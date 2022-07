Autopilot Tesly je podle verdiktu soudu obrovský hazard. Firma musí platit miliony, může jít i o miliardy před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Soudy ve své argumentaci obvykle nepřistupují k tak dramatickým vyjádřením, tady se to ale stalo. Verdikt navíc otevírá prostor pro tisíce dalších žalob, které mohou americkou automobilku zruinovat.

Jakkoli jsme to nečekali, pro Teslu zřejmě přestáváme být veřejným nepřítelem číslo jedna. Z tohoto postu nás vystrnadil německý právník Christoph Lindner, jehož podobiznu nejspíše Elon Musk v současné době používá při házení šipkami. V březnu totiž uspěl u soudu, jenž nakonec rozhodl, že americká automobilka musí odkoupit zpět Model 3 osazený zpackaným systémem Full Self-Driving (FSD). V červnu pak Lindner podal další žalobu na Teslu, znovu pak v souvislosti s menším sedanem, ovšem kvůli prasklinám v místech, kde dochází na uchycení heveru. Tento případ pak sice ještě nebyl rozhodnut, očekáváno je však další právníkovo vítězství.

To v souvislosti s Teslou bude již třetím v řadě, aktuálně totiž Lindner značku znovu porazil v případě selhání systému Autopilot. Toto řešení mnichovský soud dokonce nazval „obrovským hazardem“, který je velmi nespolehlivý a nezvládá detekovat mnohá riziková místa jako třeba zúžení vozovky na staveništi. Dalším problémem je náhlé brzdění, neboť systém vozu detekuje překážky, i když ve skutečnosti neexistují. V důsledku toho ale může způsobit mnohé kolize, neboť na zcela prázdné dálnici zkrátka nečekáte, že to řidič před vámi „zašlápne“ bez jakéhokoli důvodu.

Tesla dle verdiktu musí majiteli Modelu X vyplatit 112 tisíc Eur (cca 2,74 milionu Kč), přičemž nebylo upřesněno, kolik z toho připadá na odkoupení vozu a kolik na kompenzaci. V tuto chvíli to ale není podstatné, neboť se předpokládá, že automobilka se odvolá. Soud totiž prý nevzal v potaz její argumentaci, že systém Autopilot nebyl koncipován na jízdu ve městě. To působí jako opravdu hloupá výmluva, zvláště když Tesla se chlubí tím, že oproti konkurenci její technologie fungují nejen na dálnici, ale právě i ve městech. Odvolání tak pravděpodobně nic nezmění.

Automobilka nicméně daný verdikt logicky ani nemůže akceptovat, neboť by otevíral cestu k velkému množství dalších žalob. Stačí si jen uvědomit, kolik Tesel po německých silnicích jezdí. Pokud by pak mělo dojít na odkoupení každého, stejně jako na kompenzaci všech majitelů, rázem již nepůjde o miliony, nýbrž o miliardy. Problémem by navíc mohla být ztráta reputace značky, jakkoli se dosud zdá, že Tesla je něco jako Babiš - problémy a skandály odrazují jen malé procento příznivců.

Aby toho nebylo málo, Lindner již založil stránku TeslaAnwalt, ve které zákazníky varuje před defektivními vozy značky. A nezůstává jen u toho, postiženým nabízí i své služby. Při své úspěšnosti pak o klienty nemusí mít nouzi, s ohledem na proslulé nekvality Tesel tomu bude spíše naopak. Pro značku se tak opravdu stává úhlavním nepřítelem, přičemž s ohledem na jeho aktivity je nakonec otázkou, zda značka v Evropě spustí novou verzi systému FSD, jíž Musk přislíbil.

V tuto chvíli se tak ještě na moment přesuneme ke koncernu General Motors, který má zjevně na své image podobnou skvrnu. Kalifornské úřady totiž obdržely dopis od jednoho ze zaměstnanců společnosti Cruise, která pro GM vyvíjí autonomní řízení. Dotyčný přitom uvádí, že provoz robotických taxíků byl spuštěn předčasně, neboť vozy nejsou na běžný svět připravené. Místo toho u nich dochází k mnoha selháním, kvůli nimž následně zůstávají zaseknuté na silnici a blokují tak provoz.

Podle dotyčného má stejný názor na systém prakticky všichni ve firmě, nikdo to však nechce říci nahlas z obav z reakcí vedení automobilky a investorů. De facto je tak jen potvrzeno staré známé pořekadlo, že peníze jsou až na prvním místě. Tedy pro některé. Jak se totiž ukázalo v dubnu, kdy společnost Cruise udělala průzkum mezi zaměstnanci, 94 procent z více než dvou tisíc lidí uvedlo jako svou maximální prioritu bezpečnost. A jak lze soudit dle onoho dopisu, nešlo o prázdná slova.

Tesla musí dle verdiktu mnichovského soudu koupit zpět Model X osazený defektivním Autopilotem. Mnohem horší pro ni je však šrám na image a možné sekundární konsekvence. Foto: Tesla

Zdroj: Der Spiegel

Petr Prokopec

