Pokus Audi uspět s elektrickým SUV v USA je propadák, nepomáhají ani slevy 280 tisíc před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Jiným slovem nelze hodnotit snahy Audi prodat svou elektrickou prvotinu mezi SUV. Zatímco v Evropě díky dotacím na některých trzích problémy s odbytem nemá, v Americe je zájem mizivý.

Ještě nikdy v historii jsme nebyli svědky tak masivního pokřivení automobilových trhů, jaké zažíváme v posledních letech. Přirozené mechanismy ustupují tlaku národních i nadnárodních institucí, které se tváří, že pro všechny podmínky, způsoby využití i charaktery zákazníků se nejlépe hodí jeden typ automobilu. Ten je pak dotován takovou měrou (a ty ostatní leckdy současně podobnou měrou současně penalizovány), že lidé kupují auta, která by si jinak nekoupili.

Tak se stalo, že třeba v Norsku je letos nejprodávanějším autem Audi e-tron, 2,6tunové SUV za cenu od 1 884 900 Kč, jehož provoz místo dříve nejprodávanějšího VW Golf přírodě stěží jakkoli pomůže. E-tron v těchto podmínkách díky štědrým dotacím boduje, pokud se ale podíváme na trhy, které jsou pokřivené jen o trochu méně, vidíme, jaký reálný zájem o něj je.

Poučný je v tomto ohledu pohled do USA, kde též mají vcelku štědré dotace na federální bázi a leckdy i na úrovni jednotlivých států. Snadno může jít v přepočtu o statisíce Kč, což rozhodně není málo, běžná auta jsou ale penalizována velmi málo či vůbec, a tak ani to nestačí, aby elektromobily bodovaly. Zájem o ně je obecně nevalný, jejich celkový odbyt se přes stále větší množství modelů na trhu už loni meziročně propadl a Audi e-tron partu rozhodně netrhá.

Zatímco v Evropě si tento vůz loni našel 18 382 zákazníků a letos se tomuto číslu blíží už po osmi měsících, v USA zákazníky marně vyhlíží. Ne snad, že by evropský odbyt byl nějaký zázrak (srovnatelná Q5 loni oslovila skoro čtyřikrát tolik zákazníků), ve srovnání s Amerikou ale skoro zázračný je. Tam coby na ještě větším trhu Audi loni poskládalo 5 369 prodejů a letos je na 5 168 kusech - Q5 si loni koupilo 67 tisíc lidí.

V tomto kontextu není divu, že se dealeři i automobilka snaží obchody rozpohybovat, jak to jen jde. Americký web Auto Trader nyní registruje bezmála 200 nabídek nejetých, skladových aut modelového roku 2020 se slevami až 12 000 dolarů (280 tisíc Kč). A co je pozoruhodné, sama automobilka přichází s podobně štědrou podporou i pro úplně nové vozy modelového 2021.

I zcela nový vůz tak provází nabídka leasingového bonusu až 7,5 tisíc USD, k nimž u dražších variant Premium Plus a Prestige přibudou další 2 resp. 3 tisíce dolarů bonusu v hotovosti. Současně s tím platí při koupi do 4. ledna ještě zvláštní sezónní bonus Audi Creditu ve výši 1 500 USD. Dohromady je tedy možné dostat i z ceny úplně nového auta přímo do automobilky, bez zapojení dealera, slevu opět 12 tisíc USD. K tomu jsou tu dotace, další manévrovací prostor dealerů a pak pochopitelně ony skladové kousky, k nimž bude možné získat slevu jistě ještě vyšší.

Jinými slovy, na slevě 280 tisíc se v podstatě začíná, přesto je zájem o auto velmi mizivý - v průměru nějakých 100 aut ročně na jeden americký stát (a to předpokládáme, že velká část se prodá jen v Kalifornii s největší podporou pro elektrická auta) značí odbyt limitně se blížící nule. Automobilky to tak budou mít s elektrifikací ještě složité. Pokud se totiž na jednotlivé vozy nechtěně nesloží ve „větším než malém množství” i ostatní lidé z jednotlivých států či celých kontinentů - protože ničím jiným ony masivní dotace fakticky nejsou - pak o přirozeném zájmu nemůže být řeč.

Audi e-tron se v USA prodává skoro 12krát hůř než konvenční model Q5, a to přesto, že na e-tron jsou nabízeny slevy, jaké na Q5 nedostanete nikde. Foto: Audi

Zdroje: Cars Direct, Auto Trader

Petr Miler