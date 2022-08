Poslední krok Tesly potvrzuje, že vyrovnání možností spalovacích aut ze strany elektromobilů je v nedohlednu před 8 hodinami | Petr Prokopec | 1 příspěvek

/ Foto: Tesla

Je to nakonec v jakkoli dohledné budoucnosti fyzikálně nemožné, to ale nebrání některým automobilkám se tvářit, že to přijde a není to zase tak daleko. Nový nápad Tesly vypadá na první pohled zajímavě, ale jen do chvíle, než si člověk uvědomí, proč s ním přichází.

Pokud vlastníte rodinný dům a denně nikdy nenajedete více než 100 až 200 kilometrů, pak vás dlouhá doba potřebná k dobití baterií elektrických aut trápit nemusí. Takových lidí je ale minimum, proto většinu tento aspekt spolu s dlouhou dobou potřebnou k doplnění energie trápí.

Nejhorší reklamou na elektromobily jsou v tomto ohledu paradoxně spalovací auta, neboť jejich možnost téměř okamžitého doplnění „šťávy” na klidně i víc než 1 000 kilometrů je prakticky nevyrovnatelná. I pokud budeme konzervativně počítat s tím, že dieselové auto pracuje s 40% účinností a optimisticky se tvářit, že elektromobil se 100% účinností pojme a se 100% účinností využije doplněnou energii, pak by rychlým výpočtem doplnění 60litrové nádrže nafty během 3 minut vyžadovalo ládování 234kWh akumulátorů výkonem skoro 4,7 MW.

To je něco tak absurdního - už z hlediska dostupnosti takového elektrického výkonu, možností sítě, limitů akumulátorů a jejich velikosti či hmotnosti -, že se to v jakkoli dohledné době prostě nemůže stát realitou. Přesto se někteří výrobci tváří, že to nějak půjde, že přijdou zázračné baterky, pak asi zázračné elektrárny, zázračné sítě... Tesla ovšem nejnověji jasně přiznala, že s ničím takovým nepočítá a ještě dlouho se bude třeba smířit otravným čekáním jako standardem.

Američané se totiž rozhodli, že ono čekání zkusí zákazníkům zpříjemnit. V německém Hildenu se tak vedle 40 dobíjecích stojanů objevil i bazén, v němž se majitelé elektrických aut mohou zchladit. Otázkou nicméně je, zda je náhodou daný krok spíše ještě více nerozpálí. Nejde totiž o klasické koupaliště, místo toho nádrž vypadá spíše jen jako kontejner, ke kterému byla přivedena hadice. Dochází pak sice k přečerpávání vody i k jejímu ohřevu s pomocí solárních panelů, ani to ale klientelu zřejmě neosloví.

Bazén bude totiž otevřen pouze od čtvrtka do neděle, navíc pak jen mezi druhou a sedmou hodinou odpolední. Dovnitř pak budou moci maximálně čtyři lidé, a to jen na dobu deseti minut. Omezení jsou tedy velká, navíc nekončí. Kontejnery se totiž nejspíše ke svému původnímu účelu, tedy ke svozu odpadu, vrátí 28. srpna. Ve výsledku zde tak máme mnoho povyku pro nic, i když se nejspíše dá předpokládat, že jde o pilotní projekt zkoumající zájem publika.

Každopádně si nedokážeme představit, že by něco takového mohlo mít úspěch. I když nelze počítat s ruchem jako u čerpacích stanic, stále zde máme poměrně frekventovaná místa s intenzivním provozem aut v bezprostřední blízkosti. Ani v nejmenším tedy nejde o ráj na zemi, spíše půjde o peklo, ve kterém leckdo bude mít problém vydržet aspoň oněch 10 minut.

O trochu lepším nápadem se pak zdá instalace designových modulů společnosti bk World v oblastech vzdálených od civilizace. Uvnitř nich si totiž lidé mohou zakoupit nejen nápoje, ale dokonce i jídlo a elektroniku. O vše se přitom starají automatizované systémy. Právě jejich použití ale zároveň vede k menším výtkám - nedá se totiž předpokládat, že by takto připravené potraviny byly zrovna „bio”, musí být hlavně trvanlivé.

To ale nakonec není klíčové, podstatné je sdělení „pod čarou”, které tyto novinky provází. Stále je tu diametrální rozdíl v tom, že benzinku opouštíte po nějakých pěti, sedmi minutách, u dobíjecích stojanů strávíte mnohonásobně delší dobu a „dočerpáte” jen zlomek energie. A pokud výrobci vymýšlí, jak vám při tom zabavit, pak je zjevné, že v nejbližší době na změnu prostě nedojde.

Jednou z největších výhod Tesly je její síť Superchargerů. Ovšem i u nich musí lidé čekat dlouhé desítky minut a dočkají nanejvýš doplnění ekvivalentu 25 litrů nafty. A jak se zdá z nejnovějších kroků značky, změna hned tak nepřijde. Foto: Tesla

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

Diskuze 1 příspěvek

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.