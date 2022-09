Prodeje Toyoty na jejím domácím trhu se hrozivě propadly, je to varování i pro evropské politiky před 3 hodinami | Petr Prokopec

Jakkoli se situace Toyoty v globálním měřítku zlepšila, na jejím domácím trhu je skutečně varovná. Problémem nejsou jen potíže japonské ekonomiky, ale i eskalace vztahů s Čínou. Proč si někdo myslí, že Evropa bude při jejím současném směřování podobných problémů ušetřena?

Rusko-ukrajinský konflikt momentálně ovlivňuje podstatnou část světového dění, vedle něj ovšem začíná eskalovat také situace okolo Tchaj-wanu. Tuto zemi k nelibosti Číny nedávno navštívila předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosi, na což nejlidnatější země světa odpověděla rozsáhlými manévry, během nichž otestovala i balistické střely. To vyvolalo obavy především v Japonsku, které v posledních letech zvyšuje výdaje do zbrojení. Dosud nicméně nerozmisťovalo střely dlouhého doletu.

Přesně o tom nicméně Japonci momentálně uvažují. Jít by mělo o existující rakety, u nichž by byl zvýšen dolet ze sta kilometrů na desetinásobek. Jelikož by navíc byly umístěny v oblasti souostroví Rjúkjú, měly by být schopné zasáhnout pobřeží Severní Koreje a Číny. Něco takového se Říši středu pochopitelně nelíbí, načež začíná docházet ke stále tvrdší obchodní válce. Čína totiž poměrně razantně zredukovala vývoz vrcholných technologických produktů, bez nichž se japonské firmy neobejdou.

Zemi vycházejícího slunce tak znovu hrozí recese, přičemž negativní dopady lze čekat rovněž u tamních výrobců aut. Toyota pak sice v srpnu navýšila své globální prodeje o 3,8 procenta na 777 047 vozů, ovšem pouze díky vyšším prodejům v Číně a Indii. Na předpandemickou úroveň se značka stále zdaleka nevrátila, podstatnější se ovšem jeví situace v její domovině. Oproti loňskému srpnu totiž došlo na hrozivý 25,8procentní pokles prodejů, oproti stejnému období roku 2019 pak dokonce na 30procentní.

Důvodem je jednak horšící se ekonomická situace v zemi, problémem jsou ale i politicky omezené dodávky oněch komponentů z Číny do Japonska. Z nastalé situace by se měli poučit hlavně evropští politici, zejména pak ti, kteří tlačí celý kontinent do přechodu na elektromobilitu. Tuto změnu nyní odůvodňují i vymaněním se závislosti na ruském plynu a ropě, problémem však je, že tak jen přesunují hlavu z jedné oprátky do druhé. S lidskými právy se Čína rovněž nemaže, a jak momentálně ukazuje, problémy může způsobit komukoli, kdo se jen trochu zle podívá jejím směrem.

Zakrátko tak může stačit, aby na pražském magistrátu zavlály tibetské vlajky, a taková Škoda se rázem může rozloučit s přísunem vzácných kovů, jenž potřebuje na baterie elektrických aut. Ty se přitom na jejích registracích mají v roce 2030 podílet ze 70 procent. Takové plány nicméně při pohledu na útrapy Toyoty mohou proletět komínem rychleji, než vyslovíte slovíčko lithium.

Toyota se na domácím japonském trhu potýká s mohutnými propady prodejů. Důvodem je mimo jiné eskalace situace okolo Tchaj-wanu, kvůli které zredukovala Čína Japonsku dodávky technologických komponentů. Proč si někdo myslí, že se Evropa nemůže dostat třeba v případě dodávek baterií pro elektroauta do stejné situace? Foto: Toyota

