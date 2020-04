Prodeje elektromobilů letos dramaticky klesnou, říká studie, důvody není těžké domýšlet před 2 hodinami | Petr Prokopec

Letošní rok měl patřit elektromobilům, ale nakonec patří koronaviru. Ten má na svědomí už spoustu lidí a zjevně si brousí kosu i na elektrická auta.

Světem v současné době zmítá pandemie koronaviru, která zasáhla většinu průmyslových oborů. Automobilová výroba mezi ně bezesporu patří, neboť zavřené jsou továrny i showroomy. Úpěnlivě vyhlíženo je omezení restrikcí, které by v různých částech světa mělo přijít v následujících týdnech. Tedy alespoň dle náznaků většiny značek, jenž s otevřením svých podniků počítají právě v tomto období. Zda se tak skutečně stane, teprve uvidíme, největší problém je ale ještě jinde.

Je totiž třeba si uvědomit, že koronavirus resp. opatření přijatá proti jeho šíření mají rozsáhlé ekonomické dopady, které nikdo nevyžehlí během pár měsíců. To pochopitelně ovlivní rozpočty většiny firem i rodin a k dobrému to nebude. Navíc sám virus mění lidské chování a způsobuje obavy - lidé budou pravděpodobně více doma i po rozvolnění restrikcí, budou se obávat dlouhodobých investic a je také otázkou, co vůbec budou moci dělat. Restaurace, velké kulturní akce, cestování... To všechno může vypadat úplně jinak než dosud, ani samotná omezení nezmizí ze dne na den.

Nákup nového vozu si tak i po otevření showroomů kde kdo rozmyslí. A ten zbytek budou muset prodejci nalákat s pomocí enormních slev, které jejich bilanci rovněž neprospějí. Dá se navíc očekávat, že zájem bude hlavně o dostupnější vozy s maximální šíří využitelnosti. A rozhodně nepřeje dražším elektromobilům s omezenou praktickou využitelností.

Očekávat lze tedy pokles zájmu o ně, zvláště pak v zemích, kde trh nebyl deformován abnormálními dotacemi. Takových je většina, proti proudu vlastně aktuálně kráčí už jen Norsko a Nizozemsko, kde lze elektromobily pořídit pomalu za polovinu jejich oficiální ceny. Všude jinde je však alternativní pohon o poznání dražší, mimo to situaci zhoršuje také již zmíněná infrastruktura. Není tedy otázkou, zda přijde pád, ale spíše jak velký bude.

Dle studie společnosti Wood Mackenzie by letošní pokles měl být 43procentní, což by odkazovalo na letošní prodej 1,3 milionu aut osazených elektrickým ústrojím. Je přitom otázkou, zda jde navíc o optimistický či pesimistický scénář, neboť jak jsme naznačili, nikdo neví, jak dlouho tu restrikce budou a zda se koronavirus následně nevrátí v dalších vlnách. Dá se nicméně předpokládat, že jen jedna jediná by stačila na to, aby se svět do normálu již nikdy nevrátil.

Zatím je tedy ve hvězdách, jak se situace vyvrbí. Jisté je v podstatě jen to, že prodej aut letos ani náhodou nepřekoná loňská čísla, bez ohledu na druh pohonu. Ovšem vozy s alternativním ústrojím nejspíše zasáhne ještě větší rána, než s tím konvenčním, a to právě kvůli vysokým cenám a nižší praktičnosti. Jak ovšem firma Wood Mackenzie dodává, v příštím roce by se prý konečně mělo začít blýskat na lepší časy.

Zdroj: Wood Mackenzie

