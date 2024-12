První elektrická Maserati jsou totální fiasko. Prodávají se po kusech za měsíc v celé Evropě, výrobu zastavili až do února včera | Petr Miler

/ Foto: Maserati

Nečekali jsme, že by se tohle auto setkalo s úspěchem, reálná míra jeho nezdaru ale bere slova z úst. Nové, prvně elektrické generace modelů Granturismo a Grancabrio nekupuje snad doslova nikdo, těch pár registrací za měsíc zvládnou dealeři.

Nemáme pocit, že by existovalo auto, pro který by elektrický pohon byl tím obecně nejlepším možným, jeho slabiny od omezené využitelnosti až po krutou ztrátu hodnoty se ve srovnání se spalovacími alternativami projeví vždy bez ohledu na zaměření. Přesto jistě najdeme vozy, pro které je elektrický pohon vhodnější víc, a pro které je vhodný míň. Ty sportovní bychom zařadili do škatulky „naprosto nevhodný”.

Hlavní problém je pořád stejný - limity současných baterek. Jasně, pokud si někdo kupuje sportovní auto kvůli tomu, aby holky koukaly, sem tam to odpálí z křižovatky na 50 nebo 90 km/h a pak korzuje bulváry nízkými rychlostmi, vyžije s tím. Ale takový člověk je pozér, ne řidič a pro takové je podobných aut škoda. Pakliže ale chcete využívat potenciál sportovního vozu alespoň z významné části, ať už kdekoli, nezbude než si na palubu přibalit Jasnou zprávu od Olympicu a doufat, že vám baterky vystačí aspoň na to, aby se vám při ostré jízdě přehrála celá.

Je v tom jistá nadsázka, ale ne zase taková. Příklady z praxe ukazují, že při takovém nasazení jsou to auta na pár desítek kilometrů jízdy, ať už jde o nejlepší Porsche nebo vrcholnou Teslu. Kdo tohle bude chtít? Zvlášť když navíc jako bonus dostane leda onu extrémní ztrátu hodnoty nebo emoce zrovna nejitřící zvukový projev. Je to recept na průšvih, na fiasko, na neštěstí, na totální propadák. Však včera jsme zmiňovali mj. prodeje sportovního Audi e-tron GT, které jsou aktuálně tak nízké, že se brzy bude prodávat víc Ferrari Purosangue. A modelu 296 GTB se prakticky stejně prodává už teď.

Když tedy Maserati před pár léty přišlo s nápadem elektrifikovat celé své portfolio, řekli jsme si jen: Bože... Letos už se prodávají jeho elektrické prvotiny Granturismo a Grancabrio, o kterých už se tak nějak ví, že dvakrát nefrčí. Když v minulosti přišla řeč na zastavování výroby elektrického Fiatu 500 pro nezájem, sem tam padla zmínka i o oněch Maserati, kterých se stejný krok týkal též, protože jsou rovněž vyráběna v továrně v Mirafiori. Nikdy nás ale nenapadlo zkoumat, jak špatné to s nimi je.

Napadlo nás to až po posledním oznámení Stellantisu, které prodlužuje „nevýrobu” elektrické pětistovky do 20. ledna. To už po všech odkladech skoro nestojí za řeč, ale obě elektrická Maserati schytala totéž až do 3. února. Výroba tedy nepojede další skoro měsíc a půl, což je po všech předchozích odkladech varovné. Proto jsme se podívali na data JATO Dynamics o prodejích obou Maserati. A ta jsou také varovná.

Za poslední letošní evidovaný měsíc se totiž Grancabria prodalo 5 kusů v celé Evropě, v případě Granturisma jde o 12 aut. Celoroční čísla jsou také pikantérie - 51 resp. 258 vozů. A to se prosím bavíme o všech verzích, tj. i spalovacích provedeních obou modelů či doprodeje předchozí generace, to z čerstvých čísel zatím nepoznáme. Můžeme tedy celkem bezpečně konstatovat, že tahle auta se jako elektromobily prodávají po kusech za měsíc po celé Evropě, v případě Grancabria dokonce ve všech verzích.

To je až neuvěřitelné, je to strašně málo, je to skoro nic. Ale vzhledem ke zkraje uvedenému to dává smysl, takové auto nemá téměř nikdo důvod chtít. A tak ho také téměř nikdo nechce.

O obrázky z výroby nového Granturisma se Maserati nepodělilo, asi běží tak sporadicky, že se ji ještě nepodařilo zvěčnit... A tak přidáváme aspoň pohled na výrobní linku předchozího provedení. To abyste si udělali představu o tom, co teď v Mirafiori nejede. Foto: Maserati

Zdroje: Stellantis, JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.