První značka nechává lidi pravidelně platit za to, že auto pojede rychle, smutné obavy se staly realitou | Petr Prokopec

Jestliže nám celý model plateb za dávno pořízená auta přijde od začátku troufalý, tímto krokem automobilky dosáhly nové meze absurdity. Ještě si dovedeme představit jednorázovou platbu za vyšší výkon, ale nutnost poukazovat vysokou sumu každý rok?

Před pár týdny europolitici rozhodli, že Evropa má dnes problémů málo, a proto je třeba uměle vytvořit pár dalších zákazem dostupných a praktických aut. Na frak tím dostane hlavně jeden ze stěžejních ekonomických pilířů starého kontinentu, tedy automobilový sektor. Ještě dříve má ovšem začít platit nová emisní norma Euro 7, která část aut z trhu vyžene předem a ta zbývající zdraží i o víc než 100 tisíc korun.

Zatímco elektrifikaci automobilky přijaly i proto, že si od ní slibují navýšení bariér vstupu do odvětví, méně konkurence, a tedy jistější existenci ve značně kontrolovaném „tržním” prostředí, se zmiňovanou emisní normou již mají problém. V podstatě je totiž nutí k rozsáhlým investicím do ústrojí, která mají deset let po jejím zavedení v EU zcela skončit. Je to tedy totéž, jako přikázat pekařům, aby nějakým způsobem zařídili, že ráno upečené rohlíky budou křupavé ještě druhý či třetí den. Souběžně s tím by ovšem od určité chvíle v budoucnu staly rohlíky zcela zakázanými.

Očekávat tak skutečně můžeme jen příchod ještě dražších nových vozů. Ty spalovací přitom naskočí až 20 či 30 sekund po stisknutí startovacího tlačítka, neboť EU požaduje snížení emisí i při studených startech. Nová auta tak budou muset být osazena jistou obdobou fénu, který před startem vozu rozehřeje katalyzátory na provozní teplotu.

Tlak zákonodárců tím nekončí, v návrhu je dále požadována instalace pokročilé palubní diagnostiky, která by umožnila nepřetržitý monitoring pohonné ústrojí. Pokud by přitom došlo na změnu či chybu vedoucí ke zvýšení emisí, tento „práskač“ by vás ihned nahlásil úřadům. V důsledku toho ovšem může velkou ránu dostat tuningový byznys, neboť ten je ve velké části postaven na zvyšování výkonu. Právě to nicméně může vést ke zvýšení spotřeby, třebaže po stránce teoretické, realita může být i opačná.

Je přitom otázkou, zda tento požadavek bude spojen také s elektrickými vozy. Ani ty totiž nejezdí na vzduch, jak si politici myslí, místo toho je pohání elektřina. Jelikož byl ale plyn postaven na druhou kolej a jaderné elektrárny jsou odstavovány či na sklonku životnosti, začíná se uhlí na energetickém mixu znovu podílet větší měrou. A čím více se zvýší celková spotřeba, k čemuž v důsledku navýšení prodejů elektrických aut bezpochyby dojde, tím více emisí CO2 vznikne v elektrárnách.

Pokud by tedy opravdu byla ve hře snaha zlepšit životní prostředí, elektromobily by byly monitorovány stejně jako spalovací auta. To by ovšem mohlo zasadit výrobcům další těžkou ránu. Mercedes-Benz totiž aktuálně přišel s novým produktem zvaným Navýšení akcelerace (Acceleration Increase), který dále posouvá možnosti placení za dávno koupená auta. Němci si totiž nechají každoročně - tedy nikoli jednorázově - platit 1 200 dolarů (cca 28 300 Kč) za to, že auto pojede o 20 až 24 procent rychleji. Řečí obvyklejších hodnot se má akcelerace na stovku proti továrním hodnotám zlepšit až o 1 sekundu.

Automobilka již upřesnila, že po koupi balíčku dojde k upravení křivky motoru. Mercedes EQE 350 by tak měl produkovat 354 koní místo původních 292, načež akcelerace na stovku ze zlepší z 6 sekund na 5,1 s. U spřízněného SUV pak mohou zákazníci počítat se stejnou modifikací, která čas potřebný ke sprintu srazí z 6,2 na 5,2 sekundy. EQS 450 a EQS 450 SUV pak dostanou do vínku 449 koní (místo 360), což u sedanu povede ke zlepšení akcelerace z 5,3 na 4,5 sekundy. V případě SUV pak bude možné počítat s 4,9 s (místo 5,8 s).

Zájemci si tuto věc budou moci objednat „již brzy“, konkrétní termín nicméně značka neuvedla. Stejně tak nejsou známy další podrobnosti. Přijde nám to jako vrchol absurdity, dojení zákazníků v přímém přenosu, které jde navíc zcela proti snahám politikům EU - a vlastně nejen EU - údajně bojujících za snížení emisí. Tušíme ale, že jakmile se podobná věc týká posvátných elektromobilů, namítat nebude nikdo nic.

To je ale nakonec druhotné, nesmysl je to už z obchodně-marketingového hlediska. A jsme opravdu zvědavi, zda lidé budou ochotni během třeba čtyř let zaplatit za auto 100 tisíc korun navíc, aby dělalo to, co od začátku dělat může. Akorát automobilka jeho potenciál uměle přiškrtila a odblokování bude prodávat jako jakési akcelerační výpalné. Žijeme ve vskutku zvláštní době...

Mercedes nyní bude chtít po zákaznících desítky tisíc korun ročně, aby jejich auta jela tak, jak od začátku jet mohou. Tato možnost je zatím k dispozici pouze ve Spojených státech. Teprve uvidíme, jestli ji nabídne také v Evropě. A jak moc se bude slučovat s novou emisní normou Euro 7. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: The Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.