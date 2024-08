Průměrná cena ojetých elektrických aut roste, paradoxně je to ale dílo nezájmu o ně, nikoli naopak před 8 hodinami | Petr Miler

Že by se dramatický pokles cen elektromobilů konečně zastavil? Ani ne. Tento jev je paradoxně dán bující nabídkou, která je pěchována končícími leasingy relativně nových aut. O ta jako o ojetá málokdo stojí, a tak je jich v nabídce víc a víc a víc.

Neřekneme to poprvé, ale začínáme být přesvědčeni, že prodeje elektrických aut netáhne ke dnu primárně ani jejich použitelnost, třebaže je mizerná, ani vysoké ceny, třebaže jsou neskromné, ani problematická infrastruktura, třebaže stojí za starou bačkoru. To jsou všechno věci, na které se dá do značné míry zvyknout, které se dají určitými způsoby obejít (jakkoli zejména ve druhém zmíněném případě to má své limity), se kterými zkrátka půjde nějak žít. Co je dnes podle nás dusí především, jsou náklady jejich vlastnictví.

Nikdo soudný nevydává rád moc peněz, nikdo racionálně uvažující nechce platit víc za stejnou, natož pak hůř fungující věc. Není to problém, který by si většina lidí bezprostředně uvědomovala, proto se také projevuje až s jistým časovým odstupem, kdy někdejší kupci poznali, jak drahé pro ně provozování auta bylo, sami se tím poučili a nezřídka se o tom podělí s okolím. A pochopily to také pojišťovny, pochopili to i poskytovatelé finančních služeb.

V prvé řadě se pochopitelně jedná o extrémní pokles hodnoty, který si někdo „vyžere”. Nepřišel jako překvapení, experti před ním z ryze racionálních příčin varovali už dávno, nakonec je ale ještě větší, než se čekalo. Dopadl tak jak na konkrétní majitele, kteří v reakci na to jednají výše popsaným způsobem, tak především na leasingové společnosti, se kterými stojí a padá celý trh. I ty byly optimistické, už nejsou. A když si k tomu přidáte násobně dražší pojištění...

Ceny operativního leasingu elektromobilů jsou kvůli tomu vysoko a prudce stoupají. Tlak na nabízení elektrických aut bez ohledu na poptávku po nich pak vede k tomu, že spalovací auta naopak cenu drží a jejich leasingy zlevňují. Detailně jsme se tomuto pozoruhodnému fenoménu věnovali před pár dny, pokud ale dnes platí, že leasing elektrického auta vyjde asi o polovinu dráž než srovnatelného spalovacího, chce to velkého fandu, aby kouknul na elektromobil a řekl: „Ten chci!”

Jinými slovy rozmach elektromobilů nečeká ani tak na to, až tato auta zlevní, jakkoli i to by samozřejmě byl pozitivní impuls, ale na to, až se zastaví pokles jejich hodnoty, který je čím dál mocnější. Jenže dává smysl, že je právě takový - přirozený zájem o elektrická auta je minimální, mezi novými vozy jejich odbyt zajišťují vedle přerozdělování mnoha typů hlavně leasingové firmy, které tyto vozy po pár letech pošlou na trh ojetin. Tam je ale zájem ještě menší, nabídka ale bují, což má za následek nižší a nižší transakční ceny, a tedy vyšší a vyšší poklesy hodnoty. Bude těžké to zastavit, ostatně prodejci aut už elektromobily ani nechtějí brán na protiúčet, protože jsou tak neprodejné, že se bojí, že na nich prodělají kalhoty, i kdyby je vykoupili zdánlivě levně.

Tento trend se zkrátka musí zastavit, jinak elektrická auta nemají šanci, neboť budou dál hlavně zdrojem ekonomických těžkostí pro kohokoli, kdo s nimi přijde do styku. Zdánlivě pozitivní zpráva na tomto poli nyní přichází z analýz AutoScout24 a Auto Bildu, podle nichž došlo u elektrických modelů k mírnému růstu průměrné ceny nabízených aut. Za poslední evidovaný měsíc, tedy červenec, činila v průměru 30 177 Eur (asi 759 tisíc Kč), což je nepřekvapivě víc (o 4 000 Eur alias 13 %) než u spalovacích, také je to ale razantně víc (1 145 Eur, 3,9 %) víc než letos na jaře, konkrétně v dubnu. Takže dna bylo dosaženo a ceny rostou?

Bohužel pro elektromobily nikoli. Jak podotýká AutoScout, důvodem růstu cen paradoxně není vyšší poptávka, ale rostoucí nabídka. Do bazarů se dostává stále víc elektrických aut z ukončených leasingů s relativně vysokými cenami už kvůli svému nevelkému stáří, nezájem zejména o tyto vozy pak zvedá průměrnou nabídkovou cenu. Málokdo je ale kupuje: „Ceny jednoznačně převyšují rozpočet zákazníků,” uvádí AutoScout.

Výmluvná je na tomto poli také informace, že zatím na trhu ojetých aut optikou změny majitele mají aktuálně elektrická auta podíl 2,19 procenta, na nabídce ojetin AutoScout mají podíl 6,0 procenta. Jinými slovy podíl nabízených aut převyšuje jejich podíl na uskutečněných nákupech skoro trojnásobně. To je absurdní, nikdy nevídaný nepoměr - nabídka určitého druhu aut a jejich podíl na trhu se logicky nikdy nerovnají, ale aby jedno bylo skoro trojnásobkem druhého? Něco takového se opravdu nevidí.

Není tedy divu, že pokles hodnoty elektrických aut je dál brutalitou svého druhu a podle údajů DAT (Deutsche Automobil Treuhand) je u tříletých aut za poslední rok v procentech trojnásobný (!) oproti spalovacím vozům. Jde o 18 procent oproti 6, to je nadále šílený stav. DAT na jaře očekával, že se pokles cen zastaví, ale neděje se to. Pravdu zatím mají ti, kteří elektromobilům předpovídají další cenovou krvavou lázeň, příští rok mají být relativně ještě levnější. Dokud to tak bude, nečekejte, že se jako nové budou prodávat jinak než za cenu extrémních, neospravedlnitelných a neudržitelných dotací, které ovšem budou dál způsobovat přetlak na trhu ojetin s pochopitelnými dopady.

