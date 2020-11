Prodeje Škody v dlouholeté baště jejího odbytu kolabují, i vyhlídky jsou jen černé před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Říkáte si, že letos se prodejně nedaří z automobilek téměř nikomu, takže žádné překvapení? Zní to logicky, ale jen na koronavirus Škoda své snižující se prodeje nesvede, v Číně výrazně klesají, i když trh roste dávno.

Včera jsme psali o tom, že Škoda Octavia má v Číně přímého konkurenta, který už se prodává lépe než sama Octavia. Ta tam zjevně zažívá ústup ze slávy, když jsme ale zkoumali další prodejní čísla české automobilky právě na čínském trhu, všimli jsme si toho, že s odbytem na tomto místě nemá jen ona. Prodeje celé značky tak výsledku míří ke dnu i v momentě, kdy trh zažívá po koronavirovém jaru pozoruhodné oživení.

Zatímco v Evropě jsme se ničeho takového pořádně nedočkali a když se zářijové prodeje meziročně zberchaly, přišla další vlna omezení, která je stěží pošle jinam než dolů, v Číně je veselo. Červencové, srpnové, zářijové i říjnové prodeje letěly vzhůru, a to i dvouciferným procentním tempem. Škoda by z toho měla profitovat, neboť je to už dávno její největší odbytiště, pro nějž nabízí i několik specialit jako Kodiaq GT či trochu jiný, levnější Kamiq. I když jde ale o jistě žádoucí auta, ani ta škodovce z celkového pohledu nepomáhají.

Za celý letošní rok zažila jediný měsíc, kdy meziročně rostla - leden. To je ji dnešní optikou opravdu málo platné, neboť po nevyhnutelně mizerném jaru přišly přes oživení trhu další špatné časy. Zmíněné měsíce byly pro škodovku jen obdobími dalšího poklesu, a to vskutku razantního - zatímco trh šel i o 10 a více procent nahoru, česká automobilka ve stejnou chvíli i o 20 a více procent klesala.

Za první tři letošní kvartály tak prodala v Číně pouhých 96 171 automobilů, což je nejhorší výsledek za mnoho let. Pro srovnání - loni bylo za velkou zdí prodáno přes 372 tisíc aut značky a i když lze očekávat, že poslední kvartál celkovou bilanci citelně zlepší, meziroční pokles o 50 % může být realitou. A to v momentě, když celý trh spadne dolů možná i jen o 10 procent.

Těžko říci, co za tím stojí, nedaří se prakticky ničemu. Z modelů Fabia, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq a Kodiaq se jakž takž daří jen levným modelům Rapid a Kamiq, ne zcela mizerně si vede Karoq. Všechno ostatní míří strmě dolů, zejména Octavia, Superb a Kodiaq trpí.

Co je pozoruhodné, ani vyhlídky do budoucna nejsou růžové. Loňský rok byl podle analytiků JATO Dynamics zřejmě nejlepším na mnoho let dopředu a i v roce 2023 očekávají celkové prodeje po úrovní 280 tisíc vozů ročně, tedy o 35 % menší číslo než loni. Toto škodovka zřejmě nemá kde vykompenzovat.

Škoda pouze v Číně nabízí třeba Kodiaq GT a není to zdaleka jediná její čínská specialita. I přesto značka na tamním trhu strádá, její prodeje jsou v číslech červenějších, než je toto SUV a do budoucna mají dále výrazně klesat. Foto: Škoda Auto

Zdroj dat: JATO Dynamics

Petr Miler