Příchod „skutečné nové A6" je podle Audi na spadnutí, samozřejmě se zavádějícím názvem, aby ji náhodou nekupovalo moc lidí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Nová A6 je formálně venku od léta, ve skutečnosti jde ale o úplně jinak koncipované a naprosto nezajímavé auto. „Ta pravá” nová A6 přijde zkraje roku 2025 a nebude ani naznačovat, že by se Němci poučili ze svých dosavadních přešlapů.

V podnikatelském prostředí se pohybuji od nějakých dvanácti let. A protože jsem nikdy nebyl v kůži někoho, jako je prodejce Ferrari či jiné firmy, která záměrně „dělá drahoty”, klienta jsem vždy musel mít na prvním místě. A jeho požadavkům přizpůsobit maximum možného, pokud jsem tedy chtěl, aby se lidé vraceli a přesunovali peníze ze svých kapes směrem k těm mým.

Považuji to za zcela samozřejmé a přirozené, a to bez ohledu na obor. Však si představte, že vlastníte pekárnu a chcete, aby co nejvíc prosperovala. Logicky tak lidem nabídnete co nejlepší chuť a kvalitu za přijatelnou cenu. A jakmile nalákáte davy, je třeba u dané strategie setrvat, jinak si klientela zase sbalí svých pět švestek a půjde jinam. Na něco takového ale jako by se v posledních letech v automobilové najednou nehrálo.

Platí to i o Audi, které lze přirovnat k pekaři, který se na zákazníky totálně vykašlal. Místo aby totiž nabízel křupavé rohlíky a křehké croissanty, vyrukoval s podivnou směsicí mouky a vody, kterou se rozhodl obdařit zavádějícím názvem. K tomu přihodil šílenou cenu a doufal, že zákazníci jsou natolik hloupí, že mu vše takříkajíc zbaští. Jenže to se nestalo, Audi má problémy a za třetí kvartál přišlo o 91 procent svých zisků.

„V náročném konkurenčním prostředí nabíráme rychlost,“ komentoval obchodní výsledky, jejichž součástí je i propad prodejů o 16 procent, šéf automobilky Gernot Döllner. Znovu tak jen prokázal, že pro les není schopen vidět stromy. Načež vlastně není překvapivé, že čtyři kruhy hodlají ve své dosavadní strategii pokračovat. Zkraje příštího roku se tak dočkáme zcela nového Audi A7, které ovšem nenavazuje na to předchozí, místo toho jde o jinak značený model A6.

Němci se totiž rozhodli, že tradiční názvy ponechají novinkám s elektrickým pohonem, zatímco alfanumerické označení s lichými čísly bude zasvěceno spalovacím vozům. A tak je nová A6 dost nezajímavý elektromobil. Nejde snad ani o nic jiného než o záměrnou snahu zmást klientelu, aby si ze setrvačnosti koupila to, po čem ani netoužila. To je ale totéž, jako kdybyste člověku léta chodícímu pro onen croissant, náhle hodili do pytlíku celozrnnou bulku. Něco takového vám projde pouze jednou, takový člověk k vám už znovu nezavítá.

Samotná nová A7 stěží bude špatná, ale půjde o přepudrovanou dosavadní A6 značenou tak, aby si ji moc lidí nekupovalo, jinak by Audi hrozily problémy, které dnes řeší Fiat. Automobilka to nebude přiznávat ráda, ale je to tak - i když se rozhodla platformu novinky obdařit názvem PPC (Premium Platform Combustion), ve skutečnosti jde jen o pokračování předchozí architektury MLB Evo, která vzešla z původní MLB. Němci tak vyrukují pomalu s tímtéž rohlíkem, jen mu budou říkat jinak a budou si za to účtovat daleko víc peněz. A pod jménem dekády úspěšného vozu nabídnou primárně nechtěnou věc. To vážně nezní jako recept na úspěch.

V této podobě jsme znali A7 doposud, zkraje příštího roku se ale vše změní, neboť s tímto názvem bude spojený model, který byl dosud nabízen jako A6. Sudá čísla jakožto tradiční se ovšem Němci rozhodli vyhradit elektrickému pohonu. Foto: Audi

Zdroj: Audi

