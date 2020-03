První automobilka prý zkrachovala kvůli koronaviru, po pandemii se ale chce vrátit před 2 hodinami | Petr Prokopec

Alespoň takto věci prezentuje sama firma ústy svého šéfa Victora Mullera. Nejslavnější nizozemskou značku a svého času majitele Saabu, automobilku Spyker, prý přivedlo ke krachu zastavení čínských investic.

Pokud jste již zapomněli na existenci značky Spyker, rozhodně vám to nemáme za zlé. Její novodobá historie totiž není zrovna nejdelší. Nizozemská automobilka byla znovu založena v roce 1999, ovšem již o patnáct let později se ocitla na hranici bankrotu. Posléze se jí sice povedlo odrazit ode dna, ovšem i nadále patřila spíše mezi firmy pohybující se na hraně přežití. To se nyní jen potvrdilo, neboť zakladatel značky Victor Muller musel oznámit bankrot.

Sice se nejedná o celou firmu, nýbrž „pouze“ o její divizi Spyker Services, nicméně i tak je situace vážná. Nucený správce společnosti Willem Jan van Andel totiž naznačil, že obrat k lepšímu je víceméně nemožný. Vše se tak vyvíjí jediným možným směrem, jakkoliv Muller stále ještě nehází flintu do žita - podle něj divize zkrachovala v důsledku koronaviru a návrat zpět je možný.

Dle šéfa Spykeru epidemie pozastavila investice z Číny, které měly divizi umožnit přežít, stejně jako se díky nim měla vzchopit celá automobilka. Tomu samozřejmě lze věřit, nicméně na straně druhé je třeba dodat výpověď jednoho z věřitelů. Dle něj daňové úřady o bankrotu věděly již v prosinci. Oficiálně byl však oznámen až nyní, tedy době, kdy lze na řádění koronaviru shodit naprosto vše, třebaže v Číně vše odstartovalo již loni.

Momentálně je tedy záhadou, jak se situace může vyvinout. Muller nicméně uvádí, že mateřská společnost se sídlem ve Velké Británii zůstává aktivní. To je sice hezké, ovšem ani tato skutečnost nemusí vydržet na dlouho. Je totiž zjevné, že koronavirus uvrhne celý svět do hospodářské recese, ne-li deprese, kdy problémy budou mít i etablované značky, mezi něž se Spyker zdaleka neřadí.

Pomalu se nám tak definitivně uzavírá jedna pohádka, která však nemá šťastný konec. Spyker byl totiž po svém vstupu na burzu v roce 2004 neskutečně na koni, díky čemuž malá nizozemská firmička nejprve převzala tým Midland F1, aby vzápětí pohltila i Saab. Obojí však byla větší sousta, než dokázala rozžvýkat. V roce 2011 tak začal pád do propasti, který sice ještě neskončil, nicméně který se možná nedá zvrátit.

Takto vypadala původní továrna Spykeru v roce 2016. Od té doby se věci změnily pouze k horšímu

Zdroj: Financieel Dagblad

