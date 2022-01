Poláci přišli se „Simply Clever” prvkem, který přiděláte na záď jako kola, umí ale zajímavější věci před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Camportable

Nic proti výletům na bicyklech, ale převážet je autem? Pro to moc nehoříme. Pokud už mermomocí musíte něco přidělat na tažné zařízení, řešení firmy Camportable působí atraktivněji - je to kompletní mobilní kuchyně.

Za označením Simply Clever se skrývají poměrně chytré nápady, se kterými u svých aut přichází Škoda. Ta vozy jako Octavia či Fabia osazuje prvky, které u konkurence chybí nebo za které je třeba platit opravdu horentní sumy. Řeč je třeba o škrabce na led uschované ve víčku palivové nádrže nebo o deštnících, jenž stejně jako u Rolls-Royce ukrývá schránka ve dveřích. V poslední době však podobné inovace nabízí i firmy, jenž se zaměřují na automobilové příslušenství. Jednou z nich je třeba česká společnost Egoé Nest, která přišla s boxy vyplňujícími zavazadelníky a suplujícími motorhomy.

V podobných vodách zůstaneme i dnes, z Česka se nicméně vypravíme do sousedního Polska, kde sídlí společnost Camportable. I ta se rozhodla nabídnout levnou formu domu na kolečkách, byť zatím zůstává jen u kuchyně. Tu ovšem nenacpala do zavazadelníku, jeho veškerou kapacitu tak můžete využít i nadále. Co ovšem budete potřebovat, to je tažné zařízení, na které se box s kuchyní zavěsí podobně jako držák na kola. Díky použití hliníku a překližky přitom váží jen 38 kilogramů, nasadit či sejmout jej tak zvládne i jeden člověk.

Kromě nízké hmotnosti se box pyšní i velmi kompaktními rozměry (délka 120 cm, šířka 60 cm, výška 64 cm), načež jej ve chvíli, kdy jej nepoužíváte, můžete uložit i do sklepa v paneláku. Přes tak malé dimenze ovšem skutečně zvládá zastat celou kuchyni, neboť jeho součástí jsou dva hořáky spojené s kilovou plynovou bombou. Dále pak nechybí dřez spárovaný nejen s 10litrovým kanystrem na pitnou vodu, ale také s 10litrovým na vodu užitnou.

Dále tu máme 14litrovou chladničku Dometic Tropicool, která reaguje i na teplotu okolí, což je v tomto případě nadmíru důležité. Při zimních výletech by totiž box mohl s ohledem na své venkovní umístění snadno zamrznout - chladnička proto dokáže vnitřní teplotu i zvýšit na požadovanou úroveň. Potraviny tak budete mít vždy čerstvé, s jejich zpracováním pak napomůže pracovní deska o rozloze 0,8 metru čtverečního. Prkénka, stejně jako nádobí, jsou pak uschované v zásuvkách.

Lze pak už jen dodat, že box je plně uzamykatelný, což je při jeho umístění další nezbytnost. Otázkou je pak cena, která zatím nebyla zveřejněna, se zahájením prodeje se počítá až v průběhu letošního roku. Poláci přitom počítají s tím, že by mobilní kuchyň nabízeli rovnou i se závěsným zařízením, které by bylo odnímatelné. Zda by nicméně mohlo posloužit také k tahání přívěsů, již nebylo upřesněno.

Poláci vyrukovali s novou mobilní kuchyní, jíž jednoduše můžete zavěsit na tažné zařízení. Používat ji pak můžete během pouhých 30 sekund, de facto totiž stačí jen otevřít zámek a zvolit, zda budete rovnou vařit či nejprve musíte pokrm připravit na prostorné pracovní desce. Foto: Camportable

Zdroj: Camportable

