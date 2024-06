Porsche chce už příští rok skončit téměř se všemi spalovacími sporťáky. Nevěříme tomu, že to skutečně udělá před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Zájem o elektromobily chladne, ty sportovní pak klientelu neberou u srdce skoro vůbec. Zrovna Porsche to musí vidět velmi zřetelně, přesto s elektrickými experimenty už teď riskuje v Evropě a příští rok se chce posunout ještě dál. Skoro bychom se vsadili, že to ještě přehodnotí.

Není pochyb, že Porsche dokáže stavět jedny z nejlepších sporťáků na celém světě. Stojí za tím dekády zkušeností nasbíraných nejen na veřejných silnicích, ale také na závodních okruzích. Vždy u toho byl benzinový pohon, s dieselem značka experimentovala jen velmi krátce během své moderní éry (tedy pokud pomineme její traktory). Aktuálně sice představila hybridní 911, ovšem i v jejím případě prim hraje tradiční plochý spalovací šestiválec a auto nakonec víc provokuje jinými změnami.

Porsche nicméně posledních pár let zmiňuje, že jeho budoucnost je především elektrická. S tímto pohonem představila v roce 2019 Taycan, který se v mezičase dočkal několika karosářských variant, stejně jako modernizace. Jenže když se podíváme na letošní registrace za první čtyři měsíce letošního roku podle dat JATO Dynamics, zjistíme, že jde vedle Panamery o vůbec nejhůře prodávaný model značky. U Panamery ale dochází ke střídání stráží, takže je 40% meziroční propad prodejů pochopitelný, v případě Taycanu jsme dole o 56 % a 2 659 aut prodaných v EU ani Porsche nespasí. A jsme zvědavi, jak na tom bude Macan po opadnutí první vlny zájmu, tam Porsche riskuje ještě víc.

Němci ale na výsledky čekat nebudou a jen s elektrickým pohonem počítají také u dua 718 Cayman a Boxster, což by znamenalo konec téměř se všemi spalovacími sporťáky, zůstaly by uť jen deriváty 911. Tyto dvoumístné stroje ostatně v Evropě už skoro nekoupíte (vyjma pár vrcholných variant, které dostaly výjimku), a to kvůli novým směrnicím GSR2, jež začnou v Evropě platit od července. Nově se však ukázalo, že automobilka s nimi už moc nepočítá ani pro zbytek světa. Jejich výroba má dle informací z amerického dealerského systému skončit v říjnu 2025.

Elektrické náhradníky bude podepírat architektura SSP Sport, která umožňuje zástavbu pouze zadního nebo zadního a předního elektromotoru. Koncern Volkswagen má ale s jejím vývojem zpoždění, načež je otázkou, zda stále platí debut v příštím roce a zahájení prodeje v tom následujícím. I kdyby ale tyto termíny byly dodrženy, je třeba si uvědomit, že zájem o elektromobily začíná již nyní slábnout. A platí to hlavně u sporťáků, což přiznal i šéf Rimacu a popsal také důvody. Zrovna jeho nelze podezírat z toho, že by elektromobilům škodil.

I sám VW navíc aktuálně uznal, že své elektrické plány přestřelil, a proto posílá přes bilion na vývoj nových spalovacích aut. Architektura SSP je přitom koncipována jako superplatforma, jež měla nahradit nejen provedení MEB určené stávajícím koncernovým elektromobilům, tak i MQB používané spalovacími vozy. Nevěříme tedy tomu, že Porsche své plány naplní. Zda jej „vyléčí” už dlouhodobější bilance elektrického Macanu, je otázkou, to přece jen není sporťák, nedovedeme si ale představit, jak se nadšenci ženou pro elektrický Cayman. V tuto chvíli bychom sázeli spíš na to, že se renesance spalovacích Porsche dříve nebo později dočkáme i v Evropě.

Boxster a Cayman mají definitivně skončit v říjnu příštího roku, poté automobilka počítá u této modelové řady pouze s elektromobilitou. Jelikož ale zájem o ni slábne, nevěříme, že Porsche své plány nezmění. Foto: Porsche

Zdroje: Zerin Dube@X, JATO Dynamics, Porsche

Petr Prokopec

