Prokletí americké legendy: Další pokus o zápis do historie zmařily nehody Tesly a BMW | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Některým na tomto světě prostě není přáno. Jinak si už nelze vysvětlit, že po neskutečně smolné sérii z minulosti se štěstí otočilo zády k nejznámějšímu americkému sporťáku na Nordchleife i tentokrát.

Chevrolet Corvette je podle některých jediným opravdu dobrým americkým autem. I když ale nebudeme v hodnocení „amerik” tak příkří, je to nejznámější a nejschopnější americký sporťák, jehož poslední generace byly více než důstojným soupeřem i pro vrcholnou evropskou ligu. Nepřekvapí tedy, že byl nebo dokonce nadále je spjat s rekordy na mnoha okruzích. Poněkud paradoxně se to netýká toho nejznámějšího, ačkoliv na Nürburgringu byl tovární tým v posledních letech opakovaně viděn. Jak ale předloni zavzpomínal člen vývojového oddělení Jim Mero, snaha zajet rychlé kolo byla vždy nešťastnou souhrou okolností zmařena.

Nyní se píše rok 2021 a do pohoří Eifel opět dorazili lidé z Chevroletu, kteří sebou rovnou vzali i prototypy chystané verze Z06. S jejich pomocí se pak hodlali dostat pod 7 minut a 13 sekund, což je nejlepší čas, s jakým je Corvette na Severní smyčce spojena. A dá se předpokládat, že by se jim to jistě povedlo, neboť za daným počinem stojí sedmá generace a Christian Gebhart, redaktor magazínu Sport Auto, jenž ovšem zdaleka neměl k dispozici tovární podporu a vystačit si musel jen se svými schopnostmi.

Minulá generace Z06 přitom disponovala 659 koňmi, s nimiž párovala osmistupňový automat či sedmistupňový manuál. Právě ten měl Gebhardt k dispozici, novinka jej ale nenabízí, je možné ji mít jen s automatem. I to by mělo výsledný čas zlepšit, tak jako lze počítat s lepšími technologiemi u podvozku, účinnějšími brzdami a podobně. Pokud tedy tým Chevroletu pomýšlel na čas pod 7 minut, naivní rozhodně nebyl.

Nicméně, jak asi většina z nás již zažila na vlastní kůži, historie se velmi ráda opakuje. Ač tedy Chevrolet zaplatil nemalé peníze, aby se během tohoto týdne mohl zúčastnit testovacích dnů, kdy na trať mohou pouze automobilky a na nějaký čas měl okruh vyhrazený jen pro sebe, s rekordem se z pohoří Eifel nevrátí. A co hůře, odjíždí vlastně bez jakéhokoliv výsledku. Jeho snahy zmařily hned dvě nehody - těsně před momenty vyhrazenými Američanům nejprve havarovalo testovací BMW M8 v sektoru Kesselchen, a poté Tesla Model S Plaid v úseku Klostertal.

Dobrou zprávou pochopitelně je, že oba testovací jezdci jsou v pořádku, ačkoliv v případě BMW došlo relativně těžké nehodě a otočení auta „přes boudu“. Horší ovšem je, že při obou haváriích byly značně poškozeny ochranné mantinely a dokonce i samotná trať. Z deseti aut, jež měla později trať vyhrazenu pouze pro sebe, tak Severní smyčku obkroužily pouze McLaren 765LT a Cadillac CT5-V. Ani jeden vůz ovšem nedosáhl takového času, aby jej vůbec výrobce chtěl publikovat.

Zbytek jízd pro tento týden pak narušil déšť, tím ovšem srpnové příležitosti skončily. Chevrolet by se měl do pohoří Eiffel vrátit na konci září, ovšem zda to klapne, je otázkou. Nikoliv jen kvůli nevyzpytatelnému počasí, počítat je zjevně třeba i s pokračující smůlou. Zůstává tak otázkou, zda Corvette někdy bude šanci na Ringu zazářit tak, jak by si zasloužila - zatím jí nebylo přáno.

Již standardní Corvette C8 je velmi rychlým vozem, verze Z06 ale zamíří do ještě vyšších sfér. Její snahu zazářit na Ringu však stejně jako u předchozí generace zmařily neočekávané okolnosti. Foto: Chevrolet

Zdroj: Road and Track

