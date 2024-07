Porsche přestalo prodávat téměř všechny atraktivní verze 911, z extrémně květnaté nabídky dnes není skoro nic včera | Petr Miler

Jestli Porsche 911 ve své moderní podobě dokázalo něčím ohromit v obchodní rovině, pak to byla někdy až absurdní šíře jeho nabídky. Dnes můžete mít v podstatě jen tři verze, ostatní nejsou dostupné.

Porsche nedávno představilo faceliftovanou 911 generace 992, které znalí nebudou říkat jinak než 992.2. A nemůžeme říci, že by nás ohromilo. Že vůz poprvé dostal hybridní pohon s pochybným reálným přínosem, je to nejmenší, nakrmit vlka netknutou kozou se automobilka pokusila ještě se ctí. Proč ale autu sebrala některé tradiční prvky, připravila jej o možná nedůležitá, ale výjimečnost podtrhující řešení, jsme opravdu nepochopili. Nyní je 911 pocitově obyčejnější, působí ošizeněji, „normalizovaněji”, přesto je ale podstatně dražší.

Už v době odhalení faceliftu jsme se dozvěděli ještě jedno nepříjemnou věc - vůz přišel o manuální převodovku. Tou totiž dosud ze standardnější nabídky disponovaly jen verze S a GTS, přičemž inovované S zatím neexistuje a GTS přešlo na onen kontroverzní hybrid, který se pojí s automatickou převodovkou s integrovaným malým elektromotorem. Varianty GT3 nebo S/T měly ale dál zůstat v nabídce, stejně jako vrcholná Turba a některé další alternativy, pochopitelně do chvíle, než budou nahrazeny modernizovanými variantami. Tak to alespoň svého času Porsche prezentovalo, očividně to tak ale není.

Všimli si toho kolegové z amerického Car Buzzu, kteří si prý v souladu se svými nejlepšími zvyky hráli s konfigurátorem devětsetjedenácky, aby zjistili, že pomalu není co konfigurovat. Oplakali hlavně odchod varianty GT3 coby žádané volby s atmosféricky plněným motorem a manuální převodovkou, v konfigurátoru toho ale chybělo víc. Omylem to nebylo, americký tiskový mluvčí značky (protože Car Buzz je americký web) potvrdil, že výroba některých variant skončila, v modelovém roce 2025 nebudou k dispozici nástupci zatím nebyli odhaleni. „Pozval” ale zákazníky ke konfiguraci zbývajících verzí, vedle základní Carrery 992.2 a zmíněného GTS to může být i Turbo, Turbo S a GT3 RS.

To je ale americká realita, ta evropská je ještě horší. Když si u nás zkusíte nakonfigurovat novou 911, zjistíte, že vám možnosti zbyly přesně tři: Carrera, GTS a GT3 RS. To je vše. Je to neuvěřitelně málo, jen tři verze s pár deriváty (kabriolety, targy a čtyřkolky u některých variant). U 911, jejíž výčet byl dlouho tak extrémně květnatý, že bylo těžké v něm na webu značky vůbec přepínat, protože se nevešel na jednu obrazovku monitoru, jde o léta nevídaný stav.

Pro méně znalé připomeňme, že krom výše zmíněného byla 911 v Evropě dále k mání v provedeních Carrera T, Carrera S, GT3, GT3 Touring, Turbo, Turbo S, Dakar a S/T. A to zmiňujeme jen výchozí provedení, přidejte si k tomu znovu čtyřkolky, kabriolety, targy a některé dočasně dostupné speciality a výčet bude ještě násobně vyšší. Na jednu stranu chápeme, že auto prochází mezigenerační obměnou, nějak nám ale nedochází důvod, proč aspoň u většiny verzí není soustavně k dispozici jedno nebo druhé. To je jako kdyby Škoda rok neprodávala Octavii kvůli faceliftu, to nedává smysl. A nedává ho to tím méně, že Porsche dříve mluvilo o menším než tomto omezení nabídky a třeba GT3 RS je „jen” dál vyladěná GT3. Ta v prodeji nezůstala, RS ano?

Nastalý stav má mimochodem za následek, že pokud chcete levné Porsche, musí to být elektromobil. Daleko, ale daleko nejlevnějším vozem značky je dnes elektrický Macan od 2 060 977 Kč následovaný Taycanem za cenu 2 604 162 Kč, základní 911 dnes začíná na vskutku tučných 3 290 125 Kč. Připomeňme, že když přišla na trh předchozí generace 911, stála varianta GT3 přesně 3 775 000 Kč, to jen tak pro srovnání.

Bez zajímavosti pak není ani to, že i za této situace jsou - alespoň prozatím - elektrická Porsche prodejně o parník nejméně úspěšným typem vozů, což jen připomíná, že problémem atraktivity elektromobilů opravdu není jen cena. A to dokonce ani v těchto sférách, kde elektrický Macan bude pro kupce některé z vrcholných 911 ekvivalentem ceny sady nových karbon-keramických brzd, obutých kol a pár prvků z katalogu příslušenství. Kdy se popsaná situace s nedostupností většiny verzí 911 změní, zatím nevíme.

Pokud dnes chcete novou 911, o mnoho víc než GTS generace 992.2 na výběr nemáte. Foto: Porsche

