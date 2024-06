Po letech první nová moderní Lada odhalila přesné technické parametry, je to skutečně ještě levnější Dacia včera | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

I když Rusové svou nejdůležitější novinku za mnoho let odhalili už minulý týden, už základní technické parametry pouze naznačili. Nyní před sebou máme kompletní sadu klíčových údajů, které nám dávají lepší představu i tom, kam si Iskru zařadit.

Pořád se nějak nedokážeme sžít s označením auta slovem Iskra alias Jiskra, ale tušíme, že lidi, kteří v mládí nebyli nuceni chodit do jiskry coby v principu komunistické organizace sdružující nejmladší školní děti, dráždit nemusí. Nakonec co špatného je na jiskře, jsou to jen historické konotace, které tomuto slovu dávají nepříjemný nádech - takový Chevrolet Spark byl v principu to samé a nikdo se nad jeho označením nepozastavoval.

Proč Lada zvolila zrovna toto jméno, nevíme, ale my si jej vysvětlujeme jako projev snahy zažehnout znovu lásku Rusů k autům domácí produkce. Ta sice nikdy nikam nezmizela, levná a moderní čínská konkurence ale notně zatápí i ruským automobilkám. Lada dosud v nabídce neměla moderního prakticky nic, byť Vestu nelze označit za přežitou. To až Iskra, jak jsme si řekli už před pár dny, je skutečně auto moderního střihu, třebaže v kategorii opravdu levných vozů.

Drahý tento vůz opravdu nebude, to už též víme. Co přesně ale za cenu od asi 250 tisíc Kč zákazníci dostanou? Ve většině ohledů jsme museli nutně tápat, neboť informace odhalené AvtoVAZem byly velmi kusé či záměrně přibližné. Lidem z obvykle velmi dobře informovaného kanálu Avtopotok na Telegramu se ale podařilo získat přesné rozměry vozu a některé další detaily. A to stojí za zmínku.

I když je Iskra postavena na platformě CMF-B-LS od Renaultu, která podepírá i současnou Dacii Logan, jež je Iskře celkově podobná, jsou to nakonec základy aktuálního Sandera, které novinka využívá. Přesný rozvor kol totiž činí 2 603 mm, což jen 1 mm méně než u Sandera, což ale bude dáno víc než čím jiným odlišnou metodikou měření. Přímo Logan má - pro některé kupodivu - delší rozvor, a to 2 649 mm.

Přesná délka, výška a šířka nové Lady mají podobu 4 333 mm, 1 517 mm a 1 777 mm. Je to tedy znovu spíš Sandero s kufrem, kterým se zdá být i Logan, ale není tomu tak. Logan je o něco delší i širší (63 resp. 71 mm), stejnou šířku má i Sandero, které je ale skoro o 25 cm kratší. Je to tedy takový „skoroLogan”, v ostatních parametrech jsou si všechny tři vozy velmi podobné, tedy až na jeden aspekt - světlou výšku. V jejím případě u Lady svítí hodnoty 170 mm, což je opravdu hodně, o 8 až 9 mm víc než u Dacií a číslo blízké některým moderním crossoverům. Inu, Rusko a jeho „silnice”.

Auto tedy po všech stránkách působí jako větší Dacia (Sandero) za méně peněz (začínat by mělo asi o 70 tisíc Kč níž). To zní opravdu jako recept na úspěch, zřejmě až na přelomu roku ale uvidíme, co přesně a v jaké kvalitě Lada v balení „jiskry” nabídne.

Nová Lada Iskra zatím ničím nezklamala - vypadá dobře, stát bude málo a její parametry ukazují na auto větší než Dacia Sandero. Má pořád slušné šance být prodejním hitem. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: autopotoknews@Telegram

Petr Miler

