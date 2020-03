Prodeje aut v Evropě padly už před koronavirem, výhledově bude jen hůř 18.3.2020 | Petr Prokopec

Po rozsáhlých opatřeních majících za cíl odvrátit šíření nového koronaviru se snad každý připravuje na pád prodejů, v případě aut ale nastal už minulý měsíce. Proti proudu kráčel jen Fiat.

Pandemie koronaviru má dopady prakticky na veškerá průmyslová odvětví, jedním z nejvíce zasažených ale jistě bude automobilová branže. A to i z toho důvodu, že po ukončení omezujících opatření se lidé jistě hned nepoženou pro nová auta. Ekonomická situace většiny z nich bude tristní, kvůli čemuž budou z rodinných rozpočtů vyškrtávány všechny velké a zbytné položky. Nákup nového vozu bude obvykle tím prvním na ráně.

Pro automobilový průmysl je to opravdu velmi špatná zpráva, neboť zájem klesá v podstatě již od počátku roku. Za tím stál i rekordní prosinec, kdy se na registracích podepsala řada faktorů, hlavně pak plánované navýšení poplatků za emise v některých zemích. Leden se tedy již nesl ve znamení 7,5procentního propadu, neboť dealeři měli na skladech plno předregistrovaných vozů, po nichž lidé sahali mnohem častěji, místo aby objednávali zcela nové zatížené vyššími cenami.

V únoru se ovšem situace nezlepšila, naopak tu máme další pád. Prodáno totiž bylo 957 052 aut, což je o 7,4 procenta méně než loni ve stejném měsíci. Asociace výrobců ACEA přitom již zohlednila skutečnost, že součástí Evropské unie není Velká Británie. Pokud by se tak nestalo, k propadům by došlo rovněž, jen by nebyly tak razantní, neboť ostrovní království je v únoru dole jen o 2,9 procenta. Tím se vylepšila jeho celková letošní bilance, neboť lednový propad byl takřka stejný jako ve zbytku EU.

Právě ve Velké Británii ale dost možná budou moci na zotavení prodejů aut po opadnutí epidemie koronaviru zapomenout. Tamní vláda v současné situaci zvažuje dost těžko pochopitelný krok, který spočívá v extrémním navýšení silniční daně. Ta dosud ve druhém a každém dalším následujícím roce klesala na zlomek toho, co majitelé platili v roce prvním. Nyní ale politici chtějí prvoroční sazbu rozšířit na další léta, což znamená navýšení poplatků z pár tisíc na několik desítek tisíc korun.

Za takového stavu se do koupě nových aut nikdo moc nepohrne, s ohledem na vysoké vstupní ceny pak nelze očekávat ani výrazně zvýšený zájem o elektromobily, kterých se daň netýká. Pokud tedy politici svůj názor nepřehodnotí, nelze nic pěkného očekávat ani v Británii. My ale nyní opustíme Británii a vydáme se na kontinentální trhy, jež souhrnně přispěly k onomu 7,4procentnímu pádu.

Německo (-10,8 %) je na tom výrazně hůře než zbytek Evropy, stejně jako taková Itálie (-8,8 %) nebo Česká republika (-9,2 %). Francie (-2,7 %) má však na kontě přijatelnější výsledek, což platí rovněž o Španělsku (-6 %). Do plusu pak zamířilo jen pár zemí, povětšinou navíc jde pouze o takové, kde se registrace počítají maximálně na jednotky tisíc kusů. Překvapením je snad jen Portugalsko, kde se prodalo o 7,4 procenta aut více než loni.

Přesunout se můžeme k jednotlivým značkám, kde se dařilo jen minimu výrobců. Jedním z nich je kupodivu Fiat, který si připsal 1,5procentní růst. Italská automobilka se dokázala vyšvihnout i nad Škodu, která ji po většinu předchozích měsíců překonávala a věrně tak vykreslovala pořekadlo o Davidovi a Goliáši. Mladoboleslavký výrobce se v únoru dočkal 3,8procentního pádu. V rámci celého roku je však stále před Fiatem.

Zajímavý je rovněž obrovský pád Smartu, ten jsme si ale do jisté míry již vysvětlili v úvodu. Výrobce malých městských aut dnes prodává již jen elektrické verze, a ty se dočkaly zvýšeného zájmu právě v prosinci, kdy ještě byly spojené s daleko větším zvýhodněním. To však na klíčových trzích, jako je Nizozemsko, pominuly. Registrace jsou tak dole o 80,1 procenta, ještě větší propad je ale spojen s Alpine (-84,6 %), a to navzdory chvále Jamese Maye, který je majitelem jedné z moderních AA110.

Poukázat lze rovněž na sestup Mazdy, Hondy či Jaguaru, přičemž ve všech případech se pohybujeme okolo 30 procent. Evropský automobilový průmysl tedy skutečně strádal ještě před nástupem koronaviru. I proto je více než jisté, že současné prognózy mluvící o zhruba 10procentních propadech lze brát spíše jen jako slova útěchy než katastrofický scénář. Opravdu bychom se divili, kdyby březen nebyl meziročně dole minimálně o 20 nebo 30 procent.

Únorové registrace nových aut napříč takřka celou Evropou klesaly...



...Fiat nicméně patřil mezi málo značek, jenž si polepšily. Italové jsou tak po dlouhé době nad českou Škodou

Zdroj: ACEA

