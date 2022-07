Prezident Erdogan oznámil zahájení výroby prvního ryze tureckého auta, má vypadat stejně dobře jako koncept před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tisková kancelář prezidenta Turecké republiky

Možná už jste zapomněli, že se takové auto vůbec někdy odhalilo, pokud nám ale sešlo z očí, Turkům z mysli nikoli. Naopak se právě pochlubili tím, že rozjíždí sériovou výrobu, většina detailů ovšem zůstává nejasná.

O turecké automobilce TOGG jsme už nějakou chvíli neslyšeli, to ale neznamená, že by přestala existovat. Právě naopak během necelých tří let od odhalení konceptů prvních modelů pracovala na zahájení jejich výroby. Plány měla smělé, v roce 2022 měla začít produkce prvního SUV a sedanu, které měly do roku 2030 doplnit další tři modely. A ačkoli jsme si nebyli úplně jisti tím, zda Turci mohou vše tak rychle zvládnout, první bod si mohou odškrtnout jako splněný. Jsou-li tedy jejich slova reflexí reality.

Sám prezident Erdogan prostřednictvím své tiskové kanceláře oznámil, že ve zbrusu nové továrně značky v provincii Bursa začala výroba sériového provedení zatím nepojmenovaného SUV. Stejně jako sedan, který se k němu má ve výrobě přidat též ještě letos, bude v základní verzi disponovat jedním elektromotorem usazeným na zadní nápravě, kterou bude roztáčet 200 koňmi. Zákazníci nicméně budou moci sáhnout i po dvoumotorové verzi se 400 koňmi.

Z technických detailů zatím známe jen střípky - silnější variant SUV má na stovku akcelerovat za 4,8 sekundy a s kapacitou akumulátorů okolo 80 kWh ujet více jak 500 km na jedno nabití. Výdrž baterií má prý činit minimálně milion kilometrů a u rychlodobíjecích stojanů mají baterie dosáhnout 80procentní kapacity za 20 minut. Zní to všechno pořád moc směle na to, aby to byla pravda, více než pochybovat ale zatím nemůžeme.

Erdogan se chlubí tím, že 75 procent použitých dílů vzniká přímo v Turecku, zbytek má původ v Evropě a Asii. Právě těchto 25 procent firem ovšem bude mít stěžejní vliv na veškerou dostupnost i ceny, zvláště v dnešní době. O ceně a reálné dostupnosti prvních aut se tak prezident ani nikdo jiný - navzdory zahájení výroby - nezmiňuje. Ostatně jsme zatím hotové auto ani nemohli vidět, známe jen podobu konceptu, která má být finální verzi hodně blízká.

Automobilka má už uzavřenou smlouvu s vládou, podle níž stát odebere hned 30 tisíc aut. To nepřekvapí, uvážíme-li, že celý TOGG je jakýmsi automobilovým dítětem Recepa Tayyipa Erdogana. Tento kontrakt má být ovšem postupně realizován až do roku 2035, přičemž kapacita továrny prý činí 175 tisíc vozů ročně. Turci tedy doufají, že do konce dekády prodají hned milion aut, a to hlavně kupcům z řad soukromých zákazníků. Nechceme se opakovat, ale i to je velmi ambiciózní.

V tomto ohledu je třeba připomenout, že většina lidí bere v Turecku něco mezi 10 a 20 tisíci korunami měsíčně a z jejich disponibilního kapitálu mohutně ukrajuje inflace, která je v této zemi ještě mnohonásobně vyšší, než je ta naše. Zdanění aut navíc platí za jedno z největších na světě, což se odráží i v prodejích. Přes 85 procent nových aut totiž tvoří slabé malé vozy a kompakty. A najednou tu máme relativně velké SUV s 200 až 400 koňmi?

Zůstává tedy otázkou, kde chce TOGG hledat ony stovky tisíc zákazníků ročně, ale nechme se překvapit. Zatím jsme neviděli ani jedno hotové auto.

Prezident Erdogan se k autům TOGGu hlásí od první chvíle, jsou tak trochu jeho dítětem. Nemáme důvod jim nepřát úspěch, k ambiciózní plánům prezidenta i samotné značky jsme ale skeptičtí. Foto: Tisková kancelář prezidenta Turecké republiky



První model značky jsme zatím mohli vidět jen ve formě konceptu, produkční verze má vypadat stejně dobře. Foto: TOGG

Zdroje: Tisková kancelář prezidenta Turecké republiky, TOGG

Petr Miler

