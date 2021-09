Rakušané zkusili vyřešit největší problémy elektromobilů, Tesla ujede až 1500 km, stojí míň před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Obrist

Elektrickým autům brání v rozmachu více problémů, těmi největšími jsou ale limity v praktické použitelnosti spojené s vysokou cenou. Rakušané zkusili jednou ranou vyřešit obojí.

Největšími bezprostředními problémy elektromobility jsou vysoká cena a nízký dojezd na jedno nabití. Platilo to před deseti lety, platilo to předloni i loni a navzdory skutečnosti, že na trh míří auta, která mají dle výrobců zvládnout na jedno nabití ujet přes 500 kilometrů, to platí také dnes. Oněch 500 km už není málo, jsou to ale podobně realistické údaje jako informace o pětilitrové spotřebě mnohasetkoňových spalovacích aut. Realita bývá o desítky procent horší a při jízdě se stále potíte v obavách, abyste náhodou nezmáčkli pedál plynu až příliš nebo si nedopřáli příliš komfortní teplotu v kabině a tím v mžiku oka nepřišli o pár desítek kilometrů dojezdu.

Poté vás totiž čeká vždy dlouhé dobíjení, které navíc může být i mnohonásobně delší než oficiální údaj, pokud nenarazíte na dostatečně rychlou nabíječku, je-li je tedy vůbec nějaká volná či funkční. S moderními diesely za výrazně nižší ceny zvládnete snadno násobně vyšší dojezd bez obav z čehokoli - pokud vám přece jen vyschne palivová nádrž, stačí strávit pár minut u jakékoli z bezpočtu čerpacích stanic a můžete pokračovat v jízdě.

I přes veškerý vývoj, do kterého již byly investovány stovky miliard, tedy elektromobily stále zdaleka nedokážou plně zastat auta se spalovacím pohonem. A to ani nemluvíme o jejich nejasných vyhlídkách optikou životnosti nebo budoucí hodnoty. Ano, mohou být rychlejší, prostornější i komfortnější. Jenže co je vám to platné, když po najetí na dálnici se ani nemůžete přiblížit povolenému limitu - v té chvíli mizí energie z akumulátorů rychleji než pára z prostoru nad hrncem.

Ve výsledku tedy nebylo překvapivé, když výrobci jako BMW či General Motors před několika málo lety vyrukovali s tzv. range extendery. To jsou spalovací motory, které si elektromobily vozí s sebou pro zvýšení dojezdu. Tím, že pohánějí generátory, si mohou dovolit pracovat pouze v ideálních otáčkách, kdy pracují s minimální možnou spotřebou. Problémem i3 či Opelu Ampera se ovšem ukázala být jejich nekultivovanost.

Nyní se ovšem o slovo hlásí rakouská společnost Obrist, která na právě probíhajícím autosalonu v Mnichově představila upravenou Teslu Model Y. Pod přední kapotou hostí litrový dvouválec zajišťující výrobu elektřiny a přidává menší než původní baterie. Zmenšen pak byl i elektromotor, přičemž dle Rakušanů toto ústrojí vychází na 2 000 Eur (cca 51 tisíc Kč), zatímco za běžné zcela elektrické dáte 12 000 Eur (cca 305 tisíc Kč).

Již tento cenový posun je více než lákavý, Obrist tak nepřekvapivě již jedná s automobilkami o licenčním využití své technologie zvané HyperHybrid. Ta přitom u spalovacího ústrojí využívá hned dvě vyvažovací hřídele, které potlačují prakticky veškeré vibrace. Rakušané mimo to uvádí, že ústrojí je dokonce tišší než dvanáctiválec. Spotřeba nicméně činí pouhé dva litry, u jiného vývojového prototypu, kterým je pro změnu Tesla Model 3, pak Obrist slibuje dojezd až 1 500 km.

Rakouská firma tak jednou ranou zaplácla dva největší problémy elektromobility, přičemž dodává, že v kombinaci se syntetickými palivy může emise CO2 srazit na nulu. Ústrojí pak má Obrist k dispozici hned několik, pokryta je tak výkonová škála od 134 do 268 koní. Rekordů ve zrychlení na stovku či čtvrtmíli se tak asi nedočkáte. Ovšem vyhlídka na to, že budete moci i s autem budoucnosti dojet levněji a bez obav na chatu a zpátky, je jistě lákavá.

Rakouská firma Obrist vyvinula tzv. HyperHybrid. Elektrické ústrojí tedy páruje se spalovacím, který se ovšem stará pouze o generování elektřiny a i zaskakuje za část drahých baterek. Díky tomu třeba Model 3 zvládá urazit až 1 500 km bez nutnosti doplňovat cokoli. Foto: Obrist

Zdroj: Obrist

Petr Prokopec