Nový vrcholný McLaren W1 kompletně odhalil únik, designově je to jeden velký chaos a bída

Uvážíme-li, že se výjimečná supersportovní auta prodávají v posledních letech pomalu sama, je McLaren při svých nezdarech v mimořádně špatné situaci. I proto by potřeboval vzpružit image opravdu dechberoucí novinkou, tohle auto jí ale skoro jistě nebude.

McLaren zažívá po velmi dlouhé době znovu chvíle dominance ve Formuli 1. Britskou značku vnímáme jako jedno z obvyklých jmen mezi vítězi, ničím takovým ale dlouho nebyla. O tuto image se zasloužil v podstatě jen Ron Dennis, po jehož odchodu z firmy McLaren léta nic velkého neznamenal - poslední titul šampiona mezi jezdci získal v roce 2008, poslední titul šampiona mezi konstruktéry pak v roce 1998. Pro srovnání měřítek - dnes úřadujícímu mistru světa F1 Maxi Verstappenovi byl tehdy jeden rok...

I když marketingová fráze „vyhraj v neděli, prodej v pondělí” dávno nezabírá tak jako kdysi, pořád by to pro divizi silničních aut značky měla být velká vzpruha. O McLarenu se píše, kde jen může, oba jeho piloti jsou nekonfliktní sběrači popularity a spojení zrovna této značky se světem F1 je snad nejsilnější, jaké může být - McLaren byl podobně jako Ferrari v prvé řadě sportovní tým, pak až výrobce silničních aut. Přesto to nějak nefunguje.

Firma je roky ve velkých ztrátách, pořád působí dojmem, že se hledá a nemůže najít a ani od dealerů nevíme o tom, že by poslední týdny a měsíce přinesly zásadní zlom v jejích obchodních úspěších. McLaren by potřeboval výjimečný nový silniční model, ránu přímo doprostřed terče, která donutí nadšence všech generací přehodnotit dekorace jejich garáží a pokojů. Už nic jako 75. verzi existujícího stroje, ale něco jako kdysi model F1, převratné auto do posledního šroubku. A právě to bylo na spadnutí.

Automobilka po příchodu vrcholného F1 v 90. letech vytáhla v roce 2013 model P1 a teď nastal čas na další pokračování. Už chvíli víme, že ponese označení W1 a oficiálně se odhalí při příležitosti 50. výročí založení McLarenu jako takového, což volá po něčem opravdu velkém. Ale bude tím W1? Po vzhledové stránce určitě ne.

Ven se totiž ještě před premiérou dostaly přes Supercar Blog první oficiální fotky vozu a designově jde o stroj tak generický a nenápaditý, až se nám skoro nechtělo věřit, že jde o skutečné záběry. Ale jde, bohužel ano.

Výsledek působí dojmem, jako by ambiciózní student designu po první hodině zkusil dát dohromady něco ohromujícího a četl si přitom příběh o tom, jak pejsek vařil dort s kočičkou a nakonec do něj přidal i kus své zvířecí konkubíny. Podívejte se na to sami a řekněte nám o jednom místě auta, na kterém vidíte nějaký nápad - příď vypadá jak z podobně nenápaditého posledního Lamborghini, profil je jen změtí existujících pojetí z mnoha aut s motorem uprostřed a záď vypadá jako zparchantělý P1. A interiér je jen další variací na to, co jsme v silničních McLarenech za poslední skoro dekádu a půl viděli milionkrát.

Upřímně, ani McLaren F1 nebyl nikdy žádný krasavec, fascinoval spíš svou technikou, konstrukcí, oddaností funkci, přesto (a vlastně i právě proto) je dnes terčem nekonečného obdivu. To by W1 mohl být teoreticky též, jenže design F1 byl diktovaný onou technikou a byl originální, taková hodnocení tady vůbec nevidíme jako možná. Je to jeden velký chaos a bída, jako by někdo nevěděl, kde začít a skončit, marně hledal inspiraci pro cokoli koherentního. Jsme upřímně řečeno až z šoku z toho, jak chladnými nás pohled na tento stroj nechává.

Technika bude jistě zajímavější, ale ani z uniklých informací se nezdá, že by šlo o něco opravdu mimořádného. Auto má mít znovu přeplňovaný motor V8, který bude spojen s hybridním systémem „odvozeným od techniky Formule 1”. Celkový výkon soustavy má činit 1 200 britských koní, takže by mělo jít o 1 218 PS, točivý moment pak má vrcholit na 1 340 Nm. Vzniknout má 399 aut s cenou v přepočtu od 66 milionů Kč.

Počkáme si na víc, ale první dojem je opravdu velmi rozpačitý a víte, jak to je - první dojem dvakrát neuděláte. V docela povrchní době, v jaké zrovna žijeme, je vzhled velmi důležitý. A tím W1 snad ani nemá šanci zabodovat.

Tohle je nový vrcholný McLaren W1. Designově opravdu neohromuje. Foto: McLaren

