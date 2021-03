Původně levné a stylové SUV Renaultu zná své ceny pro EU, je tu až neuvěřitelně drahé před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Promarněná šance, jinak nelze příchod tohoto auta na trhy Evropské unie označit. Tušili jsme, že bude citelně dražší, realita je ale ještě mnohem horší - vůz kdysi za 357 tisíc víc jak dvakrát tolik.

O Renaultu Arkana jsme donedávna hovořili jen v pozitivním duchu. Francouzi správně vycítili, že auta typu SUV-kupé nejsou zajímavá jen pro zákazníky BMW či Mercedesu a nabídli takové širokým masám. Styl tedy spojili s nízkými cenami a úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Není tedy divu, že automobilka, ač vůz zpočátku nabízela pouze na ruském trhu, nakonec svolila k jeho prodeji i v zemích Evropské unie. Už při prvotním odhalení jsme tušili, že jde o trochu jiné auto, a tak bude stát víc. Realita je ale ještě mnohem horší, než by nás kdy napadlo.

Renault právě začal prodávat Arkanu v zemích EU a byť zatím neznáme české ceny a musíme vycházet z těch německých, je jasné, že jen kladně vyznívající články tím končí. Než se k nim dostaneme, připomeňme, že v Rusku stojí tento vůz od 1 225 000 rublů s motorem 1,6i a základní výbavou, což je asi 357 tisíc Kč. A i vrcholná verze s motorem 1,3 turbo, 4x4, automatem a bohatou výbavou Style nepřijde na víc než 480 tisíc korun. Arkana pro EU ale dorazila s odlišnou technikou a do půl milionu se zdaleka nevejde ani úplný základ.

Než se k cenám dostaneme, připomeňme, že ruské provedení používá stejně jako třeba Dacia Duster platformu B0+, evropská verze sází na CMF-B. Ta je pochopitelně modernější, logicky tedy i dražší. Doplňují ji navíc dražší jednotky - v Rusku je základem jednoduchý, atmosféricky plněný čtyřválec a jen vrchol má zmíněné turbo se 150 koňmi. U nás půjde volit mezi přeplňovanou jedna-trojkou dorazí ve dvou variantách, kdy slabší nabídne 140 a silnější 160 koní. Obě provedení pak dostanou do vínku automat EDC a startér-alternátor doplněný 12voltovou lithium-iontovou baterií.

Mild-hybridní varianty doprovodí vrcholné provedení E-Tech vybavené kombinací benzínové jedna-šestky a dvou elektrických jednotek. Tou první je míněn klasický elektromotor s výkonem 36 kW, ve druhém případě pak jde o integrovaný startér-generátor přihazující 15 kW. Celkově nicméně soustava bude produkovat nepříliš oslňujících 140 koní, jež si rovněž vezme na starosti automat. Se závratnou jízdní dynamikou tedy ve výsledku taktéž nepočítejte.

Za takové auto nyní v Německu žádá Renault nejméně - podržte se - 27 850 Eur, tedy 728 tisíc korun. To je více jak dvojnásobek základní ceny Arkany v Rusku a nedá se říci, že byste dostali o moc víc. Obecně lepší technika je fajn, jinak ale máte stejně jen 140 koní, povinný automat, který by spousta lidí oželela a výbavu Zen, ve které dostanete bez příplatku jen bílý lak, malá kola a manuální klimatizaci. Za cokoli extra se připlácí a možnosti konfigurace jsou velmi omezené.

Když byste chtěli více výkonu, na 160koňovou jedna-trojku musíte počkat do podzimu, se zmíněným hybridem dostanete jen 5 koní navíc a cenu od 32 500 euro (850 tisíc Kč) ve výbavě Intens nebo 35 100 euro v kombinaci s teprve vybavenou a dobře vypadající R.S. Line. To je 917 tisíc korun za Renault, který měl spojovat styl s nízkou cenou? Přijde nám to až absurdní, takové BMW X2 stojí od 846 tisíc za 917 tisíc už dostanete dieselový čtyřválec 2,0d se 150 koňmi, tedy výkonem, který Arkana dnes nenabízí nikdy a spotřebou, kterou dnes nemá nikdy.

Zbláznily se mainstreamové automobilky? Někdy nám to tak přijde. Jakkoli lze očekávat, že české ceny budou o něco nižší, pořád se budou pohybovat v teritoriu BMW. A to je absurdní, uvážíme-li, že právě takovým značkám chtěl Renault konkurovat cenou, jinak se bude prosazovat dost těžko.

Renault Arkana měl být levnou cestou k dnes tak oblíbeným SUV-kupé, ve výsledku stojí podobně jako BMW X2. Nechápeme to. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec