Proč to Škoda neřekne otevřeně? Také její prodeje elektrických aut v roce 2024 meziročně klesly 15.1.2025 | Petr Miler

Jestli bylo v roce 2024 něco jakýmsi „elektrickým leitmotivem” komentářů optimistů k této věci, pak šlo o slova jako: „VW to s elektromobily moc nejde, ale Enyaq, ten ukazuje cestu.” Realita? Stačí si přečíst zprávu Škody k jejím loňským výsledkům a už větříte, odkud vítr vane.

Loňské prodejní výsledky skupiny Volkswagen už jsme probrali horem dolem a věnovali se i řadě jednotlivých značek. Dominantní téma nutně bylo jedno - meziroční pokles prodejů elektrických aut v momentě, kdy je těmto vozům věnována extrémní pozornost a podpora, kdy jejich nabídka roste raketovým tempem a nabídka čehokoli jiného je soustavně upozaďována a zdražována současně.

Vykreslili jsme to na fiasku Porsche, kde se to počítá snadno, ale o nic lépe na tom nebyl ani VW jako značka, o Audi ani nemluvě. Škodovka v této partě zatím nebyla, své výsledky dosud nereportovala, čekali jsme ale trochu jiný obrázek - automobilce se v průběhu roku obecně dařilo, zřetelně navyšovala prodeje Octavie a dalších spalovacích modelů a velmi pozitivní zprávy se nesly i kolem její elektrické nabídky.

Bylo to skutečně pozitivum nad pozitivum, třeba i kriticky uvažující německý Focus, v jehož redakci mám své osobní přátele naladěné na velmi podobnou notu, loni zveřejnil článek o tom jak je Škoda „vítězná značka”, vyhýbá se krizi VW a i skvělými promyšlenými elektromobily získává půdu pod nohama, ne ji ztrácí.

Tato atmosféra branží prostoupila tak moc, že když jsme loni na konci roku označili Enyaq Coupe za totální propadák a dosavadní výsledek výchozího Enyaqu za nic ohromujícího vzhledem k tomu, k jak zoufalým nabídkám se automobilka uchýlila, bylo to označeno div ne za lež, i když to vycházelo z dat firmy respektovaných napříč průmyslem. Prostě Enyaq frčí, puso, a tak nám to nekaž.

Upřímně? V této atmosféře jsem si to skoro začal myslet i sám a dál se o věc nezajímal - nejsem „autocenzurní typ”, ale jak praví klasik, velký počet mlýnů unavil i Dona Quijota. Neudělal bych to tedy ani dnes, kdyby před malou chvíli nedorazila zpráva automobilky rekapitulující výsledky firmy za loňský rok. Tak jsem si chtěl ověřit, jak skvěle navzdory všemu ten Enyaq frčel, a zpravit vás na tomto poli pro jednou o něčem pozitivním.

V textu oznámení a odkazované infografice o tom ale není jediná konkrétní zmínka. Automobilka jede jen PR bomby jako „poptávka zákazníků po plně elektrickém voze Enyaq byla vysoká v průběhu celého roku” nebo „navzdory rostoucí konkurenci a zpomalení poptávky po plně elektrických vozidlech v celém odvětví se modelová řada Enyaq těšila velkému zájmu zákazníků”.

Fajn, tak tedy kolik se jich prodalo ve srovnání s loňskem? Čísla, srovnání, jednoduchá věc. Automobilka říká, že prodala celkem o 6,9 % víc aut, řeší růst v Evropě, uvádí dynamiku vývoje v případě prodeje Octavie (215 700 aut, +12,4 %) apod., ale o tom, jak si přesně vedl Enyaq díky „vysoké poptávce v průběhu celého roku” a „velkému zájmu zákazníků”, neříká. Nenajdete to, není to tam, prostě to vynechala.

Už v takové chvíli člověk větří, že tady na vás někdo šije boudu. A také ano: Enyaqu ve všech verzích Škoda v roce 2023 prodala 81 700 kusů, to sama loni řekla, v roce 2024 už jich ale bylo jen 79 500 kusů. Prodeje tedy předloni rostly o víc jak 50 %, to lze označit za úspěch, loni ale stejně jako u všech značek koncernu VW klesly. Pokles o 2,7 procenta není dramatický, ale je to pokles za výše popsaného stavu a rozhodně to není reflexe „velkého zájmu zákazníků” apod. Klesly prodeje elektrických modelů a ještě více klesl jejich podíl na celkovém odbytu, i když byly nejlevnější co kdy a jejich „tlačenka” byla též bezprecedentní.

Tak se jen chci zeptat: Proč to Škoda neřekne otevřeně? Proč kolem toho takto tančí? Musíte zabrousit až do detailů tiskové zprávy, abyste se konečně dozvěděli, že všechny ta pěkné věty reflektují pokles prodejů elektrických modelů, který automobilka označuje za 2,6procentní (je to 2,69 procenta, pokud má kalkulačka nelže).

Je tak těžké to říci rovnou? Nebo aspoň mlčet, když už se taková zpráva nehodí? Ale rozjet chvalozpěvy, dál podporovat popsanou atmosféru, pak neříci dlouho nic konkrétního v domnění, že to tak všichni vezmou a budou dál mazat med lidu kolem úst? Tohle je opravdu nízké ohýbání reality, které má nakonec za následek opak kýženého - je to něco, na co musíme upozornit jako na naprosto zbytečnou a lacinou manipulaci.

Škoda svůj Enyaq nedávno faceliftovala a optikou základních cen zásadně zdražila. Roli „levného” modelu nyní převezme Elroq a jsme docela zvědavi, jak se jí s dvojnásobnou nabídkou elektrických aut letos povede. Loni to byla bída, ač to automobilka nechce otevřeně přiznat. Foto: Škoda Auto

