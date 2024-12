Po krachu všech pěti svých dosavadní firem rozjíždí Henrik Fisker šestou, zastaví ho už asi jenom ta s kosou před 9 hodinami | Petr Prokopec

Není větší chyby než přestat zkoušet, jistě, ale občas také není od věci poučit se z vlastních chyb. Pokud tohle Henrik Fisker zvládá, pak ani po krachu své páté vlastní firmy z pěti dosud založených nepovažuje za chybu samotnou snahu zkoušet samostatně podnikat.

Někteří lidé přijdou se svými největším díly ve chvíli, kdy jsou maximálně svobodní, jiní nad sebou spíš potřebují bič. Henrik Fisker zřejmě patří mezi ty druhé, neboť dokud byl zaměstnancem BMW, Fordu či Astonu Martin, byl spojen s takovými kreacemi jako BMW Z8, Ford Shelby GR-1 či Astony DB9 a V8 Vantage. Hlavně poslední zmíněný vůz dokáže uhranout dodnes, načež asi nepřekvapí, že jde o nejúspěšnější model v celé historii britské automobilky.

V roce 2005 se nicméně dánský designér rozhodl, že dá Fordu i Astonu Martin sbohem a pustí se na sólovou dráhu. Založil proto společnost Fisker Coachbuilt, pod jejíž hlavičkou představil přepracovaný Mercedes-Benz SL 55 AMG a BMW 645 Ci. Nicméně celkově vzniklo jen 17 aut, poté byl s firmou konec. Fiskera to ale nejspíš moc netrápilo, neboť v roce 2007 již zakládal svou druhou firmu tentokrát pojmenovanou Fisker Automotive.

Ani napodruhé se ovšem nejednalo o úspěšný počin, i když Fisker dokázal na vývoj plug-in hybridního sedanu Karma vytáhnout ze soukromých investorů víc než 1 miliardu dolarů. Vše ale skončilo krachem a jeho rezignací, po které následovalo založení nové společnosti HF Design. Ta ve spolupráci s Galpin Motors poslala na trh přepracovaný Ford Mustang, ovšem ani kreace zvaná VLF Rocket 8 neoslovila tolik zákazníků, kolik zamýšlela. A tak i ta skončila.

Fisker se přesto nehodlal vzdát svého snu být šéfem vlastní automobilky, a proto v roce 2016 po boku bývalého šéfa koncernu General Motors Boba Lutze stál u zrodu nové firmy zvané VLF Automotive. Ta se pustila do překopání Dodge Viper, přičemž první návrhy měly vést k roztržce s Astonem Martin, který poukazoval na přílišnou příbuznost s vlastním modelem DB10. Protože ale reálně kupé vypadalo jinak, bylo od sporu upuštěno.

Force 1 V10, jak zněl název upraveného Viperu, ovšem stejně jako předchozí Fiskerovy kreace selhal, neboť z plánované 50kusové série nakonec spatřilo světlo světa jen pět aut. Dánský designér ale dlouho neotálel a v roce 2017 založil automobilku Fisker Inc, která o šest let později spustila prodej elektrického SUV Ocean. I přes 63 tisíc předobjednávek ale bylo vyrobeno jen zhruba 10 tisíc aut a prodána jen polovina tohoto množství.

Letos v červnu pak Fisker definitivně potvrdil, že selhal popáté, neboť i jeho další firma ohlásila bankrot. Zůstaly po něm i osobní dluhy, které u soudu slíbil splatit. Zda na to dojde, je ve hvězdách, dánský designér ale bez ohledu na to rozjíždí svou už šestou společnost. A jelikož ani tentokrát nebude mít nikoho nad sebou, člověk se zkrátka začíná bát dalšího průšvihu. Jakkoli vůbec poprvé hodlá Fisker zamířit mimo automobilovou branži.

Jak informuje Jalopnik, Fisker založil firmu Glogy Foods, která se by se dle všeho měla profilovat v gastro byznysu. Nebo zkrátka bude mít cosi do činění s jídlem a potravinami. Co přesně, je zatím otázkou, nicméně s ohledem na Fiskerovo počínání v posledních dvaceti letech bychom se pomalu báli otravy či alespoň žaludeční nevolnosti. Třeba nás ale jednašedesátiletý Dán překvapí svými vytříbenými chutěmi a na pošesté prorazí. Kdo ví...

Poslední počin Henrika Fiskera, elektrické SUV Ocean, byl neskutečný propadák. Dánský designér se snu vlastním úspěšném podnikání nevzdal, ale raději se vrhnul na jiný obor. Foto: Fisker

