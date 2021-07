Novinka Dacie je absurdně drahá, i když se vám na ni složí půl Německa, natož když ne před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Dacie jsou vyhlášeny jako jedny z nejlevnějších aut vůbec, v tomto případě to ale neplatí. I když možná jde o nejlevnější svého druhu, při jeho vlastnostech je absurdně drahé i v Německu, natož pak v ČR.

Z technických dat nové Dacie Spring byl nadšený asi málokterý automobilový nadšenec, v případě tohoto modelu z nich ale stěží mohl být paf i ten největší fanda rumunské automobilky. Alespoň ne v pozitivním smyslu slova. Její první elektromobil nás po stránce dynamiky vrací do komunistické éry, neboť na silnici mu může ukázat záda i letitá Škoda 120. Nejvyšší rychlost 125 km/h a akcelerace na stovku za 19,1 sekundy jsou na jakékoli nové auto tragické parametry.

Jít o vůz za 100 tisíc korun do města, není to problém, právě naopak. Jenže ničím takovým Spring není. Automobilka už dříve začala tento model prodávat ve výbavě Comfort od 12 220 Eur (cca 312 tisíc Kč) a nyní přidala do nabídky i základní provedení Comfort, které si Němci mohou koupit od 10 920 Eur (asi 279 tisíc Kč). To nakonec nemusí znít tak špatně, jenže má to jeden háček, vlastně pořádný hák.

Toto nejsou skutečné ceny, ale sumy po odečtení částky 9 570 Eur (asi 245 tisíc Kč), kterými se na elektrická auta skládají kupcům všichni Němci, kteří elektromobily nechtějí. A těch je pořád valná většina. Bez dotací tak Spring působí doslova tragicky, neboť za jeho 45 koní jinak je nutné zaplatit 20 490 Eur (523 tisíc Kč) v případě základní úrovně Comfort, respektive 21 790 Eur (556 tisíc Kč) v případě výbavy Comfort Plus. Respektive ještě více, neboť za systém umožňující jakési nízkonákladové rychlodobíjení výkonem 30 kW je třeba připlácet.

Ani s dotacemi ale není Sprint nejlevnějším modelem značky, když nabízí o dost méně než Sandero, které startuje na 8 690 Eur (cca 222 tisíc Kč). I s tím si totiž dynamicky polepšíte - sprint na stovku totiž verze s nejslabším litrovým motorem bez turba zvládá za 16,7 sekundy, tedy o 2,4 sekundy rychleji než elektromobil. A to nemluvíme o tom, že se Sanderem nejste prakticky nijak omezeni v tom, kam vyrazíte - Spring má velmi limitovaný akční rádius daný bateriemi o kapacitě pouhých 27,4 kWh, které z plně vybitého do plně nabitého stavu nedostanete ani za hodinu.

Dacia Spring je tedy absurdně drahým, i když primitivním autem s dynamikou, kterou jsme akceptovali jako normální před mnoha dekádami. V ČR žádné takové dotace nemáme, a její tak nabídka působí ještě hůře, přes nižší nominální ceny. Koupit lze zatím verzi Comfort Plus za 491 900 Kč, základní Comfrot je v ceníku - ale nikoli fakticky k dispozici - za 449 900 Kč. Co na to říci? Uf? Sandero u nás začíná na 239 900 Kč a nabízí více skoro v každém ohledu, za skoro poloviční cenu, prodat poslední novinku Dacie komukoli soudnému za její skutečnou cenu bude nepochybně složité.

Dacia Spring je v Německu drahá i přes vysoké dotace, u nás stojí nyní nejméně skoro 500 tisíc Kč. Vzhledem k její konstrukci a parametrům opravdu nejde o dobrou nabídku. Foto: Dacia

Zdroje: Autoevolution, Dacia

Petr Prokopec