré auto není málo, novinka bude startovat na 39 999 Eurech (1 018 000 Kč). To je více než dvojnásobné zdražení, za kterým kromě elektrického ústrojí stojí skutečnost, že Ypsilon zpočátku dorazí pouze v limitované edici Cassina, na které automobilka spolupracovala s výrobcem luxusního nábytku. K mání navíc bude jen 1 906 kusů odkazujících na rok založení Lancie.

Asi tedy nepřekvapí, že výbava bude jaksepatří našlapaná. Její součástí pak nejsou jen dva 10,25palcové displeje, ale také třeba nový multimediální systém SALA, který se má objevit rovněž v budoucích modelech značky. Párovat má přitom zvuk a světelné efekty, což ovšem při řízení nebude zrovna to pravé ořechové. Možná i proto se vůz chlubí semi-autonomním řízením úrovně SAE2. Disponovat pak má i plně automatickým parkingem.

Jakkoli ovšem kabina vypadá jaksepatří luxusně, třeba díky kruhové středové konzoli, která působí jako stolek na kávu a za níž stojí právě Cassina, stejně jako za volbou materiálů a barev, je více než jisté, že ani uvnitř nepadne Ypsilon do oka každému. Ve finále tak dost možná Lancia bude mít problém rozprodat i oněch 1 906 aut, zvláště když taková Tesla Model 3, tedy o 60 cm delší auto, stojí v Itálii od 42 490 Eur (1 081 000 Kč).

Jak chce tedy nový Ypsilon zabodovat? Kontroverzním vzhledem? Kabinou, která nesedne každému? Či tuctovým elektrickým ústrojím, které má k nejlepším na trhu daleko a stojí „raketu”? To jsou otázky, na které momentálně nemáme odpovědi. Jisté je pouze tolik, že na deset titulů Lancie v rallye vzpomínají už jen pamětníci, koneckonců o snímku zmíněném v úvodu většina lidí ani neví. Nový Ypsilon se tudíž opravdu nemá oč opřít.

Petr Prokopec

