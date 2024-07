Porsche po kolapsu prodejů o 51 procent omezilo výrobu elektrického Taycanu, poběží na jedinou směnu dnes | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Dlouho se říkalo, že elektrické Porsche je vlastně dobrý nápad, protože zámožným zákazníkům této značky mohou být nedostatky elektromobilů ukradené. Zjevně jim ukradené nejsou. Omezená použitelnost a masivní ztráty hodnoty se zakusují i do koláče jejich obliby.

S jedním otevřeným, ale jinak rozumně uvažujícím kolegou z mé primární práce pravidelně vedeme debaty na téma, které bych shrnul slovy: „Kdo by si může racionálně koupit elektrické auto?” A docházíme obvykle k jediné odpovědi: Nikdo.

Není to žádný předpojatý odpor, ostatně kolega je Nizozemec a pokaždé pozitivně přijde s nějakým nápadem. Vytáhne třeba nějaký menší model typu Fiat 500e a přemítá nad tím, že pokud ho dokážete doma nabíjet, je to sympatický vůz, který obslouží dojíždění do práce s naprostou lehkostí. Souhlasím, ale na konci dne za něj musíte zaplatit nejméně 730 tisíc korun, takže za jeho cenu můžete mít mnohem lepší auta. Dokonce i na těžce pokřiveném nizozemském trhu je to drahá legrace (stojí v přepočtu skoro na korunu stejně).

Pokud tedy nemáte nějaký těžce iracionální důvod takové auto preferovat, nekoupíte si ho, však u nás za jeho cenu můžete mít Škodu Octavia Combi 2,0 TDI a ještě vám 10 tisíc zbude, v Nizozemsku si musíte na benzinovou alternativu něco přes 100 tisíc připlatit. Přesto není těžké zvolit Octavii, místo poníka pro jeden trik, který za pár let přijde o většinu své hodnoty, dostanete skoro nekonečně univerzální auto, které na ceně bude ztrácet tak pomalu, jak zrovna trh dovolí. Jsou to dva úplně jiné světy.

Kolegovi nezbývá než souhlasit a k podobným závěrům jsme došli pokaždé, snad až na jednu výjimku - drahé elektromobily luxusních značek. U těch platí, že jde z podstaty o rozmarnou koupi, kterou si navíc kupci mohou dovolit. Nikdo si nepořizuje Porsche 911 z posledních peněz, protože ho potřebuje, je to emotivní volba pro radost, x-té auto do garáže. Stejně tak si nikdo nekoupí Audi S8, protože jinak nemá šanci obsloužit své nezbytné potřeby. Je to tedy jistě vůz, který lze zvolit jako pracovní, ale provedení S8 jedoucí přes 300 km/h mít opravdu nemusíte. U takových vozů jsou kupci obvykle smíření s tím, že jsou drahé, že jsou v podstatě k ničemu a že propad jejich hodnoty může být enormní.

Nezdálo se tedy být až tak pošetilé, když Porsche přišlo s elektrickým modelem Taycan. Má své specifické funkční výhody a v části klientely může vyvolávat pozitivní pocity kvůli nulovým lokálním emisím. Není to nezajímavé auto ani vizuálně, není nepraktické, a třebaže jeho použitelnost má své limity, znovu si není těžké představit, že zrovna zákazník Porsche nebude mít problém vlastnit několik aut a s Taycanem obsluhovat jen to, co bezpečně zvládne.

Chvíli to i vypadalo, že to tak skutečně funguje, Taycan se prodával velmi slušně, letos ale přišlo velké ochlazení zájmu. A nelze to svést na dotace nebo cokoli obvyklého, neboť to v případě takového auta nehraje podstatnou - pokud vůbec nějakou, protože dotace obvykle mají své limity z hlediska maximální pořizovací ceny - roli. Elektrické Porsche se na trhu prostě prodejně vyčerpalo a měsíc co měsíc masivně ztrácí odbyt ve srovnání s loňskem. Podle čerstvých dat JATO Dynamics se letos prodalo v Evropě pouhých 3 509 vozů, což je o 51 procent (!) méně než loni. Jde o obrovský kolaps jdoucí ruku v ruce s tím, co vidíme na některých trzích v případě elektromobilů obecně, který dělá i z takřka odpískaného modelu 718 o desítky procent lépe prodávaný vůz.

Co za tím stojí? Obáváme se, že je to pořád to samé. I když výše zmíněný postulát o tom, že zákazníci Porsche si na něm dovolit tratit mohou, je beze zbytku platný, zjevně to dělat nechtějí. Nejednou jsme psali, že Taycan trpí extrémní ztrátou hodnoty, která jej rychle činí dokonce levnějším než sesterské Audi e-tron GT. A profíci z oboru jsou z jeho působení na trhu velmi zklamaní, hovoří dokonce o tom, že poškozuje značku. I zámožnému klientovi Porsche totiž na konci dne, ať znovu použijeme stejný anglický obrat, zůstane na stole stejná otázka: Nemohl jsem koupit lépe? Odpověď se nabízí sama.

Zájem o vůz tak víc než vázne a zjevně ani Porsche už nevěří tomu, že by se zmátožil. Stuttgarter Nachrichten proto informují o tom, že závod v nedalekém Zuffenhausenu, kde se Taycan vyrábí, přejde jen na jedinou výrobní směnu. Poptávka po voze prý zůstává nižší, než se očekávalo, a výrazné omezení produkce dává vzhledem k výraznému poklesu odbytu smysl.

Změna prý nepřinese propouštění, neboť lidi pracující na výrobě Taycanu firma „převelí” jinam. Podniková rada tedy měla záměr odsouhlasit a má být jen otázkou času, než ke změně fakticky dojde. Kdy, netušíme, mluvčí automobilky se k této zprávě odmítl vyjádřit.

Dodejme, že pro firmu je to na jednu stranu nemilý, ale na tu druhou nepřekvapivý vývoj. Elektromobily mají z podstaty omezený tržní potenciál a do doby odstranění jejich technických limitů se na tom těžko něco změní. Porsche si nyní hodně slibuje od elektrického Macanu, ale v jeho případě očekáváme stejný příběh - relativně rychlé vyčerpání většiny tržního potenciálu a následný pokles odbytu. Není důvod, aby to bylo jinak, ani tohle auto nemá šanci plně nahradit spalovací alternativy, bude znovu trpět poklesem hodnoty kvůli omezené životnosti baterek i ještě menšímu zájmu a trhu ojetin. Otázkou je v podstatě jen to, kdy se poučí prvotní kupci a nedají prostor ani k onomu úvodnímu nakopnutí prodejů.

Výroba Taycanu pojede jen na jednu směnu. Jeho prodeje se propadly o víc jak polovinu a zjevně ani nově přicházející objednávky nedávají Porsche důvod smýšlet o jeho obchodní budoucnosti pozitivněji. Foto: Porsche

Zdroje: Stuttgarter Nachrichten, JATO Dynamics, Porsche

Petr Miler

