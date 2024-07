Příští Fordy mohou nejen zjistit, že překračujete povolenou rychlost a umravňovat vás, ale rovnou vás i nahlásit policii dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Petr Prokopec, Autoforum.cz

Ford má už léta velký problém správně identifikovat, kdo jej živí, komu by měl vycházet vstříc. Nechat si patentovat řešení, které jde přímo proti zájmům jeho klientů a vychází vstříc státnímu aparátu, je skoro nepochopitelný krok. Kdo z kupců jej o to žádal?

S pojmem „lidový vůz“ obecně spojujeme Volkswagen, už kvůli překladu názvu německé automobilky. Faktem ale je, že po téměř sto let k němu měl blíž Ford. Právě tomuto výrobci se totiž povedlo dostat čtyři kola poháněná spalovacím ústrojím k davům. Stála za tím pásová výroba, díky které z montážních linek sjíždělo nové auto každé tři minuty. Cena Modelu T se tak postupně propadla až na pouhých 260 dolarů, což při zohlednění inflace odpovídá dnešním 106 tisícům korunám. V roce 1914 tak Ford objemem své výroby překonával všechny ostatní světové výrobce aut dohromady.

Přesunout se můžeme do současnosti, která již tak vábivě nevypadá. Modrý ovál totiž nenajdeme ani v pětce nejlepších automobilek, místo toho se s ohledem na BYD a Suzuki těsně za zády musí bát toho, aby ještě nevypadnul z nejlepší desítky. Stojí za tím série špatných rozhodnutí, které Ford za poslední zhruba dvě dekády učinil. Prakticky každým z nich šel přitom proti zákazníkům, načež vlastně pád z výšin zaskočí jen stěží. Stačí ostatně jen vzpomenout na strategii One Ford, dle které měl stejný vůz oslovit lidi na celém světě. To je ale totéž, jako kdyby měla každému chutnat svíčková s houskovým knedlíkem.

Automobilka absurdně věřila tomu, že svou kondici zlepší urychleným přesunem na elektromobilitu, jenže i to byla střela totálně mimo terč. Pokud jste totiž 100 let zvyklí od jedné značky kupovat levná a praktická auta, asi jen stěží přepřáhnete na drahá a hůře využitelná. Znovu tedy šlo o krok proti trhu, který dal jasně najevo, že nebude skákat, jak si Ford pískne. Pro modrý ovál by mělo jít o varování, zvláště pokud hodlá naplnit, co jeho nový patent vyštrachaný kolegy z Motor Authority naznačuje. V té chvíli by o něj totiž nikdo nezavadil už ani pohledem.

Americký patentový úřad totiž 18. července zveřejnil, že uděluje ochrannou známku technologii zvané Systems and Methods for Detecting Speeding Violations, o kterou Ford požádal loni 12. ledna. Její podstata tkví v tom, že auta budou už nejen sledovat vaši rychlost a umravňovat vás, to je dnes bohužel standard, ale dělat totéž i v případě ostatních řidičů. A pokud zjistí, že došlo na porušení limitu, daný vůz vyfotí a spolu s veškerými příslušnými daty „udavačský svazek“ odešlou policii. Ford v žádosti zmiňuje, že to strážcům zákona usnadní jejich práci.

To je opravdu cenný vhled do uvažování automobilky - místo toho, aby její vozy usnadňovaly život zákazníkům, budou usnadňovat práci policii. Nepochopitelné. Však kdo si bude chtít koupit auto, které napráská jeho i ostatní za překročení rychlosti? Pár jedinců se jistě najde, od širokých mas se ovšem Ford dočká maximálně tak bučení. Ford zkrátka dál žije kdesi v zámku z křišťálu, kde o reálném světě vypráví jen pár pamětníků. A málokdo je bere vážně...

Příští Fordy mají nejen zjistit, že překračujete povolenou rychlost a umravňovat vás, ale rovnou vás i nahlásit policii. Tomu se říká služba zákazníkům. Foto: United States Patent and Trademark Office, CC0 Public Domain

Zdroj: Motor Authority

Petr Prokopec

