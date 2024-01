Prodeje ojetin v ČR klesly nejníž za posledních 10 let, i v dobách koronavirových lockdownů bylo líp před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Co přesně se bude dít s automobilovým trhem, ví dnes po letech chaosu asi jen bůh. Soudě podle aktuálního dění v autobazarech ale nic moc pěkného čekat nejde, prodeje se propadají na nejnižší čísla za hodně dlouho.

V Česku se loni prodalo 221 422 nových aut, což je o 15,3 procenta víc než předloni a nejvíc od roku 2019. I když k rekordním hodnotám z let 2017 a 2018 to má pořád hodně daleko, vzhledem k všeobecné skepsi to není špatný výsledek. Přesto je z několika debat se zástupci českých prodejců aut domácích i zahraničních značek, které jsme od začátku roku absolvovali, zřejmá především značná nejistota a obavy z budoucnosti.

Své k tomu říkají už prosincové prodeje, které sice pořád skončily v mírném meziročním plusu (o 3,9 procenta), pro řadu zejména mainstreamových značek (Škoda, Volkswagen, Toyota, Renault, Peugeot, Citroën...) ale znamenaly pokles a odbyt táhly hlavně drahé značky (Porsche +173,2 %, Rolls-Royce +166,7 %, Land Rover +125 %, Lamborghini +200 %, Ferrari +475 %, Aston Martin +1100 %, Bentley +400 % BMW +72,5 % atd.), kterým v prosinci pomohly limity odpisů nově prodaných aut od začátku roku 2024. Obecně ale dealeři říkají v podstatě jedno a to samé.

Loňské „prodeje” podle nich prodeje až tak úplně prodeji nejsou. Jde z velké části pouze o „registrace” aut, která byla fakticky prodána mnohem dřív. Součástí loňských dat uskutečněné prodeje, které proběhly na základě dávno učiněných objednávek, z nichž některé byly staré i roky. Nových objednávek podle dealerů přibývá jen pomalu, což je stav trvající už řadu měsíců, a tak je realita současného trhu čitelná spíše z prodejů ojetých aut.

Na ta se nečeká, ta prostě někde stojí a buď je někdo kupuje anebo ne. Jde o mnohem „čistší” trh pružně reagující na aktuální poptávku, která je momentálně zjevně mizerná. V prosinci totiž v Česku změnilo majitele jen 9 572 ojetin, což je nejnižší prosincové číslo za posledních 10 let a drugá nejnižší měsíční hodnota za celé toto období. Jen v dubnu 2020, kdy bylo Česko do značné míry „zavřené”, byly prodeje o něco nižší (7 252 aut) a i během všech ostatních koronavirových lockdownů bylo líp. A pro úplné srovnání - třeba o 14 let dříve se v Česku prodalo 14 813 ojetin, to už nemá daleko k dvojnásobku současného stavu.

Podobných trendů jsme svědky i jinde v Evropě - zdá se, že lidem dochází peníze nebo ochota pouštět se do větších investic. Co se bude dít dál, je velmi obtížné předvídat už vzhledem k tomu, jak se v prodejních číslech zejména nových aut míchají reakce na události, které nastaly v úplně jiných momentech. Snad jen jedno lze říci s jistotou - auta s cenou přes 2 miliony korun letos utrpí a ony vysoké prodeje luxusních značek ke konci roku 2023 budou během léta páně 2024 nejspíše vykompenzovány měrou vrchovatou, pochopitelně v negativním smyslu těchto slov.

Zájem o ojetá auta v Česku je nebývale nízký. Za posledních skoro 10 let je - vztaženo k prosinci - vůbec nejnižší a i bez ohledu na kalendářní měsíc atakuje historická dna. Foto: Škoda Auto

Zdroje: SDA, Autoforum

Petr Miler

