Pokus Korejců o dostupný masový elektromobil je sympatický, ale marný. Sami netuší, kdy tato auta reálně zlevní dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Není tomu tak dlouho, co Škoda prohlašovala, že by Fabia se základní cenou od půl milionu korun byla neprodejná. Nyní tu máme menší a hůře použitelné elektrické Hyundai opentlené ještě tučnější cenovkou. Co z toho asi může vzejít?

Není tomu tak dlouho, co se koncern Volkswagen obával, že bude muset z nabídky vyřadit auta jako VW Polo či Škoda Fabia kvůli navrhované podobě emisní normy Euro 7 z dílen Evropské komise. Ten považoval po autech plnění emisních norem i v extrémních podmínkách, ve kterých fungují v pouhých promile provozního času. Německá i mladoboleslavská automobilka tehdy zmiňovaly, že pokud by nové vozy měly tato pravidla plnit, základní cenu obou aut by to zvedlo nad půl milionu korun, načež by se stala neprodejnými. Takový návrh nakonec neprošel, reakci výrobců na něj je ale dobré mít na paměti.

Připomíná jej dnešní odhalení nového Hyundai Inster. Jde o malé SUV, které měří 3 825 milimetrů na délku, 1 610 mm na šířku, 1 575 mm na výšku a 2 580 mm v případě rozvoru. S těmito rozměry je přitom kratší a užší než výše zmiňovaná Fabia. Té se nemůže postavit ani objemem zavazadelníku, a to přesto, že Inster disponuje posuvnými zadními sedadly. Jenže i tak se jeho objem pohybuje mezi 280 a 351 litry, zatímco český hatchback má na kontě minimálně 380 l.

Řada lidí přitom Škodu Fabia bere jako poměrně drahou, i když díky posunu konkurence výš v současné době s cenou od 369 900 Kč pořád patří mezi nejlevnější auta na českém trhu. Inster nicméně třeba v Británii má startovat na 22 tisících librách (cca 648 tisíc korun). Pokud by za tuto cenu byl nabízen také u nás, nevyhnutelně půjde o propadák, neboť takové Hyundai Tucson, tedy 4,5metrové SUV, lze pořídit od 589 990 Kč, a to přes jeho vyšší výkon. A ještě levněji lze koupit třeba model i30 Kombi, který je dokonce 4 585 mm dlouhý a do zavazadelníku pobere 602 litrů. Jakkoli tedy nehodláme Hyundai ubrat body za snahu, s žádnými dalšími Inster počítat opravdu nemůže, nemá šanci být konkurenceschopnou nabídkou.

Je navíc třeba si říci, co za své peníze dostanete. Uvnitř možná ještě potěší dvojice 10,25palcových displejů, nicméně co se techniky týče, tady se jásot dostaví jen stěží. V základní verzi Standard lze totiž počítat s elektromotorem naladěným na 95 koní a bateriemi o kapacitě 42 kWh, jenž vám mají umožnit dojezd přes 300 km. Provedení Long Range pak přichází se 115 koňmi, 49 kWh a 355 km. Maximální dobíjecí výkon pro obě verze činí 120 kW.

Při svých titěrných rozměrech se Inster nejspíše bude pohybovat primárně po městě, nižší výkon základní verze, než s jakým je spojeno základní Hyundai i30 Kombi (jedna-pětka v jeho případě dává 96 koní), tedy nebude problémem. Stejně jako dojezd, který reálně nebude vyšší než 300 km. Jenže v té chvíli zde máme jednoúčelový vůz, který by byl prodejný možná za 300 tisíc. Reálně ale bude stát zásadně víc než auta, která bez problémů odvezou celou rodinu v létě k moři a v zimě na hory.

Kdy přesně Inster zamíří do Evropy, zatím nebylo upřesněno. Na domácím trhu se ovšem začne prodávat již toto léto. Hyundai si je pak evidentně vědomo toho, že za danou cenu mini-SUV vlastně nemá šanci. I proto prý Korejci neustávají ve snahách vyvíjet nové levnější elektromobily, podle Car Sales ale dobře ví, že cenové přiblížení se spalovacím autům je v nedohlednu a nechtějí ani naznačovat, kdy by k němu mohlo dojít.

„Během posledních týdnů a měsíců vidíme, že se toho v případě úprav cen děje hodně,“ řekl během odhalení vozu Andreas-Christoph Hofmann, viceprezident Hyundai Motor Europe pro marketing a vztahy s veřejností. „Kdy nastane parita ceny se spalovacími auty, v tuto chvíli nikdo neví, takže se víc zaměřujeme na to, abychom pro naše zákazníky měli dostupná auta, cenově dostupné elektromobily,” dodal. To druhé ale s Insterem rozhodně nemají, nemají nic takového.

Inster vypadá sympaticky, jakkoli všem do oka jistě nepadne. Při své ceně ale bude bodovat maximálně u jednotlivců. Foto: Hyundai

Zdroje: Hyundai, Car Sales

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.