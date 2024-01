Prodeje elektromobilů v Německu se v prosinci propadly o 48 procent, VW hlásí totální zhroucení: -73,3 procenta před 4 hodinami | Petr Miler

Poslední měsíc roku 2023 byl původně pro německé prodeje elektromobilů nadějí, po náhlém konci dotací se ale stal spíš pomyslným dalším hřebíkem do jejich rakve. Zejména domácí VW si musí drbat hlavu až do krve, ani Tesla ale nemůže mít klidné spaní.

Poslední měsíce minulého roku více než co jiného dokázaly, jak moc jsou prodeje elektromobilů závislé na všemožných dotačních schématech. Používat v jejich případě slovo „poptávka” je značně ošidné, třeba z českých prodejů je patrné, jak minimální je - rovná 3 procenta podílu na trhu představují prakticky zanedbatelné množství vzhledem k tomu, jaké produkční či nabídkové, mediální a marketingové pozornosti se tato auta dočkávají. „Poptávka po dotacích”, o té mluvit lze, zájem o samotná auta je zřetelně velmi malý.

Vývoj v Německu je v tomto kontextu velmi výmluvný. Prvním jasným signálem bylo úplné ukončení dotací pro tamní firmy k poslednímu srpnovému dnu loňského roku. V návaznosti na na to se prodeje elektromobilů v zemi zhroutily o 73,4 procenta a dole zůstaly i v říjnu. Od listopadu a prosince se očekávalo zlepšení kvůli dalšímu omezení dotací pro soukromé osoby od 1. ledna 2024, v 11. měsíci roku ale žádné vzkříšení nedorazilo. Veškerá pozornost se tak upínala k prosinci, ani ten se ale nakonec spásou nestal.

Němci narazili na dluhovou brzdu státního rozpočtu, museli začít šetřit a na další rozhazování směrem k elektrickým autům jim došly peníze. V půlce prosince tak dotace náhle zastavili, což sice pro prosincové naděje neznamenalo úplný konec (neboť spousta žádostí o dotace byla podána dřív a ty vyřízené byly a budou), daly se ale čekat další problémy. A ty skutečně přišly.

Nyní před sebou máme data německé KBA alias Kraftfahrt-Bundesamt a pro ty, kteří věřili, že elektromobily mají šanci se na trhu samostatně prosadit, jsou nutně dalším zklamáním. Prodaných 54 654 vozů s elektrickým pohonem sice není nominálně málo, oproti 104 325 prodejům ve stejném měsíci roku 2022 jde ale o ohromný, 48procentní propad. Celoroční odbyt (524 219 vs. 470 559 aut) tak znamená sotva podstatný nárůst v době, kdy elektrická auta měla dávno přebírat vládu. A trend posledních měsíců je tak dramaticky negativní, že prodeje v roce 2024 mohou snadno i klesat. Tedy pokud nepřijdou nové dotace a podpory (jakkoli i těch existujících zůstává ve hře dost a dost).

Pikantní je dopad tohoto vývoje na některé značky. Meziroční kolaps Tesly o 77,2 procenta nepřekvapí, ani domácí VW ale nedokázal Němce přimět zachovat náklonnost jeho elektrickým modelům. Jako celek si Volkswagen nevedl až tak špatně, v prosinci 2023 ztratil 10,6 procenta prodejů v momentě, kdy celý trh padal o 23 %. Prodeje jeho elektrických modelů ID se ale zhroutily o masivních 73,3 procenta. Vtip? Prodeje dieselových modelů v ten samý měsíc rostly z roku na rok o 26,8 % a prodeje všech elektromobilů VW překonaly o 238 procent. Nakonec i celoročně jsou víc jak dvojnásobně vyšší...

Pokaždé si při pohledu na taková čísla musíme klást podobné otázky: Jak těžké je následovat skutečnou poptávku? Jak těžké je nabízet primárně to, co lidé chtějí? Jak těžké je přestat zákazníkům vysvětlovat, že jejich vlastními životy definované potřeby jsou špatné a místo toho jim podsouvat jiné? Elementární ekonomické principy se nikdy nepřežily a čím dříve to zejména některé automobilky pochopí, tím lépe pro ně.

Elektrické portfolio VW v Německu schytává jednu porážku za druhou přes veškeré jeho protežování. Upozaďované diesely jej pak překonávají několikanásobně, na co VW pořád čeká? Foto: Volkswagen

