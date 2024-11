Porsche dál otáčí. Kde může, tam ponechá spalovací Macan v prodeji, dokud o něj lidé budou stát včera | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Je zjevné, že ani pokus s elektrifikací Macanu automobilce nevychází a nyní si může jen rvát vlasy z hlavy, že nepřišla s novým spalovacím provedením. O to dnes morálně už 10 let staré je totiž zjevně dál větší zájem, a tak se Porsche podle toho zachová.

Nikdy, ale nikdy v životě nepochopíme, na základě čeho se mohl kdokoli soudný z vedení významných automobilek před několika léty rozhodnout, že vsadí vše jen na elektrický pohon. Nedávalo to za tehdejšího stavu vývoje zejména akumulátorů, ale také infrastruktury a situace na trhu s elektřinou žádný smysl. Jako alternativa prodávaná po boku spalovacích modelů tam, kde je elektrický pohon aspoň nějak použitelná věc? Proč ne. Ale jako jediná možnost pro celý svět či aspoň celou Evropu v horizontu několika málo let? Proč? Bylo to absurdní, ale skutečně naprosto nesmyslné odhodlání.

Že se takto rozhodly některé technicky slabší značky se specificky uvažujícími zákazníky typu Volvo, překvapí též, ale dá se to chápat aspoň v mezích jejich obvyklého smýšlení. Proč se tak ale rozhodlo technicky excelentní Porsche se spoustou zákazníků vyžadujících auta schopná vytrvale podávat vysoké jízdní výkony, chápat prostě nelze. Také to si dalo za cíl prodávat už v roce 2030 nejméně 80 procent všech aut s elektrickým pohonem, což znělo nesplnitelně od první do poslední chvíle, kdy to platilo. Teď už to neplatí, plán byl zrušen a automobilka dokonce říká, že spalovací motory dá i dřív jen elektrickým modelům.

Co to v praxi bude znamenat, nevíme. Mluví se o tom, že vyvine nové spalovací typy, že upraví už existující elektrické vozy také pro použití spalovacího motoru, teoreticky je možné leccos. Problém je v tom, že ať už se vydá jakoukoli cestou, je to práce na několik roků a nyní musí Porsche hrát s kartami, které si před léty samo rozdalo. A to pro něj není moc pozitivní stav, protože jich zase tolik nemá.

Modely 911, Panamera a Cayenne naštěstí žijí dál v provedeních, která budou pro většinu zákazníků snesitelná, z Taycanu se ale už stal jen propadák, který ruinuje majitele a elektrický Macan je od počátku problematické zboží. Ten spalovací automobilka v Evropě odpískala poté, co jej neupravila tak, aby vyhovoval hloupému balíku nových místních regulací, tak moc elektřině slepě věřila. Mimo EU auto prodává dál a právě tam jej dál prodávat bude.

Ačkoli se automobilka dříve nechala slyšet, že Macan už i v Británii, USA nebo na Středním východě dožívá jen na vypůjčený čas, nyní kolegům z Carscoops řekla, že spalovací provedení „bude v dohledné době nadále nabízeno v USA ve své současné podobě a doba jeho dostupnosti „bude určena poptávkou zákazníků a regulačními požadavky”. Není to nic konkrétního, s ohledem na fakt, že budoucí Trumpova administrativa stěží utáhne šrouby regulací a zruší aspoň některé umělé výhody pro elektrická auta, klíčové budou preference zákazníků. A ti stěží vystaví spalovacímu provedení stopku.

Výhra? No, jak se to vezme. Ačkoli je Macan pořád výborné auto, na některých jeho vlastnostech je prostě znát, že jde o vůz morálně z roku 2014 a vývoj některých aspektů zřetelně pokročil. Faceliftovat ho donekonečna nepůjde, a tak by se Porsche konečně mělo rozhoupat a přijít s novou spalovací generací, ať už postavenou na jakýchkoli základech. Pokud soudnému člověku byla už před několika léty jasné, že pokus nařídit jen elektrická auta je regulační blud, který nemá šanci zůstat dlouhodobě v platnosti pro svou neuskutečnitelnost z technických i ekonomických důvodů, komu to stále není jasné dnes?

Se spalovacím Porsche Macan je EU amen, v USA nebo Velké Británii se ale prodává dál. A nezdá se, že by si na tom automobilka troufala něco změnit, to ji spíš mrzí, že není dál dostupný v EU. Foto: Porsche

Zdroj: Carscoops, Porsche, Autoblog

Petr Miler

