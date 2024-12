Poslední budíček pro Evropu? Čínský gigant odmítá skončit se spalovacími auty, bez jejich prodeje by nic nevydělal včera | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Nikde jinde se neprodává tolik elektrických aut jako v Číně, přesto tamní výrobci odmítají vsadit vše jen na ně. A nic se na tom nezmění, jak potvrzuje šéf Geely. Ti evropští výrobci vidí chřadnoucí trh s okrajovým podílem elektrických aut a říkají opak. Je čas se probrat.

Nejspíš není třeba připomínat, že Čína je největší, vlastně jediný opravdu velký trh s elektrickými auty. Spolu s plug-in hybridy spadají do tamní kategorie NEV (New Energy Vehicle), jejíž registrace od ledna od listopadu vzrostly na 11,262 milionu aut. To je 35,6procentní meziroční posun, načež se tyto vozy na celkových prodejích podílí již ze 40 procent. Tedy jinými slovy, čtyři z deseti aut v Číně disponují buď čistě elektrickým, nebo benzin-elektrickým ústrojím. O něčem takovém si zbytek světa může nechat pouze zdát.

Proč tomu tak je, jsme probírali nejednou. Neděje se tak primárně díky příkazům nebo zákazům, ale díky docela jiné situaci na trhu, která je v Evropě prakticky neopakovatelná. Přesto je to především Evropa, kdo tlačí na elektromobilitu jako výhledově v podstatě jedinou legální formu individuální dopravy. Brusel se přitom spolu s dalšími zásahy do trhu (zejména, ne však výlučně s energiemi) zasadil o to, že starý kontinent je aktuálně na tomto poli tím nejméně konkurenceschopným, ostatně i americké elektromobily již lze pořídit levněji.

Docházet to konečně začíná i výrobcům, kteří mění své předchozí plány, činí tak ale příliš pozdě a příliš málo. Měli se dávno probudit, pokud to ale dosud nezvládli, mají tu možná poslední budíček v podobě rozhovoru, který listu South Morning China Post poskytl Gui Shengyue, šéf čínské automobilky Geely.

Ta patří mezi největší čínské výrobce vůbec, přičemž za prvních jedenáct letošních měsíců prodala 1,97 milionu nových aut. Z toho zhruba 777 tisíc registrací připadlo na elektromobily a plug-in hybridy. Na rozdíl od evropských automobilek, které se touto optikou kolikrát nedostanou ani na několik jednotek procent podílu elektrických či hybridních aut na prodejním mixu, tím spíš pak na některých trzích (např. Škoda v Česku letos prodala podle dat SDA 3,77 procenta těchto aut, a to se bavíme o jejím druhém největším trhu na světě...), na elektrickou kartu všechno přesto vsadit nemíní.

„Pokud nevyrábíte spalovací auta, jako automobilka přicházíte o zisk,“ uvedl s tím, že i když zájem o elektromobily v Číně je vysoký, vydělat se na nich kvůli vysoké konkurenci a tlaku na cenu nedá ani tam. Navíc připomíná že situace za velkou zdí nereflektuje globální trh s automobily, což význam spalovacích modelů pochopitelně umocňuje. V rámci vývozu se tedy čínské automobilky zaměřují hlavně na tato auta, o která je velký zájem prakticky všude, protože krom Číny elektromobilitě nepropadli téměř nikde. Nicméně i v domovině Geely pořád většinu trhu tvoří spalovací vozy, mezi které je třeba řadit i ony hybridy.

Šéf Geely navíc předpokládá, že spalovací auta se budou dobře prodávat i v dalších dekádách, třebaže postupně projdou změnami. „Budou se vyrábět inteligentnější auta (...), která budou zaměřena na úsporu paliva, aby byly podpořeny globální snahy týkající se redukce emisí,“ dodal dále Gui. Z jeho slov je tak patrné, že Geely se dál připravuje na éru syntetických paliv, které spalovacím motorům pomohou i tam, kde si s těmi fosilními dělají hlavu.

To je ve finále značný problém právě pro Evropu, neboť ta měla v oblasti benzinových a dieselových aut před zbytkem světa nemalý náskok. Po zmiňovaném bruselském tlaku ale začala veškeré investice a vývoj směřovat k elektromobilitě. Jenže kvůli vysokým nákladům tu nemůže nabízet levně. Nejenže ovšem v této oblasti strádá, nulovou aktivitou na poli spalovacím přichází o onen náskok, pročež ji Číňané budou moci převálcovat hned na dvou frontách.

Slova šéfa Geely můžeme brát jako pomalu poslední budíček. Pokud se Evropa neprobudí ze svých absurdních snů, pozná, co to je vyrábět nekonkurenceschopné zboží v jí preferované oblasti za současné ztrát konkurenceschopnosti v segmentu trhu, který pro změnu preferují zákazníci. Je to smrtící kombinace a není těžké to vidět, kdo ale bude schopen a ochoten konečně otevřít oči?

Geely Preface je 4,8metrový sedan, který je k mání s benzinovou jedna-pětkou či dvoulitrem. Ve své domovině startuje jen na pouhých 400 tisících korunách, tedy asi na úrovni, za kterou je u nás k mání výrazně menší a slabší Škoda Fabia v úplném základu. Číňané jej přitom již s úspěchem prodávají i mimo dvou domovinu, některé evropské země nevyjímaje. Čím se Evropa může takovým autům postavit? Však je místní výrobci ani nechtějí nabízet... Foto: Geely

Zdroje: South Morning China Post, dat SDA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.