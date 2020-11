Pokus Alfy Romeo o velký návrat je stále větší fiasko, prodeje padají až na dno před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Italská značka má zvuk, tradici, řadu zatvrzelých obdivovatelů a nové modely, mezi kterými nechybí ani SUV. Zákazníky ale nemá, a to ani v Evropě, ani v USA, teď už skoro vůbec.

Pohled na prodeje Alfy Romeo je tristní, ať už se podíváme do Evropy nebo Spojených států. A pokud Alfě fandíte, nedělejte si iluze, že jsou dány jen letošní situací na trhu. Poslední roky je to navzdory příchodu nových modelů stále větší mizérie, kterou letošek pouze smutně korunuje, víc nic.

Italská automobilka prodala letos v Evropě za prvních 8 měsíců jen 20 352 aut, což je o neskutečných 46 procent méně než loni za stejné období. A to je třeba dodat, že za loňský rok zaznamenala Alfa sešup 35 procent oproti roku 2018. Prodat 20 352 aut za většinu roku, to už je skoro nic a jen o něco málo méně tristní je situace na americkém kontinentu. Tam Alfa za první tři letošní kvartály prodala 12 493 vozů, což je sice meziročně jen o 7 % méně, vzhledem k totální mizérii v předchozích letech je to ale opět žalostně málo. Ostatně jde ještě o 40 % méně aut než v Evropě.

„Návrat zabere čas,“ naznačoval těžkosti Alfy již v roce 2017 její tehdejší šéf Reid Bigland. Zároveň dodával, že automobilka hodlá být maximálně trpělivá a chce pozvolna budovat povědomí o sobě i svých vozech, které nejsou nic než skvělé. Proto se nechtěla a nechce podbízet cenami, po třech letech snah si ale můžeme říci, že k žádnému pozvolnému budování čehokoli nedochází. Ještě v roce 2017 prodala Alfa v Evropě přes 86 tisíc aut, loni 54 tisíc, letos bude ráda za 30 tisíc - tomu se říká pozvolný propad, nikoli růst.

Situace je o to smutnější, že Alfa už nemá co lepšího nabídnout. Sedan střední třídy Giulia a podobně velké SUV Stelvio, současná páteř nabídky, míří přesně do segmentů, kde konkurenti od Audi, BMW a Mercedesu prodávají vůbec nejvíce aut. Ona tam ale nejenže prodejně neroste, ale dokonce postupně vyklízí pole. Cokoli jako sportovní kupé, větší SUV, menší SUV nebo kompaktní model - o tom všem se hovoří jako o dalším možném rozšíření nabídky - vstoupí do tříd, kde už není tolik z čeho brát, mezi prestižními značkami určitě ne.

Jsme tedy zvědavi, co dále s milánskou klasikou bude. Mateřský koncern FCA stále hledí do budoucnosti s optimismem, po definitivním spojení s francouzským PSA do konglomerátu Stellantis ale bude v podstatě v rukou Francouzů, co dále s Alfou bude. A pro další udržování živořící italské klasiky nad vodou jednoduše nemusí hořet.

Pokud dojde na maximální redukování náklady, aby nový konglomerát lépe čelil elektrickým výzvám brzké budoucnosti, pak Alfa Romeo bude nejspíše to první, co hodí přes palubu. A i když by nás něco takového hodně rozesmutnilo, byl by to docela pochopitelný krok - pokud Alfy téměř nikdo nechtěl ani v momentě, kdy s novými a atraktivními modely válčila v nejfrekventovanějších segmentech v obecně dobrých dobách, kdy jindy by je chtít měli?

Návrat Alfy Romeo je stále větší průšvih. Prodeje v USA i v Evropě rychle padají k nebývale nízkým hodnotám, nedaří se sedanu Giulia ani SUV Stelvio. Foto: Alfa Romeo

Zdroj dat: JATO Dynamics

Petr Prokopec