Potvrzeno: Fiat uměle omezil prodeje Pandy a zastaví její výrobu kvůli zájmu, nikoli nezájmu. A nebude poslední

/ Foto: Fiat

Vítejte v novém socialistickém hospodářství, to už se jinak nedá nazvat. Zájem o některá auta už pro celý Stellantis není něčím, co by vítal, o co by usiloval, je mu dokonce na obtíž a jedná v souladu s tím.

Sága zastavení výroby Fiatu Panda pokračuje. A v dobrém to opravdu není. Když jsme ve čtvrtek psali o tom, že se tak stane, jako důvod jsme logicky očekávali klesající zájem o tento vůz. Však proč byste jinak něco přestali vyrábět, ne? Jak se ale záhy začalo ukazovat, důvodem není nezájem, ale naopak zájem, jakkoli absurdně to může některým znít.

Oficiální reakce mateřského Stellantisu na tento krok byla totiž tak zmatečná, že jsme hned pojali podezření, že tu něco nehraje. Se zastavením výroby pro nezájem nešly dohromady ani dříve ohlášené záměry, nešla s ním dohromady ani dlouhodobá prodejní či jakákoli jiná obecně známá fakta. Po stručné komunikaci s naším kontaktem u euroamerického koncernu jsme tak - troufnu si tvrdit, že jako první na světě, jinde jsem to dříve nezaznamenal - vyslovili domněnku, že prodeje byly omezeny uměle a ze stejných důvodů se zastaví i výroba, jen aby automobilka splnila limity flotilových emisí CO2 stanovené EU. A bohužel jsme se nemýlili.

Automobilka v reakci na přímý dotaz, zda je důvodem zastavení výroby umělé omezení prodejů Pandy resp. Pandiny ve snaze splnit limity CO2 stanovené EU, odpověděla stručně: „Ano.” Začíná se tak dít přesně to, před čím nedávno varoval šéf asociace výrobců ACEA, tedy že v momentě, kdy se elektromobily ukážou být natolik neprodejnými, že cílů stanovených EU nepůjde dosáhnout skrze jejich fiktivně nulové emise CO2, nezbude než omezit výrobu spalovacích vozů, aby podíl elektromobilů na celkových prodejích byl takový, jaký musí být.

To je skutečně bizarní cesta vpřed, jenže v evropském plánovaném hospodářství vzor 2024 - v tomto případě vlastně rovnou 2025 - je něco takového bohužel možné. A teď už i reálné. Celý šílený mechanismus jsme podrobně rozebírali nedávno a můžeme doplnit, že omezení výroby spalovacích aut není jedinou cestou, kterou automobilky mohou jít, stojí ale nyní před volbou hodnou té Sophiiny: Aby dostály požadavkům, mohou prodělávat na elektromobilech prodávaných pod cenou (touto cestou jde třeba Škoda), zaplatit pokuty (touto cestou jde třeba Toyota), nakoupit de facto emisní povolenky od konkurentů typu Tesla (touto cestou jde třeba Mercedes) nebo uměle omezit výrobu spalovacích vozů. Uhádli jste, touto cestou jde právě Stellantis.

Stejným směrem investigace se nezávisle na nás zjevně vydali i kolegové z Auto News, kteří o něco později vyzpovídali nového provozního šéfa Stellantisu pro Evropu Jeana-Philippa Imparata, který jim tento postup též potvrdil a rozvedl své další záměry. Je to až neuvěřitelné, bolestivé čtení dokládají probíhající rozklad evropského automobilového průmyslu pod taktovkou nepřímého centrálního řízení Bruselu. Ovšem zrovna Stellantis nebudeme litovat za to, že se stal jeho obětí, neboť tento postup dnes horlivě podporuje, nutno dodat jako jedna z mála automobilových firem.

Imparato tedy potvrdil, že Stellantis chce v příštím roce zdvojnásobit podíl prodaných elektromobilů na všech vozech, které posílá do oběhu, a to na 24 procent. Protože je ale zájem o tyto vozy velmi omezený, nelze takového výsledku dosáhnout tak, že elektromobilů prodá víc. Sáhnout tedy musí přesně po tom, před čím léta varujeme - omezení prodejů, a tedy i výroby spalovacích aut, aby to vyšlo.

„Pokud poptávka po elektromobilech zůstane na současné úrovni, jediným způsobem, jak dosáhnout cíle a vyhnout se pokutám, bude snížit prodeje spalovacích vozů,” řekl Imparato. Jak už jsme zmínili, „jediný způsob” to není, ale je to zjevně ten Stellantisem preferovaný, Podle COO firmy dojde na omezování výroby už od 1. listopadu, tedy přesně v souladu s momentem, kdy se zastaví výroba Pandy. Důvod? Dostat vůz z výroby do oběhu trvá Stellantisu v průměru 60 dnů bez ohledu na to, kdo je zákazníkem. Proto se tedy výroba kvůli plnění emisních cílů na příští rok omezuje už teď.

„Mým prvním úkolem je sladit výrobu vozidel prodávaných v prvním čtvrtletí roku 2025 do prvního týdne v listopadu,” řekl dále Imparato. To zní až surreálně - zákazník v této rovnici není nikde, je to plán ignorující poptávku od A do Z. Automobilky s politiky tak doslova konspirují proti zájmům vlastních zákazníků, dokonce i vlastních dealerům. Prakticky kdokoli další by chtěl něco jiného, vítězí ovšem plán. Zdají se vám tato slova přehnaná? Bohužel nejsou: „Vyrobíme jen tolik spalovacích aut, kolik bude potřeba k udržení podílu elektromobilů na požadované úrovni,” uvedl dále Imparato. Kdyby milion lidí chtělo koupit Pandu, Fiat jí stejně vyrobí třeba jen desetinu, tohle tím říká. A ze slov provozního šéfa evropského Stellantisu je zřejmé také to, že Panda nemusí být poslední model, kterého se tohle zacházení dotkne.

Pochopitelně to není preferovaná cesta, a tak firma bude podle něj manipulovat trhem i dalšími prostředky a znovu v rozporu s poptávkou mj. nutit dealery prodávat nechtěné zboží: „Pokud budou hrát tuto hru, dostanou velké peníze,” řekl také bez okolků Imparato. A pochopitelně, kde touto cestou vznikne uměle vytvořený převis poptávky nad nabídkou, přijdou další zdražení. Znovu Imparato plánuje, že „pokud poptávka po spalovacích vozech překročí předpokládaný podíl na splnění emisních cílů, Stellantis může zvýšit jejich ceny pružně podle modelu, značky a trhu”.

To už je skutečně silná káva. Upřímně? Chce se nám z toho až zvracet. Provozní šéf evropské filiálky velké automobilky už zcela otevřeně říká, že je mu úplně jedno, co chcete, že je mu úplně jedno, kolik aut prodá, že je mu úplně jedno, kolik továren bude muset kvůli uměle snížené výrobě zavřít, kolik lidí vyhodit, jak tím poškodí celé hospodářství kontinentu atp. Je mu to všechno naprosto ukradené. Jedinou spravedlností se stalo splnění nějakého z prstu vycucaného emisního cíle na základě absurdního konstruktu EU, před kterým ochotně tančí a už se za to ani trochu nestydí.

Hlavním problémem pro něj ale nakonec je, že tohle je neudržitelné i pro samotný Stellantis, který to dříve nebo později nevyhnutelně dožene. Jsme proto přesvědčeni, že současné vedení koncernu musí skončit, má-li firma přežít. Vsadila na mrtvého koně, který do cíle žádného závodu dosud nikdy nedojel.

Jakkoli to může znít neuvěřitelně, výroba Fiatu Panda alias Pandina se zastaví nikoli kvůli nezájmu, ale kvůli přílišnému zájmu, který nejde dohromady s jinými možnostmi mateřského Stellantisu dostát emisním limitům CO2 stanovených EU. Je fascinující, kam až Evropa klesla. Foto: Fiat

Zdroje: Stellantis, Autoforum.cz, Auto News

Petr Miler

