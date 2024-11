Prodeje klíčového elektrického Fordu v říjnu padly na polovinu, všechny jeho elektromobily mají podíl už jen 3,2 procenta před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Pamatujete plány Fordu, se kterými přišel teprve 3 roky zpátky? Ode dneška za 14 měsíců už chtěl prodávat jen dobíjecí hybridy, za dalších 5 let už jen elektromobily. Reálně dnes tato auta neprodává téměř nikomu a jejich výroba stojí.

Každý byznys musí mít nějakou vizi, jistou představu o budoucnosti. To je normální, taková vize se ale nikdy nesmí stát ústředním motivem všech vašich snah, nemůžete prostě jít jen za cílem, který jste si sami vytyčili bez ohledu na technickou realitu, představy zákazníků nebo kroky konkurentů. Musíte být přizpůsobiví, nebo skutečně skončíte jako dinosauři.

Je to poučka stará pomalu jako lidstvo samo, přesto na ni mnozí dokola zapomínají. Mezi takové se aktuálně řadí asi tak dvě třetiny automobilek, které se daly do holportu s politiky a došly k závěru, že budoucnost naplánují stejně jako kdysi komunisté. Vyšlo to tenkrát? Samozřejmě nikoli. Vychází to nyní? Odpověď je asi zbytečné konkretizovat.

Nakonec stejně výrobcům aut nezbude, než aby se přizpůsobili, nebo se smířili s vlastním skonem, tak se skoro divíme, že musí poznat bezprostřední riziko toho druhého, aby udělali to první. Přitom už v roce 2021, kdy Ford naprosto nesmyslně plánoval přechod jen na elektrická auta během pár let, všechny technické i tržní signály dávaly jasně najevo, že to prostě nepůjde. Proč modrý ovál musel další tři roky mlátit do zavřených vrat a dělat hlupáky z lidí, jako jsme my, kteří kolem něj jen chodili se zrcadly ukazovali mu nezkreslenou realitu, nemáme tušení. Nyní na každý pád má, co chtěl, a musí za to krutě platit.

Až tváří v tvář kolosálním problémům automobilka letos zkraje roku absurdní plány odpískala a svou „pitomou vizi” označila přesně tímto adjektivem. Jenže zastavit zaoceánský parník není prací na pár minut, a tak Ford na elektromobilech dodnes mohutně prodělává a stejnému trápení vystavuje i své zákazníky. Epicentrem jeho bolesti je klíčový model F-150 Lightning, který měl být hitem jako výchozí F-150, je ale takovým propadákem, že jeho výroba po mnoha omezeních bude stát až do roku 2025. Proč? Protože už ho nekupuje skoro nikdo.

Ačkoli se tedy prodejně nedostal nikdy nikam, přímo automobilka včera oznámila, že jeho odbyt za 10. letošní měsíc klesl meziročně o dalších 49,8 % na pouhých 1 863 aut. Nashromážděte si v ústech trochu slin, plivněte si do bazénu za domem a bude to mít na jeho hladinu větší význam než tohle. Jde nyní o suverénně nejhůř prodávaný Ford ze všech modelů značky, dokonce i sportovního Mustangu se prodalo skoro o 1 000 kusů víc. Druhý elektrický propadák jménem Mach-E se sice prodával lépe, ani jeho 23% růst ale nezachránil celkový odbyt elektrických Fordů před meziročním propadem o 8 % na pouhých 6 264 vozů.

Z celkem prodaných 172 756 v Americe, což je mimochodem zásluhou spalovacích modelů velmi dobré číslo, o 15,2 % vyšší než loni, tak elektrické modely tvoří pouhá 3,2 % všech dodaných vozů. A to chtěl Ford pomalu za pár měsíců zamířit jen elektrickým směrem a za dalších 5 let být v cíli.

Jaký smysl to od začátku dávalo? Žádný. Co takovou vizi ospravedlňovalo? Nic. Proč se tedy Ford touto cestou vydal a roky do ní cpal miliardy, zkazil si vztahy s kritickými médii, zdevastoval si image u velké části zákazníků? Kéž bychom měli aspoň špetku tušení...

Ford svůj elektrický pick-up F-150 Lightning prodává i v Evropě, jeho přesný odbyt ale neznáme. Soudě dle prodejů všech vozů tohoto typu na kontinentu půjde ale letos nanejvýš o pár desítek aut. Ale jinak byl samozřejmě skvělý nápad vsadit na tahle auta úplně všechno. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.