Prodeje drahých elektrických aut dál mohutně kolabují. Bohatí lidé o ně nemají zájem ani v Číně, ztrátové značky končí

„Může to být konec příběhu pro výrobce elektromobilů na cestě k jejich ‚prémiovosti‘,” říká k věci jeden z čelních analytiků trhu s elektrickými auty. Představa, že popularita těchto vozů bude vystavěna směrem shora dolů, se očividně hroutí.

Před sebou máme data o evropských prodejích jednotlivých modelů aut za prvních 11 měsíců roku 2024 z dílny JATO Dynamics a pro drahé elektromobily je to jeden velký masakr. A není to přehnané vyjádření ani v nejmenším, na celém trhu nenajdeme téměř jediný drahý model, který by se prodával aspoň 24 měsíců a za loňský rok neutrpěl dramatické prodejní ztráty.

Pokud se něco na tomto poli daří prodávat, jsou to obyčejnější a levnější modely od tuctovějších značek. Skutečných úspěchů vidíme poskrovnu, ale třeba Škoda se s Enyaqem aspoň přibližně drží na předloňských číslech, Tesla ztratila jen 20 procent odbytu Modelu Y, vozy jako VW ID.3 a ID.4 jdou dole mezi 15 a 25 procenty. A sem tam vidíme i růst - třeba Mercedes EQA je o 12 procent nahoře a Audi Q4 vzrostlo o 2 procenta, už to jsou ale velké výjimky. Jakmile zamíříme výš, vidíme jedno velké krveprolití.

Audi e-tron GT je meziročně o 45 procent dole za celý rok a dokonce o 78 procent v posledním evidovaném měsíci, u Mercedesu EQS je to -28 resp. -45 procent, Porsche Taycan prodejně padá přesně o polovinu a Tesly Model S a X o -67 resp. -58 procent. Jsou to opravdu enormní propady z beztak nízkých čísel, které mají primárně jeden důvod, na nějž zmiňovaný Mercedes přišel už před nějakým časem - bohatí lidé stojí o elektrická auta stále méně. Což je přesný opak toho, v co „električtí optimisté” doufali.

A měli k tomu dobrý důvod, neboť Tesla na počátku své existence předvedla, že tohle skutečně může být cesta. Z elektromobilu skrze zmíněný Model S udělala v prvé řadě „nóbl” produkt pro bohaté, kteří měli „lůze” ukázat cestu, jíž se mají ubírat. A chvíli to fungovalo - z elektrického auta se stal symbol moderny, avantgardy, prostě pozitivně vnímaná věc, kterou najednou mnozí chtěli už kvůli tomu. Postupem času se ale hra téměř dokonale otočila.

„Lůza” totiž poznala, že elektrická auta nejsou zase tak skvělá, jak se tradovalo. Jsou provozně drahá a obtížně použitelná, navíc jsou jí cpána do chřtánu pod tlakem, což nikdo soudný nemá rád. Z pozitivně vnímaného symbolu avantgardy se tak stal negativně vnímaný symbol nesvobody, útlaku a pozérství, který nejenže dostatečně neboduje u širokých mas, ale jako takový se stává neatraktivním i pro ony bohaté lidi. Jejich negativní vnímání navíc jistě podpořil i fakt, že pokud se nějaké elektrické vozy daří alespoň nějak prodávat, pak jsou to skutečně ty levnější, jejichž odbytu nejvíce prospívají dotační a a další přerozdělovací mechanismy. Skutečně jako bohatý člověk chcete jezdit s něčím takovým?

Zjevně ne, což ještě více platí v Číně, kde se z elektrického pohonu z lokálně specifických důvodů stalo zboží vyhledávané chudšími vrstvami. Bohatí lidé jsou obvykle individualističtěji zaměření a stejně jako si kupují oblečení od Fendi, aby nevypadali jako vy v obleku z Prostějova, koupí si raději spalovací auto, aby nevypadali jako vy v elektromobilu od Škody. Proto výrobci s drahými elektrickými modely naráží a nic dobrého nemohou čekat ani v roce 2025.

Evropský trh s nimi se stěží sebere, jistě více by ale automobilkám pomohlo, kdyby se probrat ten čínský. Ani to se ale nejspíš nestane, jak varuje South China Morning Post. Zatímco obyčejným elektrickým a elektrifikovaným autům se daří, trh s nimi za velkou zdí neustále roste a i letos se má zvednout o víc jak čtvrtinu, dražší modely prodejně stagnují a tvoří jen 10 procent celého trhu, který aktuálně čítá okolo 9,6 milionu aut za rok.

A není to obecně klesajícím zájmem o drahé zboží „z dovozu”, který v Číně vidíme už nějaký čas, problém mají i domácí značky, které si od drahých elektromobilů též slibovaly hodně, téměř všechny na nich ale navzdory relativně vysokým cenám prodělávají a přehodnocují své další strategie.

„Myslím, že automobilky v roce 2025 zpomalí uvádění nových drahých modelů na trh,” říká k věci Phate Zhang, zakladatel analytického webu CnEVPost. „Tento segment trhu není snadné rozšířit. Spolu s celkovým zpomalením trhu s elektromobily čelily prodeje špičkových modelů loni značným výzvám,” uvádí dál s tím, že hráčů je na trhu hromada, další přibývají, celý segment ale zůstává malý a potenciál pro jeho další růst se momentálně zdá být nulový. V případě roku 2024 se bavíme o ani ne 1 milionu prodaných vozů.

„Málokteré společnosti se podařilo vstoupit na prémiový trh s úspěchem, většina ostatních trpí slabými prodeji a obrovskými ztrátami,” říká dále Zhang a dodává, že si ani velké firmy nedovolí držet dlouho nad vodou ztrátové projekty. Třeba Geely kvůli tomu už spojuje aktivity značek Lynk & Co a Zeekr do jedné entity, neboť obě byly ztrátové, Human Horizons je pak se svým HiPhi zřejmě na konci cesty a čeká ho likvidace.

„Může to být konec příběhu pro výrobce elektromobilů na cestě k jejich ‚prémiovosti‘,” říká dále Zhang. Hlavní problém je ale v tom, že s něčím takovým automobilky prostě nepočítaly a do svých drahých elektrických modelů nacpaly obrovské peníze s vírou, že budou dobrým byznysem jak samy o sobě, tak prospějí image levnější elektrických modelů v jejich nabídce. Neděje se zjevně ani jedno a finančně tento nezdar ustát může být hlavně pro „slabší kusy ze stáda” velmi složité.

