Pokus Američanů elektrifikovat pick-upy nic neřeší, za víc jim bere to hlavní, pro co je lidé kupují

/ Foto: Chevrolet

Elektrická auta mají řadu výhod, jeden problém je ale trápí všechna bez rozdílu a projevuje se tím více, čím větší a těžší auto máme před sebou - baterie. Co dobrého lze tedy čekat od velkých a těžkých pickupů, které dnes umí tahat mnoha tunové přívěsy jako nic?

Spojené státy jsou zemí velkých a ještě větších pick-upů. Důvodů, proč Američané tyto vozy milují, je nepřeberné množství. Pokud nicméně pomineme historické kořeny či společenský kredit, pak musíme v prvé řadě poukázat na jejich neskutečnou praktičnost. Korby těchto aut totiž zvládnou pobrat i tunu nákladu, přičemž díky velkým a silným motorům můžete za kouli připojit pomalu rodinný dům. Nebo třeba půlku autobazaru. Jinými slovy s jedním vozem zastanete vše.

Jak nicméně sami velmi dobře víte, v posledních letech začínají politici tlačit do popředí elektrický pohon. A právě ten si zrovna s pick-upy moc netyká, jakkoliv na první pohled lze smýšlet o opaku. Pokud totiž několikasetkilogramový paket baterií namontujete do několikatunového vozu, čímž kromě hmotnosti naroste i jeho výška, dalo by se nad negativy mávnout rukou. Ovšem jen za předpokladu, že by taková auta zvládala překonat fyzikální zákony, což pochopitelně nedovedou.

Čím vyšší je totiž hmotnost, tím vyšší musí být i výkon, který s ní pohne. To ovšem vede ke zvýšení spotřeby. Je tomu tak pochopitelně i u spalovacích aut, nicméně jejich nádrž máte naplněnou v rámci minut. U elektromobilů se musíte obrnit daleko větší trpělivostí. Nicméně i když tak učiníte, nezískáte adekvátní náhradu. Místo toho můžete počítat s horším vozem, který navíc bude výrazně dražší. Příkladem za všechny přitom budiž nový Chevrolet Silverado EV.

Elektrická verze jednoho z nejpopulárnějších pick-upů Ameriky totiž za svými sourozenci v mnoha ohledech zaostává. Pokud Silverado osadíte 6,2litrovým osmiválcem naladěným na 426 koní, pak můžete utáhnout až 6 tun, zatímco jeho korba pobere 879 kg. To jsou na 5,8metrový pick-up opravdu působivé hodnoty, zákaznické oblibě se tak skutečně nelze divit. U elektrické verze ovšem až taková nebude, neboť tu máme kapacitu pouze 4 536, respektive 590 kg.

Je navíc třeba dodat, že s těmito čísly bude spojena pouze vrcholná verze RST, která dorazí až na podzim příštího roku a jež bude stát 105 tisíc dolarů (cca 2,23 mil. Kč). Na pořízení osmiválce vám nicméně stačí méně jak polovina této sumy, přičemž omezeni nejste dojezdem. Ten byl u elektrického Chevroletu Silverado vyčíslen na 644 km, realita však bude někde trochu jinde. Zvláště pak ve chvíli, kdy skutečně zkusíte, zda vůz utáhne více, než kolik sám váží.

Americká automobilka nicméně nechce zůstat u jediné verze, již na jaře 2023 tak má do prodeje zamířit levnější, ale rovněž méně schopná varianta WT. Ta má stát 39 900 USD (866 550 Kč), přičemž u ní dojde ke snížení výkonu z 673 na 517 koní. Jakkoliv jde ale o vyšší porci než u vrcholného benzínového modelu, tažná kapacita bude činit jen 3 629 kg a na korbu poberete 544 kilo. To jsou stejné hodnoty jako u základního benzinu, který je ale skoro o 10 tisíc dolarů levnější.

Elektrická budoucnost tedy v případě pick-upů nepůsobí růžově, neboť za více peněz nabízí méně užitné hodnoty. Mateřský koncern General Motors pak sice slibuje, že dočkat se máme i verze schopné utáhnout přes 9 tun, ovšem kdy ta dorazí, nebylo oznámeno. Stejně jako je neznámá i cena, která ale stoprocentně zamíří do astronomických sfér.

Na první pohled vypadá Chevrolet Silverado EV oslnivě. Nabídnout může až 673 koní, utáhnout pak zvládne 4,5 tuny. Ovšem verze s benzinovým osmiválcem je na tom i přes nižší výkon ještě lépe. A co je podstatné, stojí jen polovinu. Foto: Chevrolet

Zdroj: Chevrolet

Petr Prokopec

