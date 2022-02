Postup Volva ukazuje, jak vážně lze brát plány automobilek na plně elektrickou budoucnost před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Přechod na čistě elektrickou mobilitu za 3, 6 nebo 8 let oznamuje poslední dobou kde kdo, ale jak moc vážně lze takové plány brát? Soudě podle postupu samotných automobilek ne moc, i elektromobilům zdánlivě oddané Volvo si nechá otevřená zadní vrátka.

Nemusí to tak působit, druhá generace Volva XC90 ale dorazila na trh již v roce 2015. Švédové tak už letos plánují odhalit nástupce, který se ale má vzdát alfanumerického označení a dorazí s názvem Embla. Zda se tak skutečně stane, zjistíme v řádu měsíců, s ohledem na nové informace je ale jisté minimálně to, že novinka neponese jméno XC90. Nástupce bude totiž ryze elektrický, neboť automobilka chce v řádu jednotek let poslat k vodě veškeré spalovací modely. Sama ale tuší, že to je něco, co nemusí být přijato s nadšením.

Jaké tedy budou její nadcházející reálné kroky? Pokud sázíte na „variantu Brod“, pak jste trefili terč přímo do jeho středu. Šéf švédské automobilky Hakan Samuelsson totiž potvrdil, že jakkoliv letos dorazí nová vlajková loď, tu starou důchod rozhodně nečeká. Elektromobil se totiž bude vyrábět v americké továrně, zatímco XC90 vzniká na montážních linkách ve Švédsku. Díky tomu značka může udržet v nabídce oba modely, což je ostatně pro její budoucnost velmi podstatné.

Je totiž třeba si uvědomit, že navzdory svému stáří se XC90 loni po celém světě prodalo 108 231 exemplářů. Ve srovnání s předchozím rokem tak jde o 17procentní nárůst, díky kterému každý sedmý zaregistrovaný vůz Volva nese právě toto alfanumerické označení. Přepřáhnout s ním na plně elektrický pohon, může Volvo na takové prodeje zapomenout - koneckonců všech plně elektrických vozů značky bylo vloni prodáno pouze 25 727 kusů, tedy jen 3,6 procenta z celkových 698 693 registrací.

Ještě podstatnější než samotné prodeje je nicméně zisk z nich plynoucí. O něčem takovém se v případě elektromobility zatím nedá mluvit, na rozdíl od spalovacích aut a velký SUV obzvlášť. Vskutku tedy není překvapivé, že XC90 z nabídky značky nezmizí. A co více, dokonce se dočká i faceliftu, aby dokázalo zaujmout publikum i v příštích letech. Šéf Volva nicméně naznačil, že modernizace se bude spíše vizuální, než aby došlo třeba na příchod nových pohonných jednotek.

„Proč bychom měli přestávat s výrobou starého SUV v Torslandě, když je zde stále mnoho příležitostí pro hybridy, hlavně v Americe a Číně. Je tedy výhodou, že novinka bude vznikat v Charlestonu. XC90 se dokonce dočká faceliftu, takže bude vypadat lépe. Nicméně co se technologií týče, v tomto ohledu již budeme investovat pouze do nové generace plně elektrických aut,“ upřesnil veškeré změny Samuelsson. Kdy se však faceliftu dočkáme, již nedodal.

Lze pak už jen zmínit, že krok Volva koresponduje s postupným zjemňováním závazků mnoha automobilek. Ty sice uvádí, že jejich budoucnost je čistě elektrické, přičemž mnohé zmiňují i konkrétní datum, ke kterému ukončí prodej aut spalovacích. Nicméně stále více se ve hře objevují otevřené možnosti. I proto, že přirozený zájem o elektromobily zůstává velmi nízký a stávající růst registrací podmiňují opravdu velkorysé dotace, které z podstaty nemohou být k dispozici věčně.

Druhá generace Volva XC90 je na trhu již sedmým rokem. Letos se přitom dočká nástupce, který bude plně elektrický, a tak dosavadní provedení zůstane nadále v prodeji. A nikde není psáno, že nakonec musí skončit zcela, jeho jméno zůstane vyhrazeno spalovacímu provedení. Foto: Volvo

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

