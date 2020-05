Putinova limuzína se dočká terénní verze, pro Rusy bude jako stvořená před hodinou | Petr Prokopec

Jakkoli se crossová úprava ke státnické limuzíně hodí asi jak džíny do divadla, takové auto skutečně vzniká. Nemá jej ovšem na starosti přímo Aurus, ale tuningová firma Larte Design.

Potkají se dva bohatí Rusové a jeden druhému ukazuje novou kravatu. Ten jí obdivuje a ihned se ptá na cenu. Když se dočká odpovědi, popadne se za hlavu a naznačuje tomu prvnímu, že musel zešílet. Vždyť za rohem jí mají o poznání dráž.

Tento vtípek věrně vykresluje vkus a choutky bohaté ruské klientely. Její přístup se přitom odráží i na tamní tuningové scéně, načež kolikrát ani není důležité, jak daný vůz vypadá či jak jede, ale kolik stál. I proto ruští úpravci kladou tak velký důraz na karbon. Daný materiál je totiž stále exotický a tudíž velmi drahý. Že ovšem jeho přítomnost třeba na voze zaměřeném na jízdu v terénu dává prakticky nulový smysl, není podstatné.

Proč takový úvod? Jednoduše proto, abychom vám alespoň částečně přiblížili, pro koho je určena novinka tuningové firmy Larte Design. To si totiž vzalo do parády Aurus Senat, tedy novou ruskou limuzínu, jenž se má zasadit o to, aby Rolls-Royce a Bentley přišly o pár zákazníků. Vůz je přitom letos k dispozici prakticky jen Kremlu, na privátní klientelu by řada měla přijít až příští rok. Dá se tedy předpokládat, že kreaci od ruského úpravce si hned tak někdo nepořídí, i když jde vlastně s dobou - luxusní limuzínu doslova povýšilo, a to na SUV.

Tato myšlenka na jedné straně není až tak scestná. Senat je totiž členem širší rodiny, která SUV skutečně bude zahrnovat. A aby došlo na maximální ponížení nákladů, byla technika vyvíjena tak, aby byla maximálně univerzální. I limuzína tedy dostala do vínku pohon všech kol, stejně jako terénní jízdní režim Allroad. Mimo to se chlubí i velkorysou světlou výškou 200 mm, vedle níž bledne i celá řada „kombíků na chůdách“. Ovšem pro tuningovou firmu byl toto vše jen prostý základ.

Senat se tedy dočkal dalšího přizvednutí podvozku, se kterým dorazila zcela nová karoserie. Z té původní byly nejspíše zachovány pouze dveře, využít však lze pouze těch předních. Do zadních se již zakously klenuté lemy blatníků, které jsou stejně jako třeba nárazníky, střecha se sacími otvory, kapota nebo rozměrné zadní křídlo z karbonu. Z uhlíkových vláken je nicméně i difuzor, stejně jako čelní maska. Je tak logické, že už jen bodykit nebude levnou záležitostí.

Jen u vzhledu ale Rusové nezůstávají, dále počítají také s laděním motoru. Výkon má přitom narůst nejen s pomocí nové řídicí jednotky, ale také úpravou turbodmychadel a výměnou výfukového systému. Vše jsou ale zatím jen plány, kdy je bude následovat reálný vůz, je zatím ve hvězdách.

Zdroj: Larte Design

Petr Prokopec