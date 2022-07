Prodeje klíčového elektromobilu VW se už po roce a čtvrt masivně propadají, přes tučné dotace i relativní dostupnost před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Může to být jeden z budíčků pro všechny, kteří zůstávají přesvědčeni, že elektrická auta půjde brzy s úspěchem nabízet všem. Po skončení první vlny zájmu se prodeje VW ID.4 v USA silně propadají, i když jim přeje dotační politika i nedostupnost spalovacích modelů.

Spalovací motory jsou trnem v oku řadě politiků. Nejde pouze o ty evropské, kteří hodlají jejich prodej v roce 2035 zcela zakázat, ale třeba i o ty japonské, jenž se netají stejnými úmysly. K posunu směrem k elektrifikaci nicméně zavelel téměř celý vyspělý svět a výjimkou nejsou ani Spojené státy. Jakkoli ale bateriové vozy mají podporu prezidenta Bidena a jeho administrativy, lidé jsou k nim převážně odmítaví. Problém přitom mají jak s příliš vysokou cenou, tak s nedostačujícím dojezdem, zdlouhavým dobíjením a leckde opravdu řídkou infrastrukturou.

S nepřízní publika se v USA aktuálně začíná potýkat Volkswagen, který si hodně sliboval od svého SUV ID.4, měl to být jeho nejprodávanější elektrický model. Značka od března do prosince roku 2021 nasbírala 40 tisíc rezervací, nicméně do konce letošního března si zákazníci nakonec převzali jen 19 497 exemplářů. To není až tak málo, během druhého letošního čtvrtletí ale VW dodal jen 1 660 dalších vozů a měsíční registrace se smrskly na stovky. To představuje meziroční 71procentní pád, který značka vysvětluje nedostatečným exportem z Evropy a doufá ve zlepšení i díky lokální výrobě. Nevěříme ale tomu, že tohle je čistá realita.

Například web Edmunds momentálně v USA eviduje přes 400 skladových ID4, což nepůsobí dojmem, že by problémem byly dodávky. Blíže pravdě tak bude informace, že automobilka po zahájení americké výroby doufá ve snížení tamní základní ceny z 41 230 USD (cca 979 tisíc Kč) na zhruba 35 tisíc dolarů (asi 831 tisíc Kč). K tomu pak sice bude třeba přičíst poplatek za dodání ve výši 1 195 USD (28 400 Kč), zákazníci ale budou moci nadále využívat federální dotace v podobě daňového kreditu 7 500 USD, tedy více jak 178 tisíc Kč.

S ním je ale ID.4 relativně levný už dnes, produkce automobilkami protežovaných elektromobilů navíc tolik netrpí na nedostatek čipů. Je to tedy v dnešní době slušně dostupné auto za přijatelné peníze, přesto po vyčerpání první vlny zájmu odbyt razantně klesá. Prodeje benzinových soků jsou navzdory omezené dostupnosti a cenám vyšroubovaným převisem úplně jinde, spalovací konkurence typu Hondy CR-V či Toyoty RAV4 přesahují 40 tisíc reálných registrací (nikoliv nezávazných rezervací) často během jednoho měsíce.

Pokud tedy VW hodlá vše vsadit na elektromobilitu, hodně riskuje. I proto, že namísto zlevňování přijde spíše zdražování, a to v důsledku stále větší poptávky po vzácných kovech. To logicky jen šponuje jejich ceny vzhůru, navíc těžba již přestává odpovídat globální produkci všech automobilek. Šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares proto naznačil, že již v letech 2024 až 2025 může přijít zásadní nedostatek baterií. S tím souhlasí i finanční šéf VW Group Arno Antlitz.

Jakkoli tedy celosvětově prodeje elektromobilů narůstají, na místech, kde není trh dokonale zdeformován jedním směrem, odbyt začíná trpět. VW v USA v tomto není sám, 18procentní propad ve druhém kvartálu vůči tomu prvnímu vykázala i Tesla. V jejím případě je sice problém nejspíše způsoben hlavně koronavirovými restrikcemi v Číně, nicméně značka již přistoupila k propouštění, což znamená, že s výrazným navyšováním produkce v dohledné době nepočítá.

Je tak stále jasnější, že tlak spojený s nuceným přechodem na elektromobilitu začíná výrazně narušovat stabilitu jednoho z největších ekonomických pilířů. I proto se vlastně politici po celém světě začínají předhánět s podanými pomocnými rukami. Zjevně jsou ale i nadále odtržení od reality, neboť jim nedochází, že trh nelze efektivně řídit, nejlépe se přirozenými mechanismy odřídí sám. Je možné jej relativně efektivně usměrňovat, hranici tohoto přístupu ale současná politická garnitura už dávno dalece překročila.

ID.4 se měl stát stěžejním elektromobilem Volkswagenu, minimálně ve Spojených státech se mu už teď, po roce a čtvrt v prodeji nedaří. Značka navíc ani za rok a čtvrt nedodala zákazníkům tolik aut, kolik CR-V či RAV4 prodají Honda a Toyota za pouhý měsíc. Foto: Volkswagen

Zdroj: Inside EVs, AP

