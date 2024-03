Putinova limuzína dostala facelift, poprvé se ukáže světu při inauguraci staronového ruského prezidenta před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tisková kancelář prezidenta Ruské federace

Pro svůj konzervativní design i velmi omezený výskyt to pořád není okoukané auto, Putin s ním ale jezdí už od roku 2018. Letos tak dostane opět jako první modernizované provedení, facelift varianty pro „běžné zákazníky” má následovat.

Vladimir Vladimirovič Putin byl o uplynulém víkendu už popáté zvolen ruským prezidentem. Můžeme se ptát, do jaké míry jeho extrémně vysoká podpora - či výhra samotná - reálně odráží preference ruského lidu, nakonec to ale není až tak podstatné, když všem soupeřům s jakkoli hmatatelnou šancí na úspěch bylo zamezeno v kandidatuře, popř. zemřeli, popř. obojí.

Politika ale není naše doména, a tak se pro tuto chvíli spokojme se závěrem, že ruské volby dopadly tak, jak všichni čekali, ať už to bylo způsobeno čímkoli. Za normálních okolností bychom neměli důvod se o nich zmiňovat, ony ale mají i automobilový přesah. Pokud si totiž vzpomenete, právě od inaugurace po minulých volbách v roce 2018 začal Putin používat svou novou ruskou limuzínu značky Aurus, takže jde o už šest let starou novinku. A to volá po modernizaci.

Rusko se sice nezdá být v situaci, kdy by podobné věci mělo možnost či důvod řešit, ale přece se to stalo. Podle obvykle dobře informovaného telegramového kanálu Avtopotok zvládl ruský automobilový institut NAMI v mezičase vyvinout modernizované provedení Aurusu Senat, které má být už hotové a světu se představit právě při příležitosti Putinovy páté inaugurace. Ta se odehraje 7. května 2024, tedy krátce před ruským i evropským Dnem vítězství.

Rozsah modernizace není znám, podle dřívějších informací si ale auto ponechá stejné technické základy a přijde s inovovaným designem. Změnit se má příď i záď a také interiér, který se má dočkat modernější palubní elektroniky. Stejné změny by se pak měly projevit také v kratším a nepancéřovaném provedení vozu - Putin pochopitelně používá jen to.

Dodejme, že Rusové na zvěsti o faceliftu reagují s menším údivem, neboť naprostá většina z nich naživo žádný Aurus nikdy neviděla. Přesto se ukáže v novém, jako by ten původní měl zastarat. Tak to ale je, auto se navzdory jiným plánům vyrábí stále ve velmi omezených sériích, ať už v jakémkoli provedení. A vzhledem k platným sankcím neočekáváme, že se na tom v dohledné době něco podstatného změní.

Tohle je Aurus Senat dnes (ve své krátké a nepancéřované verzi). S pátou Putinovou inaugurací se má změnit, detaily jsou zatím jen předmětem dohadů. Foto: Aurus

Zdroj: Avtopotok@Telegram

Petr Miler

