Prodeje elektromobilů v Evropě se propadají. Ztratily desetinu tržního podílu v době, kdy měly jen mířit k výšinám včera

/ Foto: Škoda Auto

Vzpomenete si ještě, jaké cíle si někteří spojovali v případě rozšíření nebo aspoň nabízení elektrických aut s rokem 2025? Ten přijde už za 6 měsíců, na prahu ničeho přelomového ale pořád nejsme, dokonce se k tomu ani neblížíme.

Už roky tvrdíme, že automobilkami plánovaná „elektrická revoluce” je navzdory extrémní politické podpoře takového záměru naprostou utopií. Už roky se to potvrzuje. A už roky jsme svědky toho, jak nás někdo osočuje, že nereflektujeme realitu. Co tu jen nesedí?

Někdy není od věci podívat se dnešní optikou na dřívější záměry automobilových firem. A abychom nepoužívali jen naše články, i třeba v New York Times se dočtete, jak Mercedes v roce 2025 „přesune svou pozornost výhradně k elektrickým autům a bude připraven do roku 2030 prodávat jen ta”, i Motley Fool zdokumentovalo, jak si VW plánoval v roce 2025 prodávat pětinu aut s elektrickým pohonem a můžeme připomenout, jak Ford - dnešní optikou velmi komicky - sám použil slova o tom, že jde do elektromobilů „all-in” a od roku 2026 nebude nabízet nic než elektrická a plug-in hybridní auta.

Tohle všechno jsme svého času komentovali jako nesmysly a všechny tyhle plány jsou dnes v koši. Mercedes otočil, VW kapituloval a Ford si sype popel na hlavu. Tak kdo tu nereflektoval realitu?

Kdyby to byly plány z roku 1930, člověk se nediví jistému „neodhadu”, ale tohle jsou dva tři roky staré záměry, kdy nikdo soudný nemohl doufat, že se něco takového stane. Dnes se můžeme podívat realitě do očí a říci si, že třeba VW coby značka dosáhl v případě elektromobilů dle dat JATO Dynamics s elektromobily v Evropě podílu na trhu ve výši 8,9 procenta a musel by během 6 měsíců víc jak zdvojnásobit odbyt těchto aut, aby dosáhl svých cílů. Reálně ovšem prodeje téměř všech jeho elektrických modelů o desítky procent klesají. Mercedes je pak s jejich podílem na vlastních prodejích na 14,5 % a je na hony vzdálen tomu, aby si za 6 měsíců mohl dovolit „přesunou svou pozornost výhradně k elektrickým autům”.

Něco podobného platí prakticky napříč trhem, což nakonec nejlépe dosvědčují čerstvá čísla evropské asociace výrobců aut ACEA, která konstatuje, že se elektromobily už napříč Evropou potýkají s poklesem zájmu. Meziročně klesl celý trh o 3 procenta, elektromobily jsou ale dole o 12 %. Jejich tržní podíl se tak smrskl o desetinu z 13,8 na 12,5 procenta, což opravdu nenaznačuje nic o skvělých vyhlídkách do budoucna. ACEA navíc v komentáři k výsledkům předpokládá, že nová cla ve výši až 38,8 procenta na elektromobily z Číny mohou jejich pozici na trhu dál oslabit.

Ještě hůř jsou na tom plug-in hybridy, které v květnu představovaly na trhu už pouze 6,5 procenta prodaných aut a klesají na oblibě podobně jako elektromobily - ještě loni v květnu tvořily 7,4 procenta trhu. Vládu si tak upevňují dominantně spalovací koncepce všeho druhu, ať už jim říkáme benziny, diesely, mild-hybridy nebo hybridy. Tyto vozy dnes představují 81 procent všech prodaných aut, navíc je třeba dodat, že i dobíjecí hybrid je pořád v prvé řadě spalovací auto.

Mluvčí ACEA k věci řekli, že slábnoucí zájem o elektromobily vede k tomu, že výrobci upravují své budoucí cíle. A budou tak činit do té chvíle, než je srovnají s realitou, dodáváme my. Proč si vůbec kdy kladli za cíl něco tak zřetelně nesplnitelného, jde mimo nás, ale tomu se divíme už roky. A roky nedostáváme kloudnou odpověď.

Jen tak pro úplnost - Škoda v Česku prodala v květnu 56 Enyaqů, o 55 míň než loni. A je to její nejhůř prodávaný vůz tak moc, že i druhého nejméně žádaného se prodalo skoro desetkrát víc. No kdo by do budoucna věřil něčemu jinému? Foto: Škoda Auto

Zdroje: ACEA, JATO Dynamics, Ford, New York Times, Motley Fool, Škoda Auto

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.