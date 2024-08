Prodeje elektromobilů v Německu se hroutí stále víc, červencový kolaps je oproti tomu červnovému dvojnásobný před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Mnohé automobilky vsadily v ruletě na zelenou nulu, stále častěji jim ale padá červená nebo černá. V červenci zašla situace v Německu až tak daleko, že prodeje všech ostatních typů aut rostly, zatímco odbyt těch elektrických prudce zrychlil svůj propad.

Když jsme psali o červnovém propadu prodejů elektrických aut v Německu, varovali jsme rovnou před tím, že navzdory už tak mizerným obchodním výsledkům tohoto typu automobilů bude v následujících měsících jen hůř. Někteří o tom pochybovali a věštili elektrickým modelům růžovou budoucnost, realita je ale přesně tak šedivá, jak jsme očekávali.

Patrné je to z dat německé KBA za letošní červenec. My jsme před měsícem očekávali, že kolaps německých prodejů elektromobilů bude v průběhu léta akcelerovat až k někam k 50procentnímu meziročnímu poklesu, a zatím míří přesně tím směrem. Zatímco červen výsledkem -18,1 procenta završil obdobné první letošní pololetí (-16,4 procenta), červenec je na tom co do trendu ještě dvakrát hůř.

KBA informuje, že v červenci bylo v Německu prodáno 238 263 nových osobních aut všech typů, což není tragédie. Je to o 2,1 procenta méně než ve stejném měsíci loňského roku, takže se dá hovořit o stagnaci na úrovni předchozích let. Jenže o celý pokles se postaraly prakticky jen a pouze elektrické vozy - prodeje 83 405 benzinových vozů známé nárůst o 0,1 %, 43 107 dieselů dokonce o 1,4 %, hození všech hybridů do jednoho pytle znamená 79 870 prodejů (+ 18,4 %), dokonce i 1 078 aut na zcela okrajové LPG znamená 8,8% meziroční nárůst. To jen 30 762 elektromobilů představuje drtivý pokles z roku na rok o -36,8 %.

Tržní podíl těchto aut tak klesl na 12,9 procenta, o víc jak 7 (!) procentních bodů z roku na rok. Dál tak klesá jejich tržní podíl i v rámci letošního roku (červen 14,6 procenta), no prostě nenajdete číslo, které by bylo možné interpretovat pro elektrické modely jakkoli pozitivně. A divit se není čemu. Stále více lidí přichází na to, že mlha obestírající jejich reálné možnosti je jen prázdný marketing, po konci přímých prodejních dotací, které si lidé kolikrát „kupují” s větším nadšením než samotná auta, oslovuje elektrický pohon stále méně zejména soukromých klientů, kteří potřebují ideálně jedno auto pro všechno.

Pohled na výsledky jednotlivých značek nepřekvapivě odhaluje zkázu zejména v případě Tesly (-36,7 % na pouhých 2 470 aut), trpí ale i stále více elektrický Renault (-45,8 % na 3 438 aut) či podobným směrem mířící Porsche (-30,2 %, 2 071 aut) a Ford (-17,8 %, 8 917 aut). Naopak se daří značkám, které přes proklamace udržují v nabídce široké portfolio spalovacích modelů, což platí zejména o Škodě (+37,4 %, 18 898 aut), dobře se ale znovu nepřekvapivě daří také značkám, které nucenou elektrifikaci otevřeně odmítají (Toyota, +14,4 %, 8 479 aut) nebo s ní pracují pro-zákaznickým způsobem (BMW, +12,0 %, 21 179 aut). Z dat skutečně není těžké vyčíst, kdo vsadil na mrtvého koně.

Dodejme, že by se musel stát zázrak, aby zkáza prodejů elektrických aut v Německu v srpnu nepokračovala a nakonec možná i nepřekonala meziroční pokles odbytu o víc jak 50 %. Od září lze očekávat stagnaci na nízkých číslech a celkový pokles za letošní rok okolo 20 %. Vývoj směřující k jediné skvělé budoucnosti je očividně v plném proudu...

Také VW je prodejně meziročně dole, o 4,3 %. Kompletní data zatím KBA nezveřejnila, něco nám ale říká, že hlavní podíl na tom budou mít auta jako tento kvartet. Foto: Volkswagen

Zdroj: KBA

