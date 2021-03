Prodej první značky VW se zdá být hotovou věcí, promluvil o tom sám šéf kupce před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rimac

Jakkoli už to vypadalo, že skupina VW nakonec zvládá současnou situaci se ctí a k prodeji žádné ze svých součástí nepřistoupí, opak bude nakonec nejspíše pravdou. Bugatti míří přes palubu.

Historie automobilky Bugatti je plná vzestupů i pádů. Už pod křídly svého zakladatele nejprve vystřelila na samotný Olymp, aby po jeho skonu zcela zmizela ze scény. V 90. letech byla vzkříšena znovu jako výrobce jedněch z nejúžasnějších aut světa, výsledkem byl ale tvrdý krach. Koncern VW ji o několik let později přivedl opět k životu a za velký útrap dostal na silnice převratný Veyron, podnikání to ale bylo znovu ztrátové. Do jasného zisku jí de facto dostal až příchod staronového šéfa Lamborghini Stephana Winkelmanna, který z ní pomocí mnoha speciálních edic udělal továrnu na peníze.

Nic ovšem netrvá věčně, zvláště v době, kdy automobilová branže prochází zásadní změnou nevyžádanou zákazníky. A už vůbec ne takových aut. Koncern VW má nyní pocit, že všechna auta budou za pár let jen elektrická, Bugatti na tomto poli ale nevyvíjí lautr nic. Jeho zákazníci o to totiž nejeví zájem, nakonec ani není technicky možné v tuto chvíli udělat auto s kvalitami Chironu, které by nejezdilo na benzin. A pokoušet se něco vyvíjet kvůli pár stům prodaných aut za rok... To se Němcům nechce.

Má to tedy být právě Bugatti, které půjde z kola ven, třebaže dozorčí rada ještě v prosinci rozhodla jinak. Definitivní stanovisko to ale být nemá, jak nedávno naznačil šéf Porsche Oliver Blume, který hovořil o možném přesunu Bugatti pod křídla Rimacu výměnou za větší podíl akcií elektrického výrobce patřící právě Porsche. Rozhodnuto o tom má být dozorčí radou během prvního pololetí letošního roku, nové informace však naznačují, že už jde o hotovou věc.

Pusu na špacír si pustil Mate Rimac, zakladatel a šéf „evropské Tesly“. Dle něj by Porsche mělo napumpovat do chorvatské firmy 130 až 150 milionů Eur (cca 3,4 až 3,93 mld. Kč), díky čemuž by se jeho vlastnický podíl měl navýšit ze současných 15,5 procenta na takřka 50 procent. Nebyla by to ale celá cena, součástí dohody by byl i přesun Bugatti do područí Rimacu. Porsche by pak Chorvatům poslalo první finanční injekci již během dvou či tří měsíců, druhou pak do konce roku.

Tyto informace zatím nebyly potvrzeny ani ze strany Volkswagenu, ani Rimacu jako automobilky. Na druhou stranu, pokud něco takového zmiňuje šéf jedné ze zúčastněných značek, nedá se předpokládat, že by do tisku pouštěl nesmysly. Zvláště poté, co šéf Porsche naznačil prakticky to samé.

Je samozřejmě otázkou, co bude s Bugatti pod taktovkou Rimacu - i přes množství vyráběných aut je molsheimská značka vedle té záhřebské Goliášem vedle Davidy, významem i objemem produkce. Momentálně je navíc pro Bugatti symbolem její šestnáctiválcový benzinový motor, který pod křídly Rimacu dočasně vznikat může, dlouhodobě ale nikoli.

Dodejme, že Rimac se chce stát spíše výrobcem komponentů než supersportovních automobilů, a tak by se počet jeho zaměstnanců měl do roku 2023 zvýšit na 2 500 lidí ze současné tisícovky. To je opravdu nemalá expanze, která by z Chorvatů udělal stěžejního dodavatele mnoha automobilek, mezi něž kromě koncernových značek patří třeba i Hyundai a Kia. S Rimacem je tedy třeba počítat jako se stále významnější značkou, osud Bugatti je v tuto chvíli ve hvězdách, pravděpodobně ale bude záměrem použít jeho značku pro elektrické supersporty z dílny Rimacu.

Bugatti sice již není prodělečné jako dříve, naopak jej můžeme brát spíše jako továrnu na peníze, přesto se však značka stane součástí Rimacu. Koncern VW Group i za to získá takřka poloviční podíl v chorvatské firmě, načež se tak vlastně automobilky z Molsheimu úplně nezbaví. Foto: Bugatti

Zdroj: Reuters

