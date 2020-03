Přepracovaný Fiat Tipo odhalen únikem, s novým designem chce konečně bodovat před 2 hodinami | Petr Prokopec

Měl být nadějí Italů na návrat na výsluní, velkou díru do světa ale nakonec neudělal. I proto Fiat potichu nachystal přepracované provedení, jehož vzhled byl předčasně odhalen.

Současné provedení Fiatu Tipo dorazilo na trh v roce 2015. V prvé chvíli mohli zákazníci sáhnout pouze po sedanu, hatchback a kombík však na sebe nenechaly dlouho čekat. Přes nadějné vyhlídky ale Tipo nakonec nesplnilo očekávání - celá rodina se sice dodnes postarala o zhruba 400 tisíc prodaných vozů, což není úplný propadák, vzhledem k třídě vozu a jeho cenám ale nelze hovořit ani o velkém úspěchu. Fiat si tak pro tento model nachystal rozsáhlou modernizaci, která mu má pomoci dostat se zpět do hledáčku zákazníků.

O jejím pojetí jsme zatím mohli jen teoretizovat, nyní ale automobilce unikly dva snímky, které nám inovované provedení ukazují v plné kráse ze všech stran. Je nicméně nutné mít na paměti, že jde velmi pravděpodobně o verzi Sport, která dostala do vínku agresivněji působící bodykit a velká litá kola. U standardu tak sice lze očekávat taktéž inovovaný čelní nárazník, ten ale nejspíše bude osazen ve spodní části nelakovanými černými plasty, jako je tomu u současného provedení. Lišit se bude i výplet masky, dorazí pak nejspíše i méně chromu.

Na přepracovaná čelní světla však lze vsadit u každého provedení, což platí také o zadních lampách. Ty uprostřed víka zavazadelníku již nedoplňuje logo automobilky, ale naopak nápis Fiat, což odpovídá současné módě. Nechybí ani rozměrný střešní spoiler a nový nárazník s integrovaným difuzorem, tyto prvky jsou však spolu s výraznějšími bočními prahy opětovně vyhrazeny pouze sportovní variantě. Zajímavé přitom je, že nejspíše ani ta již nedá na odiv koncovku výfuku, i kdyby jen falešnou.

Tím máme vnějšek zmapovaný, v případě interiéru lze prozatím sázet jen na „faceliftovou klasiku“. Vůbec by nás tedy nepřekvapilo, kdyby dorazila nová multimédia, jenž si možná vyžádají i zásah do středové konzole. Jiné bude taktéž čalounění, tisková zpráva pak nejspíše zmíní i vylepšené odhlučnění. To ale nejspíše bude vše, na výraznější modernizaci s ohledem na finanční situaci Fiatu příliš nesázíme.

Otázkou je motorový prostor, zejména v případě dieselů. Ty byly dosud k mání, přičemž se staraly o snížení průměrných emisí CO2, koncern FCA však od nich hodlá dát během několika málo let ruce definitivně pryč. Respektive hodlal dát, to však bylo v době před koronavirem. Nyní ale dost možná veškeré evropské klimatické plány skončí v koši, neboť celý svět čeká ekonomická recese, možná i deprese.

Momentálně nicméně opravdu není jisté, jak se celá situace vyvrbí, stejně jako můžeme spekulovat rovněž o premiéře. Ta byla naplánovaná na letošní rok a teoreticky se i může odehrát, neboť vůz se vyrábí v Turecku, které není tak zasažené jako Itálie. Jakmile pak dorazí do showroomů, lze počítat nejspíše jen s lehčím zdražením. Nejlevnější sedan by se tak mohl přehoupnout přes metu 300 tisíc korun.

Fiat Tipo čeká modernizace, po které bude vypadat mnohem agresivněji než nyní

Zdroj: CocheSpias@Instagram

