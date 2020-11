Prodej částí koncernu VW je na spadnutí, naznačují poslední kroky nejvyššího vedení před 3 hodinami | Petr Miler

Mohlo to vypadat jako divoká spekulace, ale vše k tomu směřuje. Nejvyšší šéf koncernu hovoří o probíhajících změnách struktury a leccos naznačuje i přesun ceněného šéfa Bugatti do nové pozice.

Když se v září začaly světem šířit informace o tom, že koncern VW se rozpadá, leckdo to označoval za nesmysl. Jenže další a další kroky německého molochu ukazují, že se přesně k něčemu takovému schyluje a stát se to minimálně může, ne-li musí.

Za vším stojí primárně sázka VW Group na jednu kartu, a to elektrickou mobilitu, která je obecně vnímána jako velký hazard. Němci se za nastalé komplikované situace museli rozhodnout, zda půjdou za tím, co chtějí zákazníci a budou doufat, že regulace zejména EU nakonec nebudou tak příkré, nebo naopak půjdou za tím, co chtějí podobné instituce a budou doufat, že zákazníci se přizpůsobí. Nikdo neví, která cesta je správná, VW ale vsadili na tu druhou.

Stát ho to bude majlant. Firma před pár dny zveřejnila, že do elektromobility bude během dalších pěti let investovat skoro 2 biliony (skutečně skoro 2 000 miliard) korun, což je valná většina jejího rozpočtu na výzkum a vývoj, která se může a nemusí obrátit v zisk. Je to hop a nebo trop a výsledek se ukáže za pět, možná deset let, do té doby musí VW přemýšlet, kde na to vzít peníze.

Prodej některých částí firmy je jednou z nejsnazších cest a vše mu skutečně nasvědčuje. Jednak je tu Bugatti, jehož prodej už měl být schválen a podle všeho opravdu probíhá. Šéf firmy Stephane Winkelmann se má do konce tohoto týdne stát s účinností od 1. prosince šéfem Lamborghini, což byla dosud jeho největší štace. Firmu vedl mezi léty 2005 a 2016 a udělal z ní to, čím je dnes. Také Bugatti vede úspěšně, značka je zisková, sám ale dříve řekl, že pokud se stane výrobcem elektrických hypersportů pod taktovkou Rimacu, jak bylo nejednou avizováno, on u toho nebude. Jeho jmenování šéfem Lamba (ředitelem Bugatti má zatím zůstat též, post by opustil až po prodeji) naznačí, že Bugatti míří tímto směrem. A protože VW nechce pozbýt schopného manažera, svěří mu jinou roli.

Ovšem ani Lamborghini nemusí být součástí VW navěky. Zde prý zatím rozhodnutí nepadlo, sám šéf koncernu VW Herbert Diess ale potvrdil, že Wolfsburg podniká kroky k tomu, aby se Lamborghini, Ducati a Italdesign osamostatnily pod střechou jedné velké italské divize, která bude následně snáze prodejná, pokud to bude třeba. „Pracujeme na naší italské právní struktuře. Řekněme, že ji dostáváme do podoby, kdy můžeme konat,” řekl Diess. Jeho slova zřejmě nepotřebují další vysvětlování.

Až čas ukáže, co se bude dít dál, prodej částí VW a příprava na další posun vedoucí týmž směrem se ale zdají být jasnou věcí. Více se máme dozvědět do konce roku, právě do té doby by mělo dojít k prvním konkrétním krokům.

Šéf Bugatti Stephane Winkelmann míří zpět k Lamborghini, které se ovšem nově stane součástí jakési italské divize VW. Naznačuje to prodej Bugatti a přípravu na možné opakování stejného scénáře u Lamba, Ducati a Italdesignu. Foto: Bugatti

