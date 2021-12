Srovnejte si nový vrchol korejského luxusu s jeho předchůdci, pokrok během pár let je ohromný před 4 hodinami | Petr Prokopec

Korejské automobilky udělal už dříve tak velký krok vpřed, že se leckomu mohlo zdát, že už nebudou s to v nastoleném tempu pokračovat. Jak ale ukazuje novinka Genesis, minimálně v prémiové lize to stále možné je, vůz se během 6 let změnil k nepoznání.

Před dvěma týdny jsme si mohli posvítit na novou generaci Genesis G90. Korejská konkurence Mercedesu třídy S dorazí ve dvou verzích, kdy základ počítá s délkou 5 275 milimetrů a rozvorem 3 180 mm, zatímco u prodlouženého provedení můžeme očekávat 5 465 a 3 370 mm. Kromě toho ovšem dojde i na změny pod kapotou, neboť jakkoliv oba modely dostanou přeplňovaný 3,5litrový šestiválec, pouze u delší limuzíny bude pohonná jednotka doprovázena elektrickým kompresorem. Výkon by tak měl narůst nad 380 koní, stejně jako se zlepší i odezva. Na podrobnější data si ovšem musíme počkat.

Srovnání obou současných variant tedy necháme na pozdější dobu, nyní se místo toho zaměříme na porovnání s předchůdci. Raději ale přitom opustíme motorový prostor, jinak by to pro novinku nedopadlo příliš dobře. G90 bylo totiž možné objednávat i s pětilitrovým atmosférickým osmiválcem, jenž produkoval 413 nebo 425 koní. Zejména německé konkurenci se tak korejský vůz dokázal lépe postavit, a to zvláště poté, co Mercedes vyhradil motor V12 už pouze ultra-luxusnímu provedení Maybach.

Po stránce designové přitom nelze novince mnoho vyčítat. Zvláště čelní partie prošly vítanou proměnou, neboť původní G90 z roku 2015 stále ještě odkazovalo na vzhled mateřského Hyundai. Faceliftované provedení z roku 2019 pak pro změnu přišlo s ne zrovna oslnivým štítem, vedle jehož proporcí působila i dvacetipalcová kola jako příliš malá. Nově jej ovšem značka zmenšila, přičemž optické rozšíření nechala na světlometech. Ty mají duální design a propisují se do všech partií.

Zdvojenou linku tak najdeme i na bocích, a jakkoliv s daným tématem byla spojena i první generace po faceliftu, vše působilo trochu pouťově. Z tohoto úhlu pohledu tak lze chválit hlavně originál z roku 2015, jemuž zjevně stálo inspirací BMW řady 7. To samé se pak týkalo i zádě, která se však v rámci modernizace taktéž proměnila spíše v paskvil než cokoliv obdivuhodného. Vlastně nás tak ani nepřekvapuje, že americký prodejní vrchol přišel v roce 2017.

S novinkou by oproti tomu mohl být spojen větší úspěch, vůz totiž vypadá dobře z každého úhlu pohledu. A co je na dnešní dobu až překvapivé, působí nadmíru uceleně, neboť s přídí korespondují jak boky, tak i záď, kde taktéž nechybí dvojitá světelná linka. Ta s pomocí více zkoseného okna a víka zavazadelníku snižuje výšku, pročež se až zdá, že tu máme spíše sportovně koncipovaný sedan než luxusní limuzíny. Pohled do kabiny ovšem každému naznačí, na jaké je adrese.

Z pohledu řidiče přitom interiér prošel podobnými změnami jako exteriér, jakkoliv v tomto ohledu se již s kritikou šetřilo. Původní koncepce totiž připomínala nízkonákladové Hyundai, u kterého analogové hodiny neměly šanci vykopnout vás do vyšších sfér. To se však s faceliftem změnilo, neboť ubylo tlačítek, a ta zbývající byla lépe uspořádaná. Vzadu pak G90 již nepřipomínalo třídu S z 90. let minulého století, ale její modernější reinkarnaci.

U novinky se nicméně Korejci posunuli ještě dále, a pokud vám prostor vzadu připomene třeba Bentley, vůbec se tomu nebudeme divit. Vpředu pak Genesis přichází s mnoha unikátními prvky, jako jsou třeba linie palubky lemující digitální přístrojový štít. Tvar volantu pak odkazuje na zmiňovanou čelní masku, přičemž navíc působí moderně. Možná o to větší ranou mezi oči je displej klimatizace a hlavně jeho okolí, které je až příliš retro.

Suma sumárum lze nicméně novince ukázat palec nahoru, a to i přes downsizing v motorovém prostoru, který zkrátka jen odpovídá duchu doby. Můžeme už jen dodat, že u standardního provedení budou moci zákazníci volit mezi pohonem zadních či všech čtyř kol, zatímco prodloužená verze bude mít k dispozici jen systém 4x4. Osmistupňový automat pak bude jedinou převodovkou pro všechny varianty.

Genesis G90 první generace (na prvních fotkách v řadě) přišlo na svět v roce 2015 a o čtyři léta později se dočkalo faceliftu (na druhých fotkách v řadě). Ten nelze považovat za zrovna povedený, i proto lze druhé generaci (vždy na třetích fotkách) jen zatleskat. Foto: Genesis

