Prodeje elektromobilů v Německu v květnu zkolabovaly o víc jak 30 %, měsíční propad vyváží jejich tříleté české prodeje

/ Foto: BMW

Nastalá situace reflektuje nejen to, jak obtížně prodejnými se navzdor veškerému protežování elektrická auta stávají, ale také to, jak významné německé prodeje jsou pro celoevropskou bilanci. Jen tento měsíční meziroční pokles převáží všechny české prodeje za dva roky a vyrovná ty tříleté.

Pohádka o rychlém německém přechodu na elektrickou mobilitu pokračuje svými temnými kapitolami. Ačkoli jsou prodeje elektrických aut v evropském (flotilové emise CO2, přímé dotace vývoje a výroby apod.) i německém měřítku (daňová schémata pro firmy, vysoké a stále vyšší zdanění fosilních paliv atp.) dál masivně protežovány, ačkoli automobilky už roky skoro neinvestují do ničeho jiného, ačkoli je veřejné mínění dál mohutně masírováno v jejich prospěch, v případě Německa stačilo sebrat jeden viditelný střípek z přerozdělovací mozaiky v podobě přímých dotací na kupní cenu, aby se celý obrázek jejich úspěchu začal hroutit jako domeček z karet.

Před sebou máme čerstvá čísla o německých prodejích aut za letošní květen od tamní KBA a pro elektromobily jsou znovu velmi chmurná. Ačkoli se celý trh drží na solidních číslech, když se v květnu prodalo v Německu 236 425 aut (meziročně -4,3 %) a za leden až květen 1 116 731 aut (meziročně +5,2 %), prodeje elektromobilů přešly do volného pádu. Za pátý letošní měsíc se jich prodalo už jen 29 708 kusů, což ve srovnání s 42 780 kusy loni představuje 30,6% propad. Za celý dosavadní průběh letošního roku se bavíme o poklesu o 16 %.

Tato čísla jen potvrzují roky dokola připomínanou averzi naprosté většiny Němců k těmto vozům, kteří k nim přirozeně tíhnou v jen v velmi omezené míře. Naopak navzdory výše popsané situaci, ke které patří i ostrakizace dieselového pohonu, se naftovým autům daří stále lépe. V květnu oslovila už 44 893 lidí (+3,2 %), za celý rok jsou pak o víc jak 8 % nahoře. Jejich tržní podíl je ve srovnání s elektromobily aktuálně skoro o polovinu vyšší, i když v řadě tříd už pomalu ani neexistuje auto, do kterého byste si takový motor mohli koupit.

Pikantní je ještě jiný pohled na věc. Když si vezmeme pouze květnovou absolutní meziroční ztrátu prodejů elektrických aut (-13 072 vozů), je to tak vysoké číslo, že dalece překoná veškeré prodeje elektromobilů všech značek v Česku za roky 2023 a 2022 podle SDA (10 532 aut) a téměř vyrovná jejich kumulovaný tříletý odbyt (13 178 aut). To pro změnu ukazuje, jak moc velkým hybatelem dění jen situace v Německu na evropské úrovni je.

V případě jednotlivých značek jsou výsledky pestré. Těšit nás může úspěch Škody, která v květnu meziročně zamířila vzhůru o 32,9 % díky všem možným, jen ne elektrickým autům. Podobně je na tom domácí Opel s růstem 29,3 procenta a Volkswagen, který je nahoře o 8,7 procenta. Naopak drahé značky hlásí mohutné sešupy. Vedle Porsche, kterému kleslo jen 0,6 procenta, nemůže být spokojený nikdo. BMW s -32,5 procenta, Mercedes s -28,9 procenta a Audi s -17,7 procenta jsou mezi největšími poraženými. Ovšem úplně nejvíc je dole - s ohledem na zmíněný vývoj nepřekvapivě - Tesla, která šla v květnu dolů o 64 % meziročně, od ledna do května se bavíme o poklesu o -41,4 %.

Z uvedeného nezbývá než si udělat klasický závěr - elektromobily jsou jasná jediná budoucnost, všichni je chtějí, automobilky včas správně investovaly jen do nich, propagovaly jen ty a teď sklízí plody svých chytrých strategií. A ten, kdo roky říkal, že to je hloupé a neodpovídající reálnému stavu věcí, hanebně lhal. Teď se to všechno znovu potvrdilo...

Auta jako BMW i5 dostala v Německu v květnu prodejně na frak. A to přesto, že jejich směrem dál míří téměř veškerá myslitelná podpora. Foto: BMW

Zdroje: KBA, SDA

Petr Miler

