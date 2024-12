První pohled do nitra znovuzrozeného monstra Mercedesu ukazuje, proč je tak extrémně drahé před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: HWA, tiskové materiály

Tohle auto už jsme mohli vidět z řady úhlů, do interiéru ale můžeme nahlédnout vůbec poprvé. Ten jen připomíná, že silniční prvotina nejúspěšnějšího týmu DTM je spíš než restomodem od základu postaveným novým monstrem, které si z originálního 190 2.5-16 Evo II bere jen dílčí prvky.

Málokterému restomodu je v poslední době věnována taková pozornost, jaké se dočkal znovuzrozený Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II. To ale nakonec až tak nepřekvapí, neboť jde víc než o restomod o úplně nově postavené auto, které je prvotinou německé firmy HWA. Ta stojí za vůbec nejúspěšnějším týmem v historii DTM a jejím zakladatelem je Hans Werner Aufrecht, jeden ze strůjců AMG. Ten se podílel také na vývoji některých speciálních Mercedesů, jakými jsou CLK DTM AMG či CLK GTR. Od novinky se tak vlastně očekává, že přepíše měřítka své třídy.

Aufrecht se podílel i na vývoji originálu, kterého vzniklo jen 502 kusů. Logicky pro něj jde o velmi osobní projekt, a tak není divu, že maximální pozornost byla věnována i nejmenším detailům. Pro konverzi tak byl vždy pečlivě vybírán konkrétní kus základního Mercedesu 190, jenž následně prošel kompletní rozborkou. Z původního podvozku přitom bylo zachováno jen 25 procent dílů, jenž navíc prošly revizí, načež torzní tuhost vzrostla více než dvojnásobně. Mimo jiné i díky ochranné kleci.

HWA nově poprvé poprvé představilo interiér auta, který se dočkal digitálního přístrojového štítu inspirovaného původní palubkou. Pro tvůrce přitom bylo klíčové, aby uvnitř nepřevládla moderna, proto třeba ovládání klimatizace či oken mají stále na povel klasická tlačítka. Dveřní panely či volant pak silně připomínají originál, zatímco páčky na sloupku řízení působí jako původní, i když jsou zcela nové. Přední sedadla se pak dočkala čtyřbodových pásů, zatímco u zadních lze počítat s Isofixem.

Zajímavé je, s jakou rychlostí byl projekt dokončen. Na jeho počátku stála ilustrace, se kterou se na Instagramu pochlubil designér Khyzyl Saleem. To se psal únor 2022. Jeho Evo III nadchlo Aufrechta natolik, že ihned dal silniční prvotině své firmy zelenou a dále přizval na palubu Edgara Chu, bývalého šéfdesignéra AMG, který se podílel na závodních speciálech AMG GT3 a GT4, stejně jako na limitovaném supersportu AMG GT Black Series.

Saleem a Chu následně stvořili poctu ikonickému originálu, která měla zachovat klasické linie, u kterých by ovšem byl jasně patrný náznak moderní doby. To se stoprocentně povedlo, a to i po stránce technické, kdy původní čtyřválec byl nahrazen třílitrovým šestiválcem. Pohonná jednotka přitom u HWA prošla dalším laděním, načež v základu produkuje 450 a v případě paketu Affalterbach 500 koní, s nimiž je vůz schopný dosáhnout magické třístovky.

Jak asi víte již z dřívějška, vyrobeno bude jen sto kusů, přičemž ani jeden z nich nebude zdobit žádná třícípá hvězda, ostatně jde o Aufrechtův projekt. Navzdory tomu lze počítat s mnohem vyššími cenami než u stávající sériové produkce Mercedesu, bez daně se totiž startuje na 714 tisících Eur, tedy nějakých 18 milionech korun. Jakmile k tomu ale přihodíte DPH a pár příplatků, jste na pětadvaceti „mega“, jen to hvízdne. Na prvotinu vážně slušné.

HWA EVO poprvé ukázal svůj interiér, víc firma řekla i k pozadí vzniku auta. Foto: HWA, tiskové materiály



Vůz působí opravdu brutálně, přičemž celá karoserie je z karbonu. I díky tomu se hmotnost drží na velmi sympatických 1 360 kilech, které jsou navíc rozděleny mezi přední a zadní nápravu v poměru 50:50. Foto: HWA, tiskové materiály

Zdroje: HWA, Auto Bild

Petr Prokopec

