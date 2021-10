Revoluční vynález přezuje auto bez jakékoli obsluhy, připravte se na pneuservisy bez lidí před 5 hodinami | Petr Prokopec

Výměna pneumatik na autě může být zvlášť v exponovaných obdobích, jako je jaro nebo podzim, velmi zdlouhavou záležitostí. Problémem jsou i lidské kapacity, vynález firmy RoboTire si vystačí bez nich

Zakrátko tu máme zimu, stejně jako první sníh. Řada motoristů tak zamíří do servisů kvůli výměně pneumatik. Ta vychází na zhruba tisíc korun, v což je započítáno i vyvážení. Průměrnému mechanikovi pak tato operace zabere zhruba 40 minut, ovšem mimo sezónu, kdy před servisem nemá frontu jak na banány. V takovou chvíli můžete na výměnu čekat i několik hodin, jakkoli samotná operace pod tlakem proběhne rychleji.

Přesně na to naráží tisková zpráva společnosti RoboTire. Ta vyvinula robota, který se stará právě o výměnu pneumatik a potřebnou dobu zredukuje z několika hodin na méně než 15 minut - stačí, aby pneuservis měl dostatek takových robotů. Ty půjde v neomezeném množství koupit, sehnat více schopných mechaniků může být v exponovaných obdobích nemožné.

S přezouváním máme své zkušenosti, a to v klasickém servisu se zvedákem a vzduchovou pistolí. S jejich pomocí vám demontáž kol zabere zhruba minutu. Následně pak jeden ráfek po druhém svlečete z pneumatik na specifickém přístroji, který robot společnosti RoboTire využívá taktéž. A stejně tak i vyvažovací zařízení, které je dalším stanovištěm. Zastane tedy skutečně celou lidskou práci, pneuservisy bez lidí nemusí být jen utopií.

Pochopitelně to bude chtít větší servis, aby se investice do robota vyplatila, tak je to ale v případě automatizace vždy. V tomto kontextu nás tedy nepřekvapuje, že s první velkou investicí do firmy přišla společnost The Reinalt-Thomas Corporation, která provozuje sítě Discount Tire či America's Tire a je největším nezávislým prodejcem pneumatik na světě. Jako taková si totiž může dovolit vybudovat servisy, které budou automatizaci uzpůsobené hned od počátku. Nečekáme však, že by se RoboTire objevil u mechaniků s malými dílnami, alespoň prozatím.

